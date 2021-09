Un vistazo a la vida de Pelé

CNN - Spanish

(CNN) — Este es un vistazo a la vida de Edson Arantes do Nascimento, conocido como Pelé, exjugador profesional de fútbol brasileño.

Durante sus participaciones en la Copa del Mundo, marcó 12 goles en 14 partidos. Participó en cuatro Copas del Mundo, de las cuales ganó tres con su selección (1958, 1962 y 1970).

Datos personales

Fecha de nacimiento: 23 de octubre de 1940 Lugar de nacimiento: Três Corações, Brasil Nombre de nacimiento: Edson Arantes do Nascimento Padre: João Ramos do Nascimento, conocido como “Dondinho”, jugador de fútbol Madre: Celeste Arantes do Nascimento Matrimonios: Marcia Cibele Aoki (2016-actualidad), Assíria Lemos (1994-2010, divorcio), Rosemeri Cholbi (1966-1978, divorcio) Hijos: con Rosemeri Cholbi: Kely, Edson y Jennifer; con Anisia Machado: Sandra (fallecida de cáncer en 2006); con Lenita Kurtz: Flávia Christina; con Assíria Lemos: Joshua y Celeste

Otros datos

Sus apodos son Pérola Negra (Perla Negra), O Rei (El rey) y Dico.

Comenzó a jugar al fútbol profesionalmente a los 15 años. Su posición era la de centro delantero, su número de camiseta era el 10, y jugó en el Club de Fútbol Santos de 1956 a 1974.

Ganó por primera vez la Copa del Mundo a los 17 años.

El presidente de Brasil declaró a Pelé tesoro nacional, impidiéndole fichar por un equipo fuera de Brasil.

Su nombre es en honor a Thomas Edison.

Tiene varias memorias, entre ellas “Pelé: My Life and the Beautiful Game”, “My Life in Pictures” y “Pelé: The Autobiography”.

Apareció en varias películas en las décadas de 1970 y 1980.

Compuso la banda sonora de la película “Pelé (1977)”, así como otras piezas musicales.

El Día de Pelé se celebra en Santos, Brasil, el 19 de noviembre de cada año, para reconocer la fecha de su gol número 1.000.

Marcó 1.281 goles en su carrera profesional (en 1.363 partidos).

Fue el portavoz de la marca Viagra.

Cronología

7 de septiembre de 1956 – Marca su primer gol profesional en su debut en la liga, durante un partido entre el Santos FC y el Corinthians Football Club. 1967 – Los dos bandos implicados en la guerra civil de Nigeria piden un alto al fuego para ver a Pelé y al equipo del Santos jugar un partido de exhibición en Lagos. 19 de noviembre de 1969 – Marca su gol número 1.000 en su 909º partido de primera clase. 1974 – Anuncia su retiro. 1975 – Firma un contrato para jugar en el Cosmos de Nueva York. 1 de octubre de 1977 – Se retira con un partido de exhibición entre el Cosmos y el Santos FC. Juega la primera parte con el Cosmos y la segunda con el Santos. 1978 – Recibe el Premio Internacional de la Paz. 1993 – Ingresa en el Salón de la Fama del Fútbol Nacional de Estados Unidos. 1995-1998 – Es ministro extraordinario de Deportes de Brasil. 3 de diciembre de 1997 – La reina Isabel II del Reino Unido le concede el título de caballero honorario. 1998 – Se aprueba una ley, apodada “Ley Pelé”, para hacer frente a la corrupción en el fútbol brasileño. Entra en vigor en 2001. 1999 – El Comité Olímpico Internacional lo nombra “Atleta del Siglo”. 2000 – La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) lo nombra “Jugador del Siglo”, junto con el argentino Diego Maradona. 2005 – Recibe el premio a la trayectoria en el programa de la BBC de Personalidad Deportiva del Año. Noviembre de 2012 – Se somete a una exitosa operación de cadera en un hospital de Sao Paulo. Octubre de 2013 – Recibe dos certificados de los Récords Mundiales Guinness por “Mayor número de goles en su carrera” y “Mayor número de medallas de ganador de la Copa del Mundo”. 13 de noviembre de 2014 – Se somete a una operación para eliminar cálculos renales. 24 de noviembre de 2014 – Es ingresado en un hospital brasileño con una infección del tracto urinario. El 29 de noviembre, el hospital emite dos comunicados diciendo que Pelé sigue mejorando y que los médicos planean retirarle la diálisis al día siguiente. 4 de diciembre de 2014 – El club de fútbol brasileño Santos firma un contrato vitalicio con Pelé, convirtiéndolo en su embajador mundial vitalicio. 9 de diciembre de 2014 – Recibe el alta del hospital. 7 de mayo de 2015 – Es hospitalizado para someterse a una operación de próstata. Es dado de alta a los dos días. 5 de agosto de 2016 – Anuncian que no encenderá el pebetero olímpico en la ceremonia de apertura de los juegos de verano de 2016 por problemas de salud. 13 de septiembre de 2018 – Lanza la fundación The Pelé Foundation, una organización benéfica que se asociará con otras organizaciones para beneficiar a los niños, específicamente en las áreas de pobreza y educación. 3 de abril de 2019 – Es trasladado a un hospital de París por una infección urinaria. 9 de abril de 2019 – Regresa a Brasil y es ingresado en el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo por una infección urinaria causada por cálculos renales. Cuatro días después, es operado. Sale del hospital dos días después de la operación. 23 de febrero de 2021 – El documental “Pelé” se estrena en Netflix. 6 de septiembre de 2021 – Pelé anuncia en las redes sociales que se sometió a una cirugía para extirpar un tumor de su colon el 4 de septiembre.

