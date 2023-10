ANÁLISIS | La agitación política de Estados Unidos obstaculiza su capacidad de liderar otra crisis global más

“No fue idea mía destituir al presidente de la Cámara. Pensé que era peligroso”, dijo el representante Michael McCaul, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, en el programa “State of the Union” de la CNN este domingo. “Miro al mundo y a todas las amenazas que hay ahí fuera, y ¿qué tipo de mensaje estamos enviando a nuestros adversarios cuando no podemos gobernar, cuando somos disfuncionales, cuando ni siquiera tenemos un presidente de la Cámara?”.

