50 Cent se disculpa tras burlarse de las fotos de Madonna

Alejandra Ramos Barreda

(CNN) — 50 Cent lamenta haberse burlado de Madonna.

El rapero y estrella de “Power” recientemente se burló del ícono del pop por las fotos que publicó en Instagram mostrándose escasamente vestida en su cama.

Madonna critica a Instagram por eliminar fotos en las que se veía parte de un pezón

50 Cent comparó una de sus fotos con una escena de “El Mago de Oz” en donde la casa cae sobre la Bruja Mala del Oeste.

Pero el jueves, Madonna subió a sus historias de Instagram una respuesta y dijo que 50 Cent fue demasiado lejos.

Madonna publicó una foto retro de ella y el rapero con la leyenda: “Aquí está 50 Cent con la intención de ser mi amigo. ¡Ahora has decidido hablar mal de mí! Supongo que tu nueva carrera está llamando la atención al tratar de humillar a otros en las redes sociales. La elección menos elevada que podrías hacer como artista y como adulto”.

Y continuó: “Estás celoso de que no te verás tan bien como yo ni te divertirás tanto cuando tengas mi edad”.

Además añadió que es una lástima que no exista un emoji de “uva amarga”.

50 Cent, cuyo nombre real es Curtis Jackson, escribió en Twitter: “Debo haber herido los sentimientos de Madonna, ella fue y desenterró una vieja foto de MTV del 03. Ok, lo siento, no tenía la intención de herir tus sentimientos. No me beneficio de esto de ninguna manera. Dije lo que pensé cuando vi la imagen debido al lugar donde la había visto antes. Espero que aceptes mi disculpa”.

No se sabe si Madonna aceptó su disculpa.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.