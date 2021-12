Diego Luna dice sentirse “lastimado” como ciudadano mexicano

merinojavier73

(CNN en Español) — Diego Luna presenta el segundo capítulo de la segunda temporada de la serie “Pan y Circo” en donde se sienta con figuras destacadas para analizar y reflexionar sobre diversos temas.

En el segundo episodio, “Crisis de la democracia”, el actor, productor y director, será el encargado de cocinar y ser el anfitrión de estas conversaciones sobre temas fundamentales para la sociedad.

Diego Luna habló con Zona Pop sobre este segundo episodio en una videollamada desde Madrid, España.

¿Diego por qué hacer un episodio sobre la democracia?

“Empecé a cuestionar este sistema que de pronto da ilusiones y descalabros. Que requiere un análisis profundo sobre cuál es nuestra función ciudadana. Qué es la democracia y cómo podemos ser parte de ella. Qué tan sana o qué tan sano está este sistema hoy en día”.

Añade que todos debemos de involucrarnos: “¿Qué les pasa a estos personajes que llegan por elección popular a un puesto donde después el poder les hace terminar en el otro lado? Es interesante porque yo siento que soy parte de una generación muy politizada en términos de las ganas que hay de tener incidencia en esta realidad y de involucrarnos. Reflexionar sobre la democracia es reflexionar sobre lo que estamos haciendo y lo que no”.

Diego Luna conversará con distintos expertos con ideologías diferentes sobre diversos temas (Foto Amazon Prime Video)

Los invitados para hablar de democracia

¿Quiénes son los comensales que se sentarán en la mesa para dar a conocer sus opiniones?

Jesús Silva-Herzog Márquez, analista político, escritor y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua; Angélica Maldonado, feminista y coordinadora de vinculación de Aúna México; Álvaro Mena, maya de la Península de Yucatán e integrante del Congreso Nacional Indígena; y Citlalli Hernández Mora, política y secretaria general del partido político Morena.

Además, a esta conversación con el actor, se sumarán Michelle Bachelet, médica, expresidenta de Chile y alta comisionada de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos; el periodista mexicano Jorge Ramos; y Elisa Loncon, activista, lingüista mapuche y presidenta de la Convención Constitucional de Chile.

Diego Luna: “Me siento lastimado como ciudadano”

Zona Pop ¿Crees que el miedo es el mayor y el peor enemigo que pueda tener la democracia?

Diego Luna “El miedo, entre otras cosas. La desigualdad, la violencia y la apatía también. La falta de compasión. Hay muchos riesgos. Y como queda claro después de ver el episodio de ‘Pan y Circo’. No es un sistema perfecto, pero es el que tenemos y por lo menos deberíamos aprender a utilizarlo.

Zona Pop Mencionas en algún momento del episodio que estás lastimado como ciudadano. ¿Qué fue lo que más te lastimó?

Diego Luna “Pues eso, que a veces siento que el ciudadano es bienvenido en época de elecciones y luego lo que se espera… ¿Cómo decirlo? Lo que se espera de después de tu participación es una devoción total. Y eso está completamente equivocado. La ciudadanía se ejerce todos los días y la ciudadanía tiene que ser crítica, debe cuestionar y tiene que exigir rendición de cuentas”.

“Nos piden una postura completamente fincada en la apatía. En no te involucres porque ya decidiste. Cuando decidir viene acompañado de esa responsabilidad de involucrarse. Eso es algo que me preocupa. Como digo en el programa, desearía vivir en una sociedad donde la opinión de la ciudadanía debería tener un impacto profundo y no pareciera ser así. Pareciera que la ciudadanía es solo una herramienta electoral, y es muy peligroso”.

Ganador de dos Daytime Emmys

“Pan y Circo” es una serie creada por Diego Luna y en 2021 fue reconocida con dos premios Daytime Emmy a Mejor Programa de Entretenimiento en Español y Talento Destacado en un Programa Diurno en Español.

“Estoy feliz por lo que representa, porque todo esto empezó como una idea muy abstracta, difícil de ver, de no de entender a dónde nos iba a llevar y conforme fue sucediendo el programa, a todas y a todos los que hacemos ‘Pan y Circo’, terminó por transformarnos de una forma muy profunda”, asegura el actor de cine y series.

“El tener un reconocimiento cono el Daytime Emmy es la certeza de que no solo nos importa a nosotros y a nosotras. Significa que hicimos algo que tiene un sentido que tiene un público y por suerte que tiene la confianza de Amazon y que nos siguen apoyando, dándonos plena libertad para hacerlo”, concluye.

Los dos primeros episodios de la serie se pueden ver a través de Amazon Prime. Los otros dos episodios se publicarán en 2022, aún sin fecha de estreno.

