Abogado de Carolina del Sur que recibió un disparo en la cabeza meses después del asesinato de su familia renuncia y entra en rehabilitación

(CNN) — Alex Murdaugh, el prominente abogado de Carolina del Sur que dijo haber sido baleado este sábado, unos tres meses después de que descubrieran los cuerpos de su esposa e hijo muertos a tiros fuera de la casa de la familia, dijo este lunes que planea renunciar a su bufete y comenzar un tratamiento de rehabilitación no especificado, según una declaración obtenida por WCSC, afiliado de CNN.

La declaración, proporcionada a WCSC a través del abogado de Murdaugh, Dick Harpootlian, decía: “Los asesinatos de mi mujer y mi hijo han provocado un momento increíblemente difícil en mi vida. He tomado muchas decisiones que realmente lamento. Voy a renunciar de mi bufete de abogados y a entrar en rehabilitación tras una larga batalla que se ha visto agravada por estos asesinatos. Lo siento inmensamente por todos a los que he herido, incluyendo a mi familia, amigos y colegas. Pido oraciones mientras me rehabilito y rehabilito mis relaciones”.

Abogado de Carolina del Sur recibió un disparo en la cabeza tres meses después de que mataran a su esposa e hijo

CNN ha intentado ponerse en contacto con Harpootlian para que haga comentarios.

La declaración se produjo días después de que Murdaugh llamara al 911 e informara de que le habían disparado el sábado en una carretera del condado de Hampton (Carolina del Sur), según un comunicado del portavoz de la División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur (SLED), Tommy Crosby.

Las fuerzas del orden responden al lugar del tiroteo que dejó herido a Alex Murdaugh.

Murdaugh fue trasladado a un hospital de Savannah (Georgia), donde fue atendido por una “herida superficial de bala en la cabeza”, y no se han realizado detenciones, según el comunicado de la SLED.

Los medios afiliados a CNN, WCSC y WCIV, informaron que Jim Griffin, otro de los abogados de Murdaugh, dijo que los miembros de la familia le dijeron que Murdaugh estaba cambiando una rueda cuando le dispararon.

Griffin dijo a WCIV que un vehículo había pasado por delante de Murdaugh y había dado la vuelta cuando alguien le disparó.

Un portavoz de la familia dijo en un comunicado que la familia espera que Murdaugh se recupere y pidió privacidad, diciendo: “La familia Murdaugh ha sufrido más de lo que cualquier familia podría imaginar”, una probable referencia a los asesinatos de la esposa de Murdaugh y su hijo de 22 años.

Las muertes de la esposa y el hijo siguen sin resolverse

Según la SLED, Murdaugh llamó al 911 el 7 de junio y dijo que había llegado a casa y encontrado a su esposa, Margaret, y a su hijo Paul muertos a tiros fuera de su casa en Islandton, una pequeña comunidad a una hora al norte de Hilton Head Island. Los agentes del sheriff del condado de Colleton determinaron que ambos habían sufrido múltiples heridas de bala.

SLED se hizo cargo de la investigación, pero el caso sigue sin resolverse. Alex Murdaugh anunció una recompensa de 100.000 dólares por información que conduzca a la detención y condena de los responsables de sus muertes.

Alex Murdaugh es visto saliendo de una audiencia judicial en 2019.

“Pido al público que sea paciente y deje que la investigación siga su curso”, dijo el jefe de la SLED, Mark Keel, en un comunicado en junio. “Este caso es complejo y no vamos a precipitarnos en esta ni en ninguna investigación”.

La familia se ha destacado en la comunidad jurídica de Carolina del Sur por décadas: durante 87 años consecutivos, tres generaciones de Murdaughs -incluido el padre de Alex, Randolph Murdaugh III- ocuparon el cargo de Procurador del 14º Circuito, que abarca los condados de Allendale, Beaufort, Colleton, Hampton y Jasper.

Según la Oficina del Procurador del 14º Circuito, el actual procurador es el primero fuera de la familia Murdaugh que ocupa el cargo electo.

Los hermanos de Alex, Randy y John Marvin, se refirieron a la percepción de este protagonismo familiar en una entrevista con el programa “Good Morning America” de la cadena ABC en junio.

“Ves que se usan palabras como ‘dinastía’ y ‘poder’, y no sé exactamente cómo la gente usa esas palabras”, dijo Randy Murdaugh. “Pero nosotros somos gente normal, y nos duele lo mismo que les dolería a ellos si les hubiera pasado esto”.

“No puedo imaginar el horror que está viviendo mi hermano”, dijo.

Con información de Kay Jones.

