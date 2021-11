El presidente de Colombia califica de “histórico” el acuerdo para acabar con la deforestación en 2030

Germán Padinger

(CNN) — El presidente de Colombia, Iván Duque, calificó de “histórico” el acuerdo para acabar con la deforestación en 2030 en una entrevista con CNN en el marco de la cumbre COP 26 de Glasgow.

Líderes de países que representan más del 85% de los bosques del mundo anunciaron el martes el compromiso de destinar 8.750 millones de libras esterlinas (US$ 12.000 millones) de fondos públicos a la protección y restauración de los bosques, junto con 5.300 millones de libras (US$ 7.200 millones) de inversión privada.

El presidente de Colombia, Ivan Duque. (Crédito: LUISA GONZALEZ/POOL/AFP via Getty Images)

“Creo que lo que hemos visto hoy es histórico. Un fondo de US$ 12.000 millones. No es nada que hayamos visto antes y también algo que valoramos es que 300 millones de libras (US$ 408,9 millones) del gobierno del Reino Unido se van a dedicar a proteger la Amazonia”, dijo Duque a Max Foster.

Entre los países participantes, Canadá, Rusia, Brasil, Colombia, Indonesia y la República Democrática del Congo cuentan con importantes extensiones de bosque, que albergan algunos de los sumideros de carbono más importantes del mundo.

La deforestación y la degradación de los bosques representan alrededor del 11% de las emisiones de carbono del mundo.

Acciones concretas de Colombia

Sobre las “acciones concretas” de Colombia, Duque dijo: “Nos hemos comprometido a declarar el 30% de nuestro territorio como área protegida en 2022”.

Añadió que el siguiente paso será movilizar la financiación para cuidar la tierra y promover proyectos de conservación natural con las comunidades indígenas.

“Creo que esto no solo es una acción audaz sino que es un paso concreto que queremos concretar”, dijo Duque.

