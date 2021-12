Así es como los gamers están obteniendo consolas de videojuego a pesar de la escasez mundial

Alexandra Ferguson

Nueva York (CNN Business) — Al igual que muchos jugadores en las últimas semanas, Nicole DeSantis, de 33 años, de las afueras de Filadelfia, revisó cuidadosamente los sitios de redes sociales tratando de encontrar información privilegiada sobre dónde conseguir una consola PlayStation 5 esta temporada festiva. Debido a la escasez mundial de chips, las consolas de videojuegos de este año son especialmente difíciles de conseguir.

Tras conseguir una unidad en Walmart.com, ha ayudado a más de media docena de madres locales a conseguir varias consolas de videojuegos para sus hijos. También publica consejos sobre cómo encontrarlas en grupos populares de Facebook como “PS5/XBOX SERIES — RESTOCK”, que tiene 27.700 miembros.

“Definitivamente necesitas información para conseguir una consola”, dijo DeSantis a CNN Business. “No puedes conseguirla así nada más”.

Más de un año después de sus lanzamientos iniciales, la PlayStation 5 (PS5) de Sony y la oferta de Xbox de gama alta de Microsoft, la Serie X, siguen siendo difíciles de encontrar. El modelo OLED de Nintendo Switch, lanzado en octubre de 2021, es aún más difícil de encontrar en las estanterías y en Internet. Las existencias de los dispositivos se agotan en minutos, y un incidente en el condado de Harris, Texas, incluso dio lugar a un intento de robo a mano armada cuando un joven de 19 años intentó vender su PS5 a un hombre que conoció por Internet.

La escasez de suministros y los problemas logísticos han afectado a muchas industrias, entre ellas la del automóvil y la de la electrónica de consumo, pero el sector de los videojuegos se ha visto especialmente afectado, ya que compite con estos otros sectores por piezas similares.

“Los problemas de la cadena de suministro que afectan a otros artículos de consumo son aún más pronunciados en el caso de las consolas de videojuegos por varias razones, a saber, la escasez de chips, los problemas logísticos y los bots que explotan el desequilibrio entre la oferta y la demanda”, declaró Alla Valente, analista de tecnología de Forrester, a CNN Business.

A finales del año pasado, Sony se retractó de su previsión de que produciría 16 millones de unidades de la consola PS5 entre marzo de 2021 y marzo de 2022, ajustando la cifra a 15 millones de unidades. Tanto Nintendo como Microsoft advirtieron a principios de este mes que las ventas de consolas se reducirán como consecuencia de la escasez de chips.

“Haremos todo lo posible para satisfacer la demanda de todos nuestros productos, dependiendo de la situación actual y de cualquier reto relacionado con el envío y la gestión de la cadena de suministro”, dijo un portavoz de Nintendo a CNN Business. “Nuestro objetivo es fabricar suficientes para cumplir con la demanda, de modo que podamos satisfacer a tantos consumidores como sea posible”.

Del mismo modo, un portavoz de Microsoft dijo que la serie X|S de Xbox continuará siendo reabastecida. “Estamos trabajando lo más rápido posible con nuestros socios fabricantes y minoristas para acelerar la producción y el envío para mantenerse al día con la demanda sin precedentes”, dijeron. “Recomendamos comprobar la disponibilidad con los minoristas locales”.

Buscando soluciones

Pero algunos compradores como DeSantis están buscando soluciones activamente. Por ejemplo, Microsoft empezó a ofrecer a mediados de noviembre paquetes de Xbox Series X para “fans selectos” que recibían enlaces a través de sus cuentas de Xbox existentes para comprar el paquete, que incluía la consola y un juego.

Sony estableció una práctica similar en la que comenzó a enviar por correo electrónico invitaciones especiales para el reabastecimiento de PS5 en función de “los intereses anteriores y las actividades de PlayStation”, según su sitio web.

Otros minoristas ofrecen acceso especial cuando llegan más consolas a los compradores suscritos a sus servicios de membresía anual. Entre ellos se encuentran Walmart+ (US$ 98), Best Buy Totaltech (US$ 199,99), Costco (US$ 60) y GameStop PowerUp Pro (US$ 14,99).

“La mayoría de las afiliaciones a Walmart+ son probablemente personas que intentan conseguir el PS5 y la cancelan después de obtenerla”, considera DeSantis.

Aun así, hacerse miembro de estos servicios no garantiza que encuentres una consola. Bereket Tesfay, de 42 años, de Austin, Texas, es uno de los jugadores que no ha podido encontrar una PS5 ni siquiera después de pagar los servicios de suscripción.

“Me uní a Walmart+, Amazon Prime y a la membresía Pro de GameStop para poder tener una oportunidad de comprar una consola… y después de un año, todavía no he conseguido una”, dijo a CNN Business. “Nunca en mi vida he visto una consola en la que un año después de su salida no puedas entrar en una tienda y llevártela”.

Servicio a la comunidad

Ameer Assaf, de 32 años, de Flushing, Michigan, dirige tres páginas diferentes en las redes sociales para ayudar a los jugadores a compartir consejos sobre la disponibilidad de los productos. Además de tuitear actualizaciones desde su página de Twitter, gestiona un grupo de reabastecimiento en la aplicación de mensajería Discord y su grupo “PS5 Restock Updates & Alerts” en Facebook con más de 60.000 seguidores.

“Varias personas empezaron a jugar más a los videojuegos durante la pandemia y se interesaron por comprar o actualizar sus consolas”, dijo Assaf a CNN Business. “Estamos viendo efectivamente una situación en la que hay una demanda increíblemente alta junto con una oferta muy baja. … La escasez de PS5 ha sido la peor que he visto hasta ahora”.

Assaf dijo que los bots de reventa, que compran rápidamente artículos para revenderlos a un precio más alto, también están dificultando las cosas a los clientes medios este año.

“Me hace especial ilusión que los padres me envíen mensajes diciéndome que mi grupo ha sido la razón por la que podrán regalarle una consola a su hijo estas fiestas”, afirma Assaf.

Los analistas predicen que los problemas de la cadena de suministro afectarán al sector de los videojuegos hasta bien entrado el año 2022 y posiblemente hasta 2023. Assaf afirmó que seguirá haciendo todo lo posible para ayudar a los consumidores a conseguir la codiciada consola.

“A partir de ahora, [mis] grupos seguirán funcionando hasta que la escasez deje de ser un problema”, dijo.

