Sarah Harding, cantante de Girls Aloud, muere de cáncer a los 39 años

CNN - Spanish

olivertapia

Londres (CNN) — Sarah Harding, cantante de la banda inglesa Girls Aloud, falleció a los 39 años tras una batalla contra el cáncer de mama.

La madre de Harding, Marie, confirmó la noticia en una publicación en la cuenta oficial de Instagram de su hija el domingo.

FOTOS | Los famosos que han muerto en 2021

“Es con profunda angustia que hoy les comparto la noticia de que mi hermosa hija Sarah tristemente falleció. Muchos de ustedes sabrán de la batalla de Sarah contra el cáncer y que luchó con gran fuerza desde su diagnóstico hasta su último día. Ella se fue pacíficamente esta mañana”, dijo la madre de Harding en un comunicado.

También agradeció a los fans por todo el apoyo que su hija había recibido durante el año.

View this post on Instagram A post shared by Sarah Harding (@sarahnicoleharding)

“Significó mucho para Sarah y le dio una gran fuerza y consuelo saber que era amada. Sé que no querrá que la recuerden por su lucha contra esta terrible enfermedad; era una estrella brillante y espero que así pueda ser recordada”, dijo.

Harding reveló en agosto del año pasado que le habían diagnosticado cáncer de mama. Dijo que estaba recibiendo sesiones de quimioterapia semanales y haciendo todo lo posible para combatir la enfermedad.

“No hay una manera fácil de decir esto y en realidad ni siquiera se siente real al escribirlo, pero aquí va. A principios de este año me diagnosticaron cáncer de mama y hace un par de semanas recibí la devastadora noticia de que el cáncer ha avanzado a otras partes de mi cuerpo”, escribió Sarah en ese momento.

En marzo, Harding publicó un libro llamado “Hear me out”, donde contó su historia, incluida su batalla contra la enfermedad.

Girls Aloud alcanzó la fama en un programa de talentos de ITV hace casi dos décadas, y pasó a tener 20 sencillos consecutivos entre los 10 mejores en el Reino Unido, incluidos “Love Machine”, “Jump” y “The Promise”.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.