Lo que dicen los analistas legales sobre los cargos contra los padres en el tiroteo en una escuela de Michigan

(CNN) — Los padres del sospechoso en el tiroteo en Oxford High School en Michigan, que dejó cuatro estudiantes muertos, enfrentan cargos de homicidio involuntario por esas muertes.

Los expertos legales se apresuraron a señalar que tales cargos están lejos de ser la norma: es el hijo de 15 años de James y Jennifer Crumbley, Ethan, quien está acusado de apretar el gatillo y matar a cuatro de sus compañeros de secundaria.

“Es excepcionalmente inusual”, dijo Cassandra Crifasi, subdirectora del Centro Johns Hopkins para la investigación y la violencia armada. “Rara vez responsabilizamos a las personas por dar un arma a alguien que no debería tenerla”.

Pero es la supuesta atrocidad del comportamiento de la pareja lo que parece haber dado lugar a los cargos.

La fiscal del condado de Oakland, Karen McDonald, presentó este viernes una cronología de eventos escalofriantes en los días previos al tiroteo, desde que James Crumbley compró la pistola semiautomática Sig Sauer SP2022 de 9 mm, pocos días antes de que supuestamente se usara en el tiroteo, y Jennifer Crumbley publicó en las redes sociales que fue un regalo de Navidad para Ethan.

La cronología que explicaría los cargos contra los padres

El día del tiroteo, una maestra notó un dibujo perturbador que había hecho Ethan, que incluía “un dibujo de una pistola semiautomática apuntando a las palabras ‘lLos pensamientos no me dejan, ayúdame'” y un dibujo de una bala con “sangre por todas partes “escrito encima de él, dijo McDonald.

Luego, cuando fueron llamados a la oficina de la escuela y se les ordenó que buscaran terapia para su hijo, la pareja no trató de determinar el paradero del arma, o si su hijo la tenía consigo ese día, dijo el fiscal. Los padres “se resistieron” a sacar a Ethan de la escuela ese día, y regresó a clase.

Una investigación encontró que el arma estaba guardada en un cajón sin llave en la habitación de los padres, dijo McDonald.

“Ni siquiera lo revelaron en ese momento, ni comprobaron si su hijo tenía esa arma, ni se fueron directo a casa y miraron dónde estaba el arma… Lo sabemos porque justo después de que se notificara al público sobre un tirador activo, papá maneja a su casa, y fue por una razón: buscar esa arma. Y la encuentra desaparecida, y luego hace una llamada al 911 y dice que esta arma no está, y ‘creo que mi hijo es el atacante'”, le dijo más tarde McDonald a Anderson Cooper de CNN.

Agregó que el cargo de terrorismo en Michigan requiere un acto contra una comunidad, no contra un gobierno.

“También debemos respetar a los cientos de estudiantes que estaban en esa escuela ese día, corriendo por sus vidas fuera del edificio, escondiéndose debajo de los escritorios, en los baños y enviando mensajes. Tuve la oportunidad de ver algunos de los mensajes… esos niños estaban enviando a sus padres, y ni siquiera puedo imaginar cómo debe haber sido eso. Recibir un mensaje de texto de tu hijo adolescente que dice ‘Te amo tanto, creo que me van a matar’ . ¿Qué cargo aborda eso? Y la respuesta es el cargo de terrorismo. Creo que es apropiado”, agregó McDonald.

Video muestra a estudiantes resguardados y huyendo de tiroteo en Michigan 3:24

“Estos son cargos extraordinarios”, dijo la analista legal de CNN Areva Martin. “Sabemos que los fiscales se han mostrado reacios a acusar a los padres en estos casos de tiroteos escolares, aunque en algunos casos, como los casos de Crumbley de hoy, los padres parecen tener cierta responsabilidad”.

Sus abogados defensores tendrán que “demostrar que estos padres actuaron responsablemente”, dijo Martin, y agregó que es “una batalla cuesta arriba para este equipo de defensa”.

No existen leyes de almacenamiento seguro de armas en Michigan, dijo el fiscal. “No estamos obligados legalmente a almacenar su arma de manera segura”, dijo.

Ese podría ser un punto de tropiezo para la fiscalía, dijo Charles Coleman Jr., un exfiscal, a Jake Tapper de CNN.

“Francamente, no creo que la fiscalía vaya a tener un caso sólido con ellos con respecto a ninguna de las leyes de posesión de armas en sí mismas, al menos no contra los padres”.

Pero debido a que los cargos involuntarios no requieren intención, “creo que la fiscalía se propone hacer algo de terreno y conseguir algo de tracción” con esos cargos, dijo Coleman.

Después de que la escuela notificara a los padres que Ethan Crumbley había estado buscando municiones en línea el día antes del tiroteo, Jennifer Crumbley le envió un mensaje de texto a su hijo: “LOL (risas), no estoy enojada contigo. Tienes que aprender a no ser atrapado”, dijo McDonald este viernes.

Dichos textos e ignorar otras señales de alerta pueden “en última instancia verse como una ayuda y una incitación al resultado final, por lo que creo que estos cargos involuntarios se mantendrán”, dijo Coleman. “Pero no veo mucho que provenga de ningún tipo de cargos de posesión de armas en este caso”.

La fiscal del caso del tiroteo en Michigan describe una escalofriante progresión de acontecimientos

Crifasi acogió con satisfacción la medida de acusar a los padres.

“Fue bueno ver a los funcionarios en Michigan decidir responsabilizar a estos padres. Deberíamos hacerlo cada vez que alguien usa un arma, especialmente en los casos en que el perpetrador es alguien que no puede comprar legalmente un arma por su cuenta”, Crifasi dijo.

McDonald dijo que no aboga por que todos los padres en casos de atacantes con arma sean procesados.

“Siento una gran compasión y empatía por los padres que tienen hijos que están luchando y en riesgo, por cualquier motivo, y de ninguna manera estoy diciendo que una situación de atacante con arma siempre debería resultar en un proceso penal contra los padres. Pero los hechos de esto casos son tan atroces”, dijo McDonald.

“La idea de que un padre pueda leer esas palabras y también saber que su hijo tuvo acceso a un arma mortal que le dieron es inconcebible, y creo que es criminal”, dijo el fiscal.

Con los cargos viene la esperanza de un cambio en medio de toda la carnicería y la angustia, dijo Crifasi.

“Con suerte, esta puede ser una llamada de atención para la gente sobre la importancia del almacenamiento y uso responsable y seguro de armas, y que más personas se tomen en serio los daños potenciales asociados con dar acceso a ellas a personas que no deberían tenerlas”, dijo.

Fiscal dice que cargos de terrorismo se explican por disparar a otras víctimas

El otro cargo poco común en el caso contra Ethan Crumbley es un cargo de terrorismo. McDonald dijo en una conferencia de prensa este miércoles por la tarde que las presuntas acciones del sospechoso cumplen con los requisitos para un cargo de terrorismo.

“¿Qué hay de todos estos otros niños? ¿Qué hay de todos los niños que corrían, gritaban, se escondían debajo de los escritorios?”, Dijo McDonald. “¿Qué pasa con todos los niños en casa en este momento que no pueden comer ni dormir y no pueden imaginar un mundo en el que puedan dar un paso atrás en la escuela? Esos también son víctimas y también lo son sus familias y también lo son los niños. comunidad y la acusación de terrorismo refleja eso”.

Una madre reacciona al tiroteo en una escuela secundaria en Michigan 4:07

“No creo que sea moral no incluir ese cargo”, dijo McDonald a Wolf Blitzer de CNN este viernes. “Si realmente vamos a resolver esto, si realmente queremos asegurarnos de que no vuelva a suceder, tenemos que hacer las cosas un poco diferentes”.

“No hay un libro de jugadas sobre cómo procesar un tiroteo en la escuela y, sinceramente, desearía no haber tenido que hacerlo, que no ocurriera, para no tener que considerarlo, pero cuando nos sentamos, quería asegurarme de que todas las víctimas estén representadas en los cargos que presentamos contra este individuo”, dijo McDonald a CNN. “Si eso no es terrorismo, no sé qué es”.

