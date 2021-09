Cómo los Emmys alertaron sobre la pesadilla de las bajas audiencias en las premiaciones

CNN - Spanish

Alexandra Ferguson

(CNN) — Los bajos índices de audiencia de los Emmys del año pasado resultaron ser la señal de alerta de la caída generalizada de la audiencia de las ceremonias de premiación; la alarma de una llamada de atención poco grata.

Sin embargo, si la esperanza es eterna de que esos programas puedan recuperarse al menos parcialmente, los desafíos asociados a la pandemia y el cambio a la transmisión en línea no hacen más que agravar los problemas que ya aquejan al máximo galardón de la televisión y a los premios en general.

La 73ª edición de los Emmys nocturnos se emitirá este domingo, después de que el año pasado se registrara un récord de 6,1 millones de espectadores, a pesar de lo que la mayoría coincidió en que fue una ceremonia virtual impresionantemente ingeniosa. Si bien esa cifra suscitó un modesto nerviosismo, en retrospectiva sirvió de advertencia para el desplome de más del 50 por ciento de los índices de audiencia de los Golden Globes, los Grammy y los Oscar que le siguieron.

La pandemia y la virtualidad seguramente tuvieron algo que ver. La triste situación del mundo no solo hizo que las palmaditas en la espalda de Hollywood parecieran aún más intrascendentes, sino que privó a los eventos del glamour de la alfombra roja y de los debates sobre la moda “¿Quién lo llevaba mejor?” que elevan estos espectáculos más allá de quién gana o no.

Sin embargo, incluso antes del coronavirus, los índices de audiencia de las galas de premios han disminuido. En parte, esto tiene que ver con los desafíos de un sector en transición, que evoluciona desde el amplio atractivo de los primeros días de la televisión hasta la visión en silo de una audiencia dividida que paga por lo que quiere ver.

Los Emmys, en particular, han tenido que lidiar con la abundancia de contenidos que han fragmentado la audiencia hasta el punto de que la mayoría de la gente no ha oído hablar de muchos de los nominados, y mucho menos los ha visto con avidez.

“WandaVision” está nominada a varios premios Emmy el domingo.

Incluir programas como “WandaVision” y “The Mandalorian” de Disney+ (cada uno de ellos galardonado con múltiples Emmys en las ceremonias de las Artes Creativas) podría ampliar el atractivo, especialmente entre los aficionados a la ciencia-ficción/género que rara vez han obtenido un gran reconocimiento en las ceremonias de premiación.

Al mismo tiempo, el impulso hacia el streaming no ha hecho más que acelerar la fragmentación de la televisión, ya que los suscriptores de ciertos servicios de streaming no comparten ni siquiera las mismas opciones que los que podrían pagar por otros. Por si fuera poco, no sabemos cuántas personas ven series nominadas como “Ted Lasso” o “The Boys” en Apple TV+ y Amazon, respectivamente, ya que esos medios no comparten los datos de visualización.

Todo el mundo, naturalmente, tiene una explicación de por qué los índices de audiencia de los premios han caído, empezando por la disponibilidad de clips que reducen la necesidad de sintonizarlos en directo. Los conservadores culpan a la política de Hollywood y a las estrellas abiertamente liberales, un factor, sin duda, pero que no puede explicar por sí mismo el ritmo de las pérdidas, especialmente porque esa dinámica no es nueva.

Por supuesto, las galas de premios tienen un propósito que va más allá de los índices de audiencia, ya que reflejan los logros de las carreras de aquellos en Hollywood que buscan recibir el reconocimiento de sus colegas de la industria. Pero también son iniciativas comerciales para las cadenas que los emiten y las organizaciones que los respaldan, que obtienen la mayor parte de sus ingresos de las cuotas de televisión.

Los Emmy seguirán adelante, al igual que los Oscar y los Grammy. Gracias al hambre de tráfico en la web, serán cubiertos y analizados por los medios de comunicación, pasando por alto lo mucho que se han atenuado esas luces.

La verdad, a estas alturas, es que quizá no se pueda arreglar un problema con tantas partes involucradas. Lo único que pueden hacer las cadenas es intentar que estas presentaciones sean lo más atractivas posible, y esperar que eso sea suficiente para retener a la audiencia.

