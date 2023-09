ANÁLISIS | Trump no es invencible en la carrera republicana, pero aún le falta un contrincante fuerte

Eso se debe a que Ramaswamy parece atraer a muchos votantes a los que también podría gustar Trump. Y el 60% de los votantes en New Hampshire dicen que no considerarían un voto para Christie, cuyo crecimiento se concentra entre los demócratas e independientes que dicen que votarán en las primarias del Partido Republicano. Esta es una receta potencial para el éxito en New Hampshire, pero es poco probable que se traduzca en un plan para una campaña nacional ganadora del Partido Republicano.

