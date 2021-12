Restauran la energía en Venezuela tras apagón masivo que afectó varios estados

macamilarincon

(CNN Español) –– Venezuela informó que sus sistemas de energía han sido restaurados, tras sufrir un apagón masivo que afectó a 20 de los 23 estados en el país, según reportes de los medios locales.

“Hemos recuperado el 100% del Sistema Eléctrico Nacional, tanto la generación hídrica y termoeléctrica al igual que todas las líneas troncales. A esta hora, el Sistema Eléctrico Nacional se encuentra confiable y estable”, tuiteó este viernes el Ministerio de Energía de Venezuela.

#UltimoMinuto🔴 G/J @NestorLReverol: “Hemos recuperado al 100% el Sistema Eléctrico Nacional, tanto la generacion hídrica como termoeléctrica al igual que todas las lineas troncales, a esta hora el Sistema Eléctrico Nacional se encuentra confiable y estable”.#VenezuelaSeRespeta pic.twitter.com/K1ufQkdHqA — Ministerio de Energía Eléctrica (@mppeevzla) December 17, 2021

Horas antes, el vicepresidente de Obras Públicas y Servicios de Venezuela, Néstor Reverol, sostuvo que el apagón masivo se debía a un “ataque al sistema eléctrico nacional”, específicamente en la central hidroeléctrica de Guri. Esta es la principal fuente de energía eléctrica del país.

“Nuevamente quienes se ensañaron en el 2019 arremeten contra nuestro pueblo, sobre todo en estas fiestas decembrinas”, dijo Reverol en comunicación telefónica con el canal estatal VTV. También señaló que se están llevando a cabo labores para recuperar el servicio.

#AUDIO📞| El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en el Guri sufre un nuevo ataque, el Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios, @NestorLReverol informa al pueblo de Venezuela: “Trabajamos en soluciones inmediatas”#17Dic pic.twitter.com/8wQhNCZQC0 — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) December 17, 2021

Reverol no mencionó quién pudo estar detrás del “ataque” del viernes. Pero, en 2019 Venezuela sufrió otro apagón masivo que duró cinco días. En ese entonces, las autoridades venezolanas culparon a Estados Unidos, que negó cualquier responsabilidad. Incluso, el entonces secretario de Estado Mike Pompeo tuiteó: “El apagón y la devastación que golpea a los venezolanos del común no se deben a EE.UU. No se deben a Colombia. No se deben a Ecuador ni a Brasil, ni a Europa ni a ningún otro lugar. La escasez de energía y el hambre son el resultado de la incompetencia del régimen de Maduro”.

Este viernes, el líder opositor venezolano Juan Guaidó tuiteó: “El ataque que ha sufrido el sistema eléctrico no son las repetidas y descaradas excusas de la dictadura, sino su corrupción, incapacidad, indolencia y secuestro del Estado. Y esta realidad es la que se vive a diario en el interior del país. No podemos normalizar la tragedia “.

El ataque que ha sufrido el sistema eléctrico no son las excusas repetidas y descaradas de la dictadura, sino su corrupción, incapacidad, indolencia y secuestro del Estado. Y esta realidad es la que se vive a diario en el interior del país. No podemos normalizar la tragedia. — Juan Guaidó (@jguaido) December 17, 2021

Los apagones ocurren con frecuencia en Venezuela, pero el de este viernes fue especialmente generalizado.

Con información de Florencia Trucco

