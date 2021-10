Estados Unidos registró más de 1,6 millones de arrestos en la frontera sur el año pasado, el número más alto registrado

Alejandra Ramos Barreda

(CNN) — La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos realizó casi 1,66 millones de arrestos por cruces ilegales en la frontera con México durante el año pasado, el número anual más alto de detenciones registrado, según datos publicados por la agencia el viernes.

En septiembre, la agencia fronteriza realizó 185.515 arrestos, lo que elevó el total a 1.659.206 durante el año fiscal de 2021, que va de octubre a septiembre, según muestran los datos.

El récord anterior fue en 2000 con 1,64 millones de arrestos en la frontera, según los datos disponibles de la frontera sur que datan de 1960.

Desde que asumió el cargo, la administración de Joe Biden ha luchado por gestionar el número sin precedentes de migrantes que cruzan a EE.UU., enfrentada desde el principio a una afluencia de niños que abrumaba los recursos y, más recientemente, los miles de migrantes que llegaban en cuestión de días a la región no preparada de Del Rio, Texas.

El número de arrestos fronterizos mensuales —una medida de cruces ilegales— se disparó bajo la administración de Biden, aunque comenzó a aumentar durante la administración del expresidente Donald Trump.

Biden, cuando se le preguntó durante el foro de CNN por qué no había visitado la frontera sur, dijo: “Bueno, supongo que debería ir”.

“He estado ahí antes y no lo he hecho, quiero decir, lo sé bien. Supongo que debería bajar, pero el punto es que no he tenido mucho tiempo para bajar”, agregó Biden.

Biden condujo por la frontera entre Estados Unidos y México hace más de una década, mientras estaba en campaña en 2008, dijo el viernes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.

Las cifras de arrestos han disminuido desde julio, cuando los arrestos de la Patrulla Fronteriza superaron los 200.000, un nivel mensual que no se había visto en décadas.

Desde marzo de 2020, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) ha estado aplicando una orden de salud pública conocida como Título 42, que permite la rápida expulsión de migrantes que se ha relacionado con un aumento en el número de personas que han cruzado repetidamente y con un número elevado de arrestos.

“Los encuentros de la CBP a lo largo de la frontera suroeste disminuyeron en septiembre con respecto al mes anterior, y la mayoría de los no ciudadanos encontrados fueron expulsados ​​bajo el Título 42”, dijo en un comunicado el comisionado interino de la CBP, Troy Miller, reconociendo la tensión asociada con operar durante una pandemia global que ha cobrado “demasiadas vidas” entre el personal de primera línea de CBP.

Los defensores de los derechos de inmigrantes y algunos legisladores han criticado al presidente Joe Biden por mantener la política pandémica de la era Trump, calificándola de violar los derechos humanos.

La elección de Biden para dirigir la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., Chris Magnus, expresó su apoyo a la orden de salud pública de la era Trump durante su audiencia de confirmación a principios de esta semana, y les dijo a los legisladores que, como paramédico durante 10 años “la salud pública siempre ha sido una de mis principales preocupaciones… el Título 42 es una autoridad de los CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades) y creo que ayuda con esto”.

La agencia todavía está esperando confirmar a un líder, nueve meses desde que Biden asumió el cargo.

Magnus, quien actualmente se desempeña como jefe de policía en Tucson, Arizona, reconoció los “desafíos importantes” en la frontera.

“Las cifras son muy altas y es algo que hay que abordar. Claramente, tenemos un sistema roto”, dijo el martes.

La mayoría de las incautaciones de narcóticos duros por parte de la CBP también se dispararon el año pasado, según los datos de fin de año, que incluyen los puertos de entrada y cruces fronterizos ilegales.

Las incautaciones de fentanilo aumentaron a más del doble de 2.173 kilogramos en el año fiscal de 2020 a 5080 kilogramos el año pasado. También aumentaron las incautaciones de metanfetamina y cocaína. La heroína bajó un poco.

La marihuana, sin embargo, disminuyó, pasando de 264.169 kilogramos incautados a 144.898 kilogramos.

Los viajes aéreos internacionales cayeron aún más en el año fiscal 2021 en medio de la pandemia de covid-19 en curso, aunque CBP señala que ha comenzado a aumentar significativamente en los últimos meses.

Hubo alrededor de 44,4 millones de viajeros el año pasado en comparación con los 62,1 millones en el año fiscal de 2020; en ambos años las cifras se redujeron significativamente de más de 135 millones en el año fiscal de 2019, según datos de CBP.

