El bitcoin se hunde de la noche a la mañana

Sol Amaya

(CNN Business) — Los precios de bitcoin se desplomaron durante la noche a un mínimo de US$ 43.000. A las 10:30 am ET de este sábado, la criptomoneda había caído más del 13% en las 24 horas anteriores, de US$ 56,.294 a US$ 48.309, una pérdida de casi US$ 8.000.

Ese es un marcado contraste con su máximo histórico del mes pasado, cuando Bitcoin casi alcanzó los US$ 69.000 el 9 de noviembre.

Es un ligero repunte de una caída de más del 17% más temprano en el día.

Ether, la segunda criptomoneda más popular, cayó casi un 10%.

La caída de bitcoin sigue a una semana volátil para los mercados financieros. Las acciones globales y los rendimientos de los bonos estadounidenses de referencia cayeron este viernes después de que los datos mostraran que el crecimiento del empleo en Estados Unidos se desaceleró en noviembre y la variante ómicron del coronavirus mantuvo nerviosos a los inversores.

Los datos de otra plataforma, Coinglass, mostraron que se habían liquidado casi US$ 1.000 millones en criptomonedas en las últimas 24 horas, y la mayor parte se encontraba en el intercambio digital Bitfinex.

