Cuánto dinero gana el Canelo Álvarez por pelear contra Jermell Charlo

Lo que si está confirmado es que el costo del evento en PPV es de US$ 84,99, mientras que los precios de las entradas en portales de venta como StubHub comienzan en los US$ 277 y superan los US$ 28.000.

El Canelo firmó un contrato de tres peleas con PBC, por un monto no develado oficialmente. CNN consultó con PBC sobre la cifra del contrato, que algunos medios valoraron el US$ 100 millones, pero la promotora no comentó al respecto, al igual que la suma de la bolsa que terminará en manos de los pugilistas.

Las cifras, a pesar de que no siempre tienen confirmación oficial, son calculadas por medios especializados. El PPV, las entradas y pagos de patrocinadores engrosan los premios económicos de los peleadores. Del combate contra Mayweather, el Canelo se habría quedado con US$ 12 millones y su último combate en México contra John Ryder le habría dejado US$ 40 millones, según los reportes de Sports Payouts.

