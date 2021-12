Peng Shuai ‘reconfirma’ que está sana y salva en una segunda llamada con el COI, dice la organización olímpica

urielblanco

(CNN) — El Comité Olímpico Internacional (COI) mantuvo una segunda llamada con Peng Shuai este miércoles y dijo que la estrella china del tenis “reconfirmó” que estaba sana y salva a pesar de la “difícil situación” en la que se encuentra, informó este jueves la organización deportiva.

Peng, una de las estrellas deportivas más reconocidas de China, acusó públicamente a un antiguo alto dirigente del Partido Comunista, el vice primer ministro Zhang Gaoli, de haberla forzado a mantener relaciones sexuales en su casa hace tres años. La acusación se hizo en una publicación en redes sociales, ya borrada, con fecha del 2 de noviembre.

La tenista fue inmediatamente silenciada por la censura general y desapareció de la escena pública durante más de dos semanas, lo que llevó al mundo del tenis femenino a exigir respuestas sobre su paradero, así como una investigación completa de sus acusaciones contra Zhang.

En medio de la creciente protesta mundial, personas que trabajan para los medios de comunicación controlados por el gobierno chino y el sistema deportivo estatal publicaron una serie de fotos y videos de Peng como “prueba de vida”.

El 21 de noviembre, el COI dijo en un comunicado que su presidente, Thomas Bach, mantuvo una videollamada de 30 minutos con la tres veces olímpica Peng, junto con un funcionario deportivo chino y otro representante del COI, y afirmó que durante la llamada, Peng parecía “estar bien” y estaba “relajada”, y dijo que “le gustaría que se respetara su privacidad”. El COI no explicó cómo se organizó la videollamada con Peng y no ha hecho público el video.

En un resumen de la segunda llamada, el COI dijo que había ofrecido a la estrella del tenis “un amplio apoyo” y se comprometió a mantenerse en contacto regular con ella, añadiendo que “ya había acordado una reunión personal en enero”.

El COI también dijo a CNN que no iba a proporcionar ningún activo visual de la segunda videollamada de este miércoles, en medio del creciente escepticismo sobre la libertad de comunicación de Peng, así como la preocupación por su seguridad.

La Asociación de Tenis Femenino (WTA) anunció el miércoles la suspensión inmediata de todos los torneos en China, incluido Hong Kong, en respuesta al silenciamiento por parte de Beijing de las acusaciones de agresión sexual.

China responde al boicot

El presidente y director general de la WTA, Steve Simon, dijo que la decisión se basaba en la “inaceptable” respuesta de los funcionarios chinos, que incluía apresurarse a censurar las acusaciones de Peng e ignorar las peticiones de una investigación completa y transparente.

“En conciencia, no veo cómo puedo pedir a nuestros atletas que compitan allí cuando a Peng Shuai no se le permite comunicarse libremente y aparentemente se le ha presionado para que contradiga su acusación de agresión sexual”, dijo Simon.

“Dado el estado actual de las cosas, también me preocupan enormemente los riesgos a los que podrían enfrentarse todos nuestros jugadores y personal si celebráramos eventos en China en 2022”.

El ex vice primer ministro chino Zhang Gaoli (visto aquí en 2012) fue acusado públicamente por Peng de forzarla a mantener relaciones sexuales en su casa hace tres años.

Beijing respondió a la decisión, y el medio estatal chino Global Times acusó a la WTA de “dar un mal ejemplo a todo el mundo del deporte”, en un editorial muy crítico publicado este jueves.

El artículo calificaba la decisión de la WTA de “espectáculo exagerado”, destinado a actuar como “palanca de la opinión pública occidental contra el sistema político de China”.

China “se opone firmemente a cualquier acto que politice el deporte”, añadió el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Wang Wenbin, durante una sesión informativa este jueves.

“Desgraciadamente, los dirigentes de China no han abordado esta gravísima cuestión de forma creíble. Aunque ahora sabemos dónde está Peng, tengo serias dudas de que esté libre, a salvo y no sea objeto de censura, coacción e intimidación”, dijo Simon.

Dick Pound, miembro del COI desde hace muchos años, dijo que la “conclusión unánime” de los que participaron en la llamada del 21 de noviembre con Peng es que ella está bien, y añadió que le ha “desconcertado” la reacción internacional a la llamada.

Las autoridades chinas no han reconocido las acusaciones de Peng contra Zhang -quien se apartó de la vida pública desde su retiro en 2018- y no hay indicios de que haya una investigación en curso. Sigue sin estar claro si Peng ha denunciado sus acusaciones a la policía.

Jugadores manifiestan su apoyo a la WTA

El número 1 del mundo, Novak Djokovic, dijo que apoyaba el boicot de la WTA.

“Apoyo plenamente la postura de la WTA porque no tenemos suficiente información sobre Peng Shuai y su bienestar”, dijo Djokovic en Madrid tras una eliminatoria de la Copa Davis. “Es la vida de una tenista la que está en cuestión aquí, así que nosotros, como comunidad tenística, tenemos que estar juntos”.

La gran tenista Martina Navratilova calificó el movimiento de la WTA como una “postura valiente”, y preguntó “¿qué dices, @IOC ? #COI – ¡¡¡hasta ahora apenas puedo oírte!!! #WhereisPengShuai”

This is a brave stance by Steve Simon and the WTA where we put principle above $ and stand up for women everywhere and particularly for Peng Shuai. Now – what say you, @IOC ?!? #IOC – so far I can barely hear you!!!#WhereisPengShuai https://t.co/X7tNDbs3Uu — Martina Navratilova (@Martina) December 1, 2021

Mientras tanto, la fundadora de la WTA y ganadora de 12 Grand Slam en individuales, Billie Jean King, dijo que la organización estaba en “el lado correcto de la historia al apoyar a nuestros jugadores”, y añadió que aplaudía a Simon y a la WTA por “tomar una posición firme en la defensa de los derechos humanos en China y en todo el mundo”.

I applaud Steve Simon & the @WTA leadership for taking a strong stand on defending human rights in China & around the world. The WTA is on the right side of history in supporting our players. This is another reason why women’s tennis is the leader in women’s sports. https://t.co/PHiU0S7Prw — Billie Jean King (@BillieJeanKing) December 1, 2021

Zhang mantiene un perfil bajo y se ha esfumado de la vida pública desde su retiro en 2018, y no hay información pública relacionada con su paradero actual.

Antes de retirarse como vice primer ministro, Zhang era el jefe de un grupo de trabajo del gobierno chino para los Juegos de Beijing. En ese puesto, inspeccionó las sedes, visitó a los atletas, desveló los emblemas oficiales y mantuvo reuniones para coordinar los trabajos de preparación.

Zhang se reunió anteriormente con el presidente del COI, Bach, en al menos una ocasión, y ambos fueron fotografiados juntos estrechando la mano en la capital china en 2016.

