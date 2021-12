Habrá una ‘masacre sangrienta’ si Rusia nos invade, advierte ministro de Defensa de Ucrania

olivertapia

Odessa, Ucrania (CNN) — El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, le dijo a CNN que habrá una “masacre realmente sangrienta” si Rusia decide invadir Ucrania. Y advirtió que “los rusos también volverán en ataúdes”, en medio de una mayor alarma sobre los movimientos de tropas en la frontera de ambas naciones.

Reznikov instó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden — quien está previsto que hable con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en una videoconferencia el martes–, a mantenerse firme contra Moscú.

El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov.

“Si puedo asesorar al presidente Biden, me gustaría que le dijera al Sr. Putin que no debería haber líneas rojas del lado del Kremlin. La línea roja está aquí en Ucrania y el mundo civilizado reaccionará sin dudarlo”, dijo Reznikov a CNN en una entrevista exclusiva el lunes.

“La idea de no provocar a Rusia no funcionará”, agregó.

Preocupación por Ucrania

Funcionarios estadounidenses y occidentales han expresado su preocupación por la concentración de fuerzas rusas en la frontera con Ucrania, y el secretario de Estado Antony Blinken dijo la semana pasada que Estados Unidos “debe prepararse para todas las contingencias”.

Rusia tiene capacidad a lo largo de la frontera de Ucrania para llevar a cabo una invasión rápida e inmediata, incluida la construcción de líneas de suministro como unidades médicas y combustible que podrían sostener un conflicto prolongado, en caso de que Moscú decida invadir, dijeron a CNN la semana pasada dos fuentes familiarizadas con las evaluaciones de la inteligencia estadounidense.

Reznikov le dijo a CNN que Ucrania evalúa que Rusia tiene actualmente 95.000 soldados a una distancia de ataque de Ucrania. También agregó que, debido al poderío de las fuerzas ucranianas, las estimaciones actuales de Estados Unidos de que Rusia podría reunir 175.000 soldados para invadir Ucrania eran poco.

“Entonces, tenemos 250.000 oficiales … miembros de nuestro ejército. Además, diría que unos 400.000 veteranos y 200.000 reservistas. 175.000 no es suficiente para ir a Ucrania”, dijo Reznikov.

Reznikov enfatizó que una invasión rusa – si ocurre – tendría consecuencias “desastrosas” para todo el continente europeo, con un estimado de 4 a 5 millones de ucranianos que posiblemente buscarían refugio en Europa. Reznikov también subrayó que Ucrania es un importante proveedor de alimentos para Europa y África, suministros que, según dijo, se verían interrumpidos.

Piden más ayuda

El ministro dijo que el ejército ucraniano ha enviado una solicitud de más ayuda militar de sus aliados, incluido el apoyo material y el entrenamiento para su fuerza aérea y marina. “No necesitamos tropas, porque creo que no es muy justo que los soldados estadounidenses mueran en Ucrania. No, no las necesitamos”, agregó Reznikov.

Ucrania ha advertido durante semanas que Rusia está tratando de desestabilizar el país antes de cualquier invasión militar planificada, y la OTAN ha señalado que los movimientos rusos cerca de la frontera han sido inusuales. Las potencias occidentales han instado en repetidas ocasiones a Rusia a que no tome más medidas agresivas contra Ucrania.

El Kremlin niega que esté planeando un ataque y argumenta que el apoyo de la OTAN a Ucrania, incluido el suministros de armas y entrenamiento militar, constituye una amenaza creciente en el flanco occidental de Rusia.

Sobre los motivos del Kremlin, Reznikov le dijo a CNN que creía que el ruido de sables de Rusia tenía como objetivo sembrar el miedo y los disturbios en Ucrania, y evitar que Ucrania se acercara a la OTAN y la UE.

El Kremlin exige un compromiso legal de que la OTAN no se expandirá hacia el este para incluir a Ucrania y que la infraestructura militar de la OTAN, como los sistemas de misiles, no se construirá en el país.

“Si compartimos o propagamos el pánico en nuestro país y dentro de nuestra sociedad, será un regalo para el Kremlin, porque están tratando de hacer eso. Con esta congregación de sus tropas junto a nuestra frontera, es un objetivo principal de ellos hacer un proceso de desestabilización dentro de nuestro país, para ponerse en nuestro camino. Pero vamos al aliado de la OTAN, vamos a la UE”, dijo.

