ANÁLISIS | Putin apuesta por un apoyo vacilante a Ucrania, en medio de una carrera contra el tiempo

“La crisis ucraniana no es un conflicto territorial, quiero enfatizar esto”, dijo Putin en el Foro Valdai. “Rusia es el país más grande del mundo, con el territorio más grande. No tenemos ningún interés en términos de conquistar territorios adicionales. Todavía tenemos que explorar y desarrollar Siberia, Siberia Oriental y el Lejano Oriente. No se trata de un conflicto territorial ni siquiera del establecimiento de un equilibrio geopolítico regional. La cuestión es mucho más amplia y fundamental: estamos hablando de los principios en los que se basará el nuevo orden mundial”.

