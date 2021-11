Tiroteo en hotel cerca de Cancún: testigo describe el aterrador momento en que comenzaron los disparos

CNNEspañol sjv

(CNN) — Gritos, gente corriendo, miedo e incertidumbre se vivió en una zona turística cerca de Cancún por un tiroteo. Eric Krop, de Whitefish, Montana, habló con CNN desde el interior de Hyatt Ziva Riviera Cancún en Puerto Morelos. Describió los momentos en torno al tiroteo relacionado con una presunta banda de narcotraficantes del jueves en la playa cerca del hotel.

Eric y Adnrew Krop están felices de que sus nombres se usen en el aire y en línea.

Eric dijo que estaba en el complejo hotelero con Vacaya, una compañía de viajes de destinos gay, contratada como vocalista para actuar en el lugar.

“Acabo de llegar a una piscina en el resort, de repente escuchamos lo que pensamos que eran petardos, pero continuaron y luego rebotaron y la gente comenzó a correr y gritar”, dijo Eric.

“Mis amigos y yo nos agachamos y comenzamos a correr. Me separé de mis amigos. Simplemente fui a cualquier habitación porque no tenía mi llave ni mi teléfono. Me encontré con dos tipos y un empleado cuya etiqueta de nombre decía Enrique… él nos llevó a una habitación “.

“Cerramos la puerta detrás de nosotros y nos escondimos allí y nos atrincheramos detrás de un colchón. Estuvimos allí a las 2:50 pm hora de Cancún, fue entonces cuando llamé a mi esposo Andrew por primera vez, y nos escondimos allí una hora o 90 minutos. Andrew se había puesto en contacto con el consulado y la embajada y me dijeron que sabían de la situación”.

“Estoy bien. Sentimos que mucha gente está bien. Vimos paramédicos. No sé si hay lesiones. La gente está muy conmocionada”.

“Llamé a la policía al 911 y dijeron que todo había terminado y era seguro y vi a grupos de personas que se escondían siendo escoltados al vestíbulo. Uno de los agentes de seguridad dijo que estaba bien salir. Me reuní con mis amigos. Nos abrazamos”.

“Nos dijeron que había más de una persona. Se sintió como un montón de balas”.

