Estrenos musicales de la semana: Enrique Iglesias lanza la primera parte de “Final”; Sebastián Yatra presenta “Tarde” y Ozuna estrena “La Funka”

CNN - Spanish

Marysabel E. Huston-Crespo

(CNN Español) — Esta semana los estrenos musicales en Zona Pop CNN están encabezados por Enrique Iglesias que el viernes presentó el volúmen 1 de “Final”.

En la lista también figuran Sebastián Yatra con “Tarde”, Ozuna con “La Funka”, “Llori Pari” de Álvaro Díaz, Feid y Tainy, entre otros.

En Zona Pop CNN recopilamos algunos de los estrenos más notables. Mira la lista, junto a sus videos musicales, de los estrenos de la tercera semana de septiembre de 2021.

También puedes disfrutar de estos temas en este playlist de los estrenos de 2021 en Spotify.

Estrenos musicales de la semana:

Enrique Iglesias, “Final”

Nuestra lista de estrenos musicales de la semana están encabezados por el cantante español Enrique Iglesias quien presentó la primera parte de “Final”. El lanzamiento llega dos semanas después que anunciara en una transmisión en vivo en su canal de YouTube que este podría ser el último disco de su carrera.

“Estoy en un momento, en un capítulo en mi vida en donde creo que es el momento idóneo para hacerlo, he estado pensando en esto desde 2015”, explicó Iglesias en esa transmisión.

“No voy a dejar de hacer música, no dejaré de escribir canciones, porque me encanta. Pero lo haré de una forma diferente… que no necesariamente deben ser presentadas en un disco”, agregó.

Esta primera parte de “Final” incluye temas lanzados anteriormente como: “Me Pasé” feat. Farruko, “Duele el corazón” feat. Wisin, “Súbeme la radio” feat. Descember Bueno, Zion & Lenox y “El Baño” feat. Bad Bunny o “El perdón” con Nicky Jam.

Ozuna, “La Funka”

¿Un lanzamiento latino durante los MTV Video Music Awards? Lo que en los noventa e inicios de los 2000 era inimaginable ocurrió. Y precisamente fue hace una semana cuando Ozuna dio a conocer en los VMA’s 2021 su nuevo sencillo, “La Funka”.

“La Funka se distingue por su fusión de contagiosos ritmos de Soca y Brazilian Funk, que la convierten en una de las canciones más edificantes e inspiradoras de la escena contemporánea. Con su tenor inconfundible, Ozuna interpreta letras inspiradas en la mezcla de sentimientos que provoca enamorase de una persona especial”, dice Sony Music, disquera de Ozuna, a través de un comunicado.

El video, el cual supera las 19,6 millones de reproducciones, fue dirigido por el venezolano Nuno Gomes.

Sebastián Yatra, “Tarde”

Sebastián Yatra regresa a nuestra lista de estrenos musicales de la semana con la balada “Tarde”. La canción habla del dolor que siente un hombre tras una ruptura amorosa.

Tengo que pasar por lo mismo que ella pasó ahora estoy llorando todo el río que lloró no se si es hora, o ya es muy tarde, Ese es el precio de ser cobarde Que tengo que mirarla con alguien y no soy yo No puedo perdonar que fue por mi que ella cambió No se si es hora, se me hizo tarde Ese es el precio de ser cobarde

El video de este sencillo se grabó en Venecia, entre los días en los que Yatra visitaba la ciudad para el desfile de Dolce & Gabbana.

Guaynaa feat. Servando y Florentino, “Los Cachos”

Y pasamos de una balada sobre el fin de una relación amorosa a una canción sobre una situación que podría desencadenar el mismo resultado. Se trata de la colaboración del rapero puertorriqueño Guaynaa con los herrmanos Servando y Florentino Primera.

Guaynaa sigue explorando con los distintos ritmos latinos y para “Los Cachos”, el artista fusionó su estilo con la salsa, un género con el que Servando y Florentino se hicieron famosos en su natal Venezuela con la agrupación juvenil Salserín.

Como lo indica el nombre, el tema habla de una infidelidad.

“La canción examina el doble rasero que a menudo se aplica a las mujeres en contextos románticos y sexuales. Comunica que tanto hombres como mujeres deben estar sujetos al mismo estándar y que ninguno debe ser degradado por motivos de género”, explica un comunicado de prensa.

“He sido un gran fan de Servando y Florentino toda mi vida y estoy muy agradecido de que eligieron hacer esta pista conmigo. La salsa es un sonido nuevo para mí y qué mejor manera de hacer mi introducción a la salsa que junto a estos muchachos extremadamente talentosos”, dijo Guaynaa a través de un comunicado.

“Berlin” de Aitana

La cantante española Aitana presentó el viernes su nuevo sencillo, “Berlín”.

El tema fue compuesto por la cantante junto a los hit makers Andrés Torres y Mauricio Rengifo, quienes también produjeron el tema.

El lanzamiento le sigue a una cadena de éxitos de la cantante en su país natal. Según su disquera, Universal Music, con el remix de “Mon Amour” de Zzoilo la cantante se ancló en la primera posición de Spotify España. También lideró el Top 50 viral de la plataforma sueca en 22 países, fue tendencia en YouTube, Twitter y Apple Music.

Álvaro Díaz, Feid y Tainy, “Llori Pari”

Y finalizamos nuestra lista principal de estrenos musicales con “Llori Pari”, la colaboración entre Álvaro Díaz, Feid y Tainy.

La canción habla de un chico enamorado de una chica de la que dice no saber nada.

“Fue bien importante para mi tener canciones del corazón en el disco, una de las intenciones principales fue ser vulnerable. Llori Pari es un nombre con el que yo me he divertido mucho, es como que quizás no la estás pasando tan bien sentimentalmente pero el party sigue… llorando pero sigues perreando”, dijo Díaz a través de un comunicado.

Si el ritmo de este reguetón lento te suena algo familiar en el estribillo es porque, según el cantante, incluye un sample del éxito de los ochenta “True” de Spandeau Ballet.

Otros estrenos musicales destacados

“Anjos tronchos” del maestro Caetano Veloso “Replica” de CJ feat. El Alfa “Pa que guaye” de Alex Rose feat. CNCO “Un amor bonito”, Nuevo Elemento “Sie7e” de Techy Fatule “SACALACAMARA” de Manu Manso “Los favoritos 2.5” de Arcángel “Tal vez (remix)” de Pitizion e Itzza Primera “Mis amigos” de Los Rivera Destino “Trippin'” de Fufu “Tuki tuki” de Pucho y Tucutu feat Gente de Zona, Motiff, Tony Succar

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.