A una pareja de Texas le pidieron que saliera de un restaurante por usar mascarillas para cuidar a su bebé inmunodeprimido

Ángela Reyes

(CNN) — Una pareja de Texas que rara vez sale con sus amigos consiguió algo de tiempo libre para disfrutar una noche fuera de casa. Pero el plan quedó truncado cuando los echaron del restaurante en el que estaban por usar mascarillas, algo que, según cuentan, hacen para proteger a su bebé inmunodeprimido de cuatro meses de edad.

Natalie Wester y su esposo, Jose Lopez-Guerrero, se unieron a un grupo de amigos en un restaurante y bar en Rowlett, ubicado unos 30 km al noreste de Dallas, el 10 de septiembre.

La pareja dice que está contando su historia para alentar al dueño de negocio a que revise su política.

“Somos padres primerizos y, en medio de una pandemia, realmente no salimos mucho”, dijo Wester a CNN. “Pero ese viernes por la noche, resulta que mi madre estaba disponible para cuidar a nuestro hijo (…). Vivir en una pandemia, estar aislado y lejos de los demás es un gran problema para nuestra salud mental y social”, relató.

Su bebé tiene fibrosis quística, dijeron, por lo que han tomado precauciones para mantenerse a salvo y hacer lo mejor para su familia, y eso incluye usar mascarilla en público, excepto cuando están tomando o bebiendo.

Pero el restaurante que visitaron, Hang Time Sports Grill & Bar, tiene una política de no usar mascarillas, según su propietario, a quien KTVT, afiliada de CNN, identificó solo como Tom. Wester dijo que no estaba al tanto de la política.

CNN se comunicó con Hang Time Sports Grill & Bar el lunes por correo electrónico y por teléfono, pero no recibió respuesta.

“Aproximadamente a los 30 minutos, nuestra camarera se acerca y se me sienta al lado y dice: ‘Oye, nuestro gerente está allí en la cocina y no es tan amable como yo, así que vine aquí para hablar contigo y, lamentablemente, esto es una cuestión política, pero nuestro gerente no cree en la mascarilla. Está cansado de que los políticos le digan qué hacer, por lo que tendrás que quitarte la mascarilla”, contó Wester.

El 10 de marzo, el gobernador Greg Abbott levantó el mandato de uso de mascarillas en Texas y dijo que se permitía la apertura de negocios de cualquier tipo al 100% de su capacidad. A nivel de condado, un juez no puede encarcelar a nadie por no seguir las órdenes sobre el covid-19 y no se pueden imponer sanciones a las personas que no usan mascarillas, dijo.

“Si las hospitalizaciones por covid en cualquiera de las 22 regiones hospitalarias en Texas aumentan alrededor del 15% de la capacidad de camas de hospital en esa región durante siete días seguidos, entonces un juez de condado en esa región puede usar estrategias de mitigación del covid en su condado”, dijo Abbott.

“Gasté mi dinero en este negocio, puse mi sangre, sudor y lágrimas en este negocio y no quiero mascarillas aquí”, dijo Tom a KTVT en cámara. “Siento que la reacción general con las máscaras en Estados Unidos es ridícula en este momento”, agregó.

Dejar la mascarilla o la mesa

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) recomiendan incluso a las personas vacunadas que usen mascarilla en lugares públicos cerrados si se encuentran en áreas de transmisión alta o si ellos o un miembro de su hogar tienen un sistema inmunológico debilitado. Por otra parte, alientan a las personas no vacunadas a usar mascarillas en lugares públicos cerrados hasta que estén completamente vacunadas.

Cuando Wester entró al restaurante, dijo, recuerda que le pidieron que se quitara la mascarilla, pero asumió que era para que la anfitriona pudiera comparar su rostro con su identificación.

“Cuando entramos en el restaurante, había una banda tocando y sonaba muy fuerte”, dijo. “Y la anfitriona había pedido nuestras identificaciones y mencionó algo sobre quitarnos las mascarillas, pero honestamente pensé que era para verificar nuestras identificaciones. Y, de nuevo, ni siquiera podía escucharla tan bien”, recordó.

“Entonces, cuando ellos (la pareja) se pusieron sus mascarillas la otra noche, se les recordó que en el frente les pidieron que se las quitaran y no quisieron, así que les pedimos que se fueran”, dijo Tom a KTVT.

Después de que la camarera se acercó a transmitir el mensaje del gerente de que tenían que quitarse las mascarillas, Wester dijo que se quedó “sin palabras”.

Wester dijo que explicó que eran clientes que ya habían comprado comida y que tenía un hijo en casa con fibrosis quística, pero la camarera no cedió.

“Y sabes, a pesar de que tanto mi esposo como yo estamos vacunados, cada vez que podemos salir nos ponemos una máscara, incluso si es simplemente a caminar entre la gente, (…) Obviamente no es como un sistema perfecto —tienes que quitarte la mascarilla para comer, tal vez para tomar fotos, cosas así— pero hacemos lo mejor que podemos”, dijo que le respondió a la mesera.

Wester dijo que no se sentía cómoda quitándose la mascarilla, a lo que la mesera le respondió que, si ese era el caso, tendría que cerrar su cuenta.

“No queríamos montar una escena”, dijo Wester. “No queríamos irnos enojados ni nada. Simplemente pagué y nos fuimos”.

“Quiero respetar a los negocios pequeños”, dijo. “Y sé que ahora mismo en (la pandemia de) covid y con la economía es muy difícil. Pero no creo que la forma en que él (Tom) maneja su negocio sea muy profesional, y tampoco es muy hospitalaria”.

La pareja ha salido sola apenas unas pocas veces desde que nació su hijo, dijo Wester. La experiencia les ha hecho sentir que no vale la pena volver a salir, dijo.

“Sabes, tratar de no solo tomar dar todos los pasos para conseguir una niñera o que cuiden a mi hijo, eso es un paso en sí mismo, sino luego salir y tener que lidiar con personas como esta que son antimascarillas (…) y que lo están convirtiendo en un tema realmente político cuando debería ser un tema científico”, dijo.

“Me hizo darme cuenta de que tal vez no debería salir más”, dijo. “Al menos no aquí en Texas. No ahora. No es un buen ambiente”.

¿Está protegido el uso de mascarilla por el Gobierno federal ?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos describe las protecciones del Gobierno federal a los estadounidenses en función de la raza, el color, el sexo, la discapacidad, la religión, el estatus familiar, el origen nacional y la ciudadanía, pero no describe ninguna protección específicamente con respecto a las mascarillas.

En su mayor parte, en lo que respecta a la ley federal, las empresas privadas pueden imponer a sus clientes las reglas que quieran, siempre y cuando no discriminen a quienes están contemplados en las protecciones descritas, dijo a CNN la profesora asociada del Centro de Derecho de la Universidad de Houston Emily Berman.

Generalmente, las empresas pueden prohibir el uso de mascarillas con dos salvedades importantes.

“Primero, si alguien tiene una determinada condición física que lo hace particularmente vulnerable al covid-19 (o vive con alguien particularmente vulnerable al covid-19), esa condición podría considerarse una discapacidad”, dijo. “Si es así, existe el argumento de que obligar a esa persona a quitarse la mascarilla o salir del local podría constituir discriminación por motivos de discapacidad”.

“En segundo lugar, los gobiernos estatales y locales a menudo amplían la lista de categorías contra las que está prohibida la discriminación”, dijo. “Así que cosas como el embarazo, el estatus transgénero, el estado civil, etc. obtienen protección en ciertas jurisdicciones, lo que significa que pueden aplicarse diferentes reglas en diferentes lugares”.

Si hay una prohibición de discriminación basada en la ropa que usa una persona, esto podría aplicarse aquí, según Berman.

Wester no planea emprender acciones legales, dijo. Su objetivo al compartir su experiencia era “alentar al propietario a que revise sus políticas y también alentar a sus clientes a que quizás analicen de nuevo a quién le están dando su dinero”.

