Las hamburguesas y los tacos no tienen el mismo aspecto que en la publicidad. Las demandas intentan cambiar eso

Las grandes cadenas también han sido objeto de demandas por su forma de describir los alimentos. El año pasado se presentó una demanda colectiva contra Starbucks alegando que la cadena engaña a los compradores de sus bebidas “Refreshers” al nombrarlas con ingredientes que no tienen. La demanda afirma que, por ejemplo, “los Refreshers Mango Dragonfruit y Mango Dragonfruit Lemonade no contienen mango” y que, de hecho, “todos los productos están elaborados predominantemente con agua, concentrado de jugo de uva y azúcar”. Starbucks argumentó, entre otras cosas, que las frutas mencionadas indican un sabor y no un ingrediente.

