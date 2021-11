La cena de Acción de Gracias les costará a los estadounidenses un 14% más este año, según una encuesta

Melissa Velásquez Loaiza

Nueva York (CNN Business) — La cena de Acción de Gracias costará un 14% más este año, según una nueva encuesta de la Federación Estadounidense de Oficinas Agrícolas. La cena para una familia de 10 personas costará en promedio US$ 53,31, esto es US$ 6,41 más que el promedio del año pasado de US$ 46,90. Y esa última cifra fue un 4% menos que en 2019, el precio más bajo en 10 años.

Varios factores llevaron al aumento de los precios de la cena de Acción de Gracias de este año, incluyendo que se espera que más estadounidenses cocinen en casa, así como trastornos económicos.

“Estos incluyen trastornos dramáticos en la economía y las cadenas de suministro de Estados Unidos durante los últimos 20 meses; presión inflacionaria en toda la economía; dificultad para predecir la demanda durante la pandemia de covid-19 y alta demanda mundial de alimentos, particularmente de carne”, dijo Veronica Nigh, economista senior de la American Farm Bureau Federation.

El artículo que más se comprará esta temporada —el pavo— ha subido un 24% desde el año pasado. Pero hay algunas salvedades. Las tiendas de comestibles comenzaron a anunciar precios más bajos más tarde de lo habitual este año.

Por ejemplo, si estabas comprando un pavo durante la semana del 5 al 11 de noviembre, podrías haber pagado un 18% más que la semana siguiente del 12 al 18 de noviembre, encontró el American Farm Bureau. Eso significa que los compradores aún pueden encontrar pavos más asequibles de lo que estimaba la Farm Bureau de US$ 23,99 por un pavo de unos 8 kilogramos.

“Esto revela un aumento de precios del 6,6% en comparación con el año pasado, que sigue de cerca con el Índice de Precios al Consumidor de alimentos y la inflación general en toda la economía”, dijo Nigh sobre la cena Acción de Gracias.

El precio completo de la comida de Acción de Gracias incluye otros alimentos básicos como relleno, batatas, panecillos con mantequilla, guisantes, arándanos, una bandeja de verduras, pastel de calabaza con crema batida y café y leche, con suficiente para que sobre comida, según el American Farm Bureau.

Los pavos experimentaron el aumento más pronunciado en su precio, seguido de los ingredientes para hacer las cortezas de pastel, que tuvieron un aumento del 20% y los panecillos un 15% a US$ 3,05 por una docena. El relleno fue el único artículo que bajó de precio, un 19% menos que el año anterior a US$ 2,29 por una bolsa de 14 onzas de mezcla de relleno en cubos, reveló la encuesta.

En cuanto a la disponibilidad de comida para la cena Acción de Gracias, el secretario de Agricultura de EE.UU., Tom Vilsack, dijo a CNN a principios de este mes: “Puede haber situaciones en todo el país en las que una tienda de comestibles en particular no tenga tantos pavos como sea necesario. Al final del día, habrá mucha comida en los platos de Acción de Gracias para los estadounidenses”.

Este es el 36º año en que se realiza la encuesta utilizando datos de precios para los mismos elementos del menú de los 50 estados y Puerto Rico. Los compradores de Volunteer Farm Bureau también verificaron los precios en persona y en línea utilizando aplicaciones y sitios web de supermercados para encontrar los mejores precios posibles sin usar promociones u ofertas.

