Muere Willie Garson, actor de ‘Sex and the City’ y ‘White Collar’, a los 57 años

(CNN) — Murió el actor Willie Garson, un actor de amplio recorrido y conocido por su trabajo en la serie y películas de “Sex and the City”, anunció su hijo Nathan Garson el martes. Tenía 57 años.

No se conoció de inmediato la causa de la muerte.

“Te amo tanto papá. Descansa en paz y estoy tan contento de que hayas podido compartir todas tus aventuras conmigo y hayas podido lograr tanto. Estoy tan orgulloso de ti. Siempre te amaré, pero Creo que es hora de que emprendas tu propia aventura ”, escribió su hijo en su homenaje. “Siempre estarás conmigo. Te amaré más de lo que jamás sabrás y me alegro de que puedas estar en paz ahora”.

En “Sex and the City” Garson interpretó a Stanford Blatch, amigo y confidente de la protagonista Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker). Estaba programado para aparecer en la nueva entrega de la serie, “And Just Like That”, que se estrenará en HBO Max a finales de este año.

