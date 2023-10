Silencio y tensión: cómo se vivió detrás de escena el debate presidencial de Argentina

Massa, Milei, Bullrich, Bregman y Schiaretti sólo hablan entre ellos al micrófono: no intercambian palabras ni antes ni después del debate, y tampoco en los cortes publicitarios televisivos. Es más, a la hora del cierre dejan el escenario casi sin mirarse, actitud que no repiten sus asesores: en las pausas, dejan la comodidad de sus butacas y se funden en abrazos con otros colegas que no dejan de ser de la competencia pero con los que tienen vínculo hace años. “Qué piña le metimos al tuyo, eh”, dice mitad en broma y mitad en serio un correligionario de Massa a uno de Bullrich pero los dos se ríen sin ofenderse.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.