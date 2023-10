Los republicanos han aprovechado la descongelación de US$ 6.000 millones en fondos iraníes en virtud de un acuerdo para liberar a los rehenes estadounidenses el mes pasado. La administración insiste en que el dinero aún no se ha gastado y que sólo puede utilizarse para comprar suministros humanitarios y médicos bajo estricta supervisión internacional. Pero al difuminar los hechos, los republicanos están creando una narrativa pública perjudicial diseñada para influir en la opinión de los votantes. Este tipo de política de mano dura puede funcionar. La incesante cobertura de los medios de comunicación conservadores sobre la gestión de Biden de la caótica retirada militar estadounidense de Afganistán sigue siendo frecuentemente mencionada en los actos de campaña republicanos por votantes que pueden no estar profundamente familiarizados con los detalles de la salida estadounidense, pero que ven el drama como una abreviatura de incompetencia.

