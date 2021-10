Capturan a alias “Otoniel”, el narcotraficante más buscado de Colombia y jefe del Clan del Golfo

Luis Ernesto Quintana Barney

(CNN Español) — El máximo jefe del Clan del Golfo y el narcotraficante más buscado de Colombia, Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, fue capturado este sábado, según le indicaron a CNN fuentes del gobierno y la Policía Nacional.

“Este es el golpe más duro que se le ha propiciado al narcotráfico en este siglo en nuestro país. Este golpe solamente comparable con la caída de Pablo Escobar en los años 90”, dijo el presidente Iván Duque en declaración pública tras la captura.

“Asesino de policías, de soldados, de lideres sociales. Además, reclutador de menores, se conoce también por esa demencia lo llevo a abusar de manera recurrente de niños, niñas y adolescentes. No solamente estaba en el cartel de los más buscados por narcotráfico, reclutamiento, sino también por abuso de menores”, agregó el mandatario colombiano.

Crédito: Gobierno de Colombia

Crédito: Gobierno de Colombia

El Clan del Golfo es una temida banda dedicada al narcotráfico y a la extorsión. El grupo, antes conocido como Clan Úsuga, tiene entre sus líderes a exnarcotraficantes y exparamilitares y nació tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo paramilitar de extrema derecha, en el año 2006.

El poder detrás del Clan del Golfo

Úsuga también es buscado por la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés).

1 de 6 | Rafael Caro Quintero, llamado Capo de Capos sigue activo y sería, junto al Mayo Zambada, líder del Cartel de Sinaloa. Recompensa: US$ 20 millones 2 de 6 | Se cree que Ismael “El Mayo” Zambada quedó a cargo del Cartel de Sinaloa desde que El Chapo fue recapturado, en 2016. Es uno de los sospechosos más buscados en México y EE.UU. Recompensa: US$ 15 millones 3 de 6 | Se cree que Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho” es el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, denominado uno de los más peligrosos, según el Gobierno mexicano. Recompensa: US$ 10 millones 4 de 6 | Dairo Antonio Úsuga alias “Otoniel” es el máximo jefe del Clan del Golfo y el narcotraficante más buscado de Colombia. “Otoniel” fue recientemente capturado . Recompensa: hasta US$ 5 millones 5 de 6 | El dominicano Julio “Alex” Díaz está en la lista de más buscados de la DEA por presuntamente poseer heroína, fentanilo y cocaína con intención de distribuir. 6 de 6 | Jesús Alfredo Guzmán, el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán se le busca por presuntamente poseer sustancias controladas con intención de distribuir.

end div.modal

Él y otros miembros del Clan del Golfo son acusados ​​de operar empresas criminales continuas, participar en conspiraciones internacionales de tráfico de cocaína y usar armas de fuego para promover delitos de tráfico de drogas.

Por su captura, Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares.

Información de Fernando Ramos

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.