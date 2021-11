Yunior García habla desde España: “Mi intención desde que llegué siempre es volver a Cuba”

CNNEE

(CNN Español) — El activista cubano Yunior García aseguró a CNN este jueves que volverá a Cuba. “Mi intención desde que llegué siempre es volver a Cuba. Por eso no solicité asilo. Yo quiero volver a Cuba. Necesito curarme mis heridas, curarme mi rabia, que mis ideas estén más claras para poder iniciar la lucha con mucha más fuerza porque no me voy a rendir”, dijo García.

Yunior García, dramaturgo, quien es uno de los principales promotores de las marchas convocadas por grupos opositores al Gobierno de Cuba, llegó a España este miércoles junto con su esposa con una visa de turista.

Miembros de la organización Archipiélago, que lidera García, lo habían reportado como desaparecido, sin saber de su paradero desde el 14 de noviembre.

Yunior García explicó a CNN que no había podido comunicarse con miembros de su equipo antes de viajar a España.

“Por supuesto que sabía que iba a generar mucha incomprensión, mucho dolor”, dijo García pero aseguró que continúa teniendo buena relación con sus miembros.

“El liderazgo de Archipiélago siempre tiene que estar dentro de Cuba… al final Archipiélago es justamente lo que su nombre indica, es un conjunto de islas donde todos somos distintos pero estamos pensando siempre en el bien común”, agregó.

Más temprano, Yunior García ofreció una rueda de prensa en la que dio algunos detalles de cómo fue su salida de la isla. “Quizás pedir perdón por ser humano, pensar en mi esposa y en mi vida y por escapar de lo que iba a constituir una muerte en vida”, dijo García. El activista también contó las diferentes maneras en las que dice el Gobierno cubano acosó e intimidó a miembros de su familia.

“Yo me cansé de hacer silencio, si me quedaba ahí probablemente no me iban a llevar a prisión, ellos no quería convertirme en un símbolo” dijo, “ellos necesitaban silenciarme, anularme como persona, bloquearme mentalmente, atacarme psicológicamente, que me desestabilizara y casi lo logran”, explicó.

El equipo de CNN en La Habana recorrió la ciudad este lunes, cuando estaban programadas las manifestaciones, y pudo ver fuerte presencia policial y la ausencia de protestas durante el día.

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, se refirió a las protestas en una transmisión en vivo este lunes en los medios estatales, calificándolas de “expectativas artificiales” y diciendo que hay “intentos de crear una imagen artificial” de la isla.

El gobierno cubano no ha dado detalles acerca de las detenciones en el contexto de la convocatoria a la protesta el lunes en la isla.

Ese lunes, la policía cubana arrestó a 11 personas, mientras que agentes y simpatizantes del gobierno “sitiaron” a otras 50 dentro de sus casas para evitar que las protestas de la oposición planificadas se llevaran a cabo, confirmó a CNN la organización de derechos humanos Cubalex, con sede en La Habana.

