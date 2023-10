La lucha de Narges Mohammadi, la activista iraní ganadora del Premio Nobel de Paz 2023, a quien ni las celdas más oscuras le aplastan la voz

“Si miro la cárcel desde la ventana de mi corazón, para mi hija y mi hijo fui más una extraña que cualquier desconocido y me perdí los mejores años de mi vida y lo que se fue nunca volverá. Pero estoy segura de que el mundo sin libertad, igualdad y paz no merece la pena vivirlo ni siquiera verlo. He elegido no ver a mis hijos, ni siquiera oír sus voces, y ser la voz de las personas oprimidas, mujeres y niños, de mi tierra”, afirma.

“El momento en que me despedí de Ali y Kiana no fue muy distinto de la vez que casi muero en el patio arbolado de Evin”, escribió Mohammadi a CNN, sin especificar cuándo fue ese suceso. “Recogí los dientes de león del patio de Evin. Me quedé descalza sobre el asfalto caliente el 14 de julio”, dice, refiriéndose al día —solo unas semanas después de ese último desayuno— en el que se despidió de sus hijos en prisión antes de que partieran al exilio en Francia.

