“Fue solo tumulto y caos”: los relatos de los afganos que lograron salir de Afganistán y los que no

(CNN) — Cuando los talibanes recuperaron Afganistán, decenas de miles de civiles decidieron huir de sus hogares.

Traductores, contratistas militares, funcionarios públicos, periodistas, activistas de derechos humanos, empleados de ONG extranjeras y muchos otros se encontraron repentinamente en peligro. Muchos tenían vínculos directos con Estados Unidos y sus aliados y temían que el grupo militante buscara venganza contra ellos después de la retirada estadounidense.

Otros temían que las libertades a las que se acostumbraron en las últimas dos décadas desaparecieran rápidamente bajo el régimen de los talibanes. Muchos sintieron que la seguridad de sus familias estaba en peligro.

Más de 120.000 personas han sido evacuadas de Afganistán desde finales de julio, según la Casa Blanca. Ahora que Estados Unidos y sus aliados han terminado sus misiones de transporte aéreo, ha quedado claro que muchos afganos vulnerables se quedaron atrás.

ANÁLISIS | ¿Cómo volvió Estados Unidos al punto de partida en Afganistán?

Algunos no llegaron al aeropuerto a tiempo. Otros nunca tuvieron la oportunidad de irse. Muchos simplemente optaron por quedarse y luchar por sus derechos. Aquí hay historias de algunos de los que escaparon y de los que no lo lograron.

“Caminé por un canal de drenaje para llegar al aeropuerto”

Raihana Raha entró al aeropuerto de Kabul con la ayuda de soldados franceses después de caminar por un canal de drenaje, sumergida hasta las rodillas en aguas residuales.

Días después, en la seguridad de un hotel en París, todavía estaba preocupada de que la gente pudiera olerlo.

Raha, una activista por los derechos de las mujeres de 25 años, huyó de Afganistán poco después de que los talibanes capturaran Kabul. No durmió en casa, sino que se escondió en la casa de un amigo. Una vez que recibió su visa, se dirigió al aeropuerto junto con un grupo de otras mujeres en una situación similar.

El camino de Raha al aeropuerto la llevó a través de un canal de alcantarillado.

Todavía le resulta difícil describir lo que estaba pensando durante los tres días traicioneros que pasó esperando fuera del Aeropuerto Internacional Hamid Karzai. “Todo lo que podía hacer era, ya sabes, [ser] fuerte y hacer lo que podía hacer … todo se trataba de oportunidades. Se trataba de tratar de encontrar una oportunidad”, dijo.

Cuando Raha entró en el aeropuerto, se dio cuenta de lo silencioso que estaba.

“La gente, cuando llegaron al aeropuerto, estaban en silencio, la mayoría en silencio, parecía que estaban pensando en lo que les pasó, en lo que les pasó a su país, en lo que les pasa a sus vidas, ya sabes, porque la mayoría de ellos, eran las personas que estaban trabajando, las personas que tenían muchos planes para hacer realidad sus sueños”, le dijo a CNN.

Finalmente cayó en cuenta en el avión. Ella estaba dejando su país.

“Mucha gente estaba sentada en el suelo, la mayoría de la gente lloraba y yo podía sentir por qué lloraban, porque pensaban en cómo se iban de su país y para qué y por qué se iban”, relató.

Raha misma dice que no llora muy a menudo. Al menos, normalmente no. “No es fácil para mí llorar, a veces en el pasado, cuando intentaba llorar, no podía, no sé por qué, simplemente no podía, pero ese día, no pude detenerme”, dijo. “Por supuesto que lloré”.

Estos es lo que sabemos de los jefes, comandantes y portavoces talibanes

“Le dije a mi hijo que los disparos eran una celebración”

Rafiullah Stanikzai y su familia también pasaron tres días y tres noches escondidos fuera del aeropuerto, cubriéndose la cara cada vez que pasaban combatientes talibanes. En un momento, los combatientes lo patearon y amenazaron, ordenándole que se fuera.

Su hijo Mohammad de 4 años estaba llorando, aterrorizado por los disparos casi constantes. Para calmarlo, Stanikzai le dijo a Mohammad que los disparos eran solo una celebración.

Stanikzai, un extraductor de 33 años, había trabajado anteriormente para la unidad checa de la misión de seguridad dirigida por la OTAN en Afganistán. Dijo que, hasta hace unas semanas, él y su familia tenían una buena vida en Afganistán. Su esposa Maryam estaba dando una conferencia en una universidad y él tenía un buen trabajo.

Dijo que finalmente fue escoltado a través del puesto de control de los talibanes en el aeropuerto por soldados checos que luego lo condujeron hacia un avión que creía que abordaría. “Y luego, de repente, nos dejaron exactamente frente al avión, diciendo que el avión estaba lleno y no dieron información sobre ningún otro avión”, dijo.

"Nadie tiene dinero": bajo el gobierno de los talibanes, el sistema bancario de Afganistán colapsa

En esta foto aparece Rafiullah Stanikzai y su familia siendo evacuados de Kabul el jueves 19 de agosto.

El avión despegó, Stanikzai y su familia se fueron a la pista. Los ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores de la República Checa le dijeron a CNN que Stanikzai no era elegible para la evacuación porque fue excluido del programa de reasentamiento del gobierno para contratistas afganos en 2013, algo que Stanikzai dijo que los checos nunca le dijeron, señalando cartas de recomendación y otros documentos que el checo el ejército le proporcionó.

La familia pasó otra noche fría haciendo cola para un lugar en un vuelo de Estados Unidos que salía de Kabul, esperando pacientemente para pasar la autorización de pasaporte de Estados Unidos y un control de seguridad. Finalmente, los llevaron a Qatar, donde pasaron unos días antes de ser enviados a Alemania y luego a Estados Unidos.

Corrí hacia el aeropuerto

Peymana Assad recuerda haber visto a cientos de personas rodeando el convoy militar que la llevaba a un lugar seguro.

“Niños, mujeres, niños pequeños, niñas de pie a ambos lados … tenías tres soldados británicos en un lado, tres soldados británicos en el otro lado, apuntando con armas a estas personas para evitar que crearan una estampida y corriendo hacia la puerta una vez que las puertas se abrieron para dejar entrar a los convoyes”, le dijo a CNN.

Assad, que estaba visitando a su familia afgana desde el Reino Unido, dijo que los vecinos llamaron a la puerta después de enterarse de que los talibanes se estaban apoderando de Kabul. Le dijeron que tenía que irse de inmediato. Las carreteras ya estaban completamente bloqueadas con personas que intentaban escapar desesperadamente y si los talibanes llegaban y se apoderaban del distrito, ella no podría irse.

Assad fue evacuada de Kabul poco después de que los talibanes tomaran el control de la ciudad.

“Fue entonces cuando agarré mi equipaje de mano. Salí a pie, por las calles secundarias a la autovía principal hacia el aeropuerto, hacia el aeropuerto de Kabul, y comencé a caminar y correr”, dijo.

Había cientos de personas alrededor, todas corriendo hacia el aeropuerto. “Fue sólo tumulto y caos y pánico y el miedo total”, dijo Assad, recordando un momento particularmente aterrador.

“Uno de los comerciantes me señaló y dijo: ‘Si los talibanes te atrapan, te van a matar'”.

Assad se dio cuenta de que ella destacaba con su elegante vestido afgano y zapatillas Nike. “Me veía tan diferente a todos los demás. Me veía completamente extraña… y eso solo puso más miedo en mi corazón y comencé a caminar más rápido”, dijo Assad.

Horas más tarde, en la seguridad del aeropuerto ya punto de abordar el vuelo del gobierno, Assad miró un televisor en la sala de espera. “Los talibanes estaban en el palacio presidencial … los talibanes habían tomado el control de Kabul”, dijo.

“Es tanto mi país como el de ellos”

A diferencia de muchos otros, Pashtana Durrani, fundadora y directora ejecutiva de Learn, una organización sin fines de lucro enfocada en la educación y los derechos de las mujeres, nunca consideró realmente salir de Afganistán, a pesar de los riesgos que corría y lo que podría enfrentar.

“Hay mucha gente que depende de mí … 7.000 niñas todavía necesitan lecciones y si yo no estoy, no las recibirán, así que para mí es muy importante luchar por sus derechos … no todas las personas pueden irse, no todas las personas tienen el privilegio de irse”, le dijo a CNN.

Pashtana Durrani, fundadora y directora ejecutiva de Learn, una organización sin fines de lucro centrada en la educación y los derechos de las mujeres.

La joven de 23 años se encuentra actualmente escondida en Afganistán, enfocada en inscribir a tantos niños como sea posible en programas de aprendizaje digital, antes de que “las cosas empeoren” bajo el régimen talibán, dijo.

“Mi familia me obligó a esconderme, mucha gente está preocupada por mi seguridad … Yo personalmente no les tengo miedo. Es tanto mi país como el de ellos”, dijo.

Durrani dijo que le preocupa la seguridad y el futuro de las mujeres y niñas. Ella cuestiona el compromiso de los talibanes de proteger sus derechos.

“Nos dicen que tenemos que quedarnos en casa hasta que los combatientes talibanes acepten a las mujeres en los espacios públicos … pero ¿qué pasa si nunca se sienten cómodos con las mujeres, entonces qué, cuál es la fecha límite?”, dijo.

Durrani, una joven afgana educada, dijo que siente que es su responsabilidad quedarse y desafiar a los talibanes.

“Ahora mismo nos defendemos. Pedimos nuestros derechos. Es importante. Si no hablamos ahora, somos la generación educada, la próxima generación ni siquiera será educada … eso no se supone que suceda, no bajo mi mando”.

No he ido a trabajar desde que los Talibanes hicieron cargo

Los talibanes piden a las mujeres que no salgan de casa 0:42

Mientras tanto, en la ciudad occidental de Herat, una joven periodista de unos 30 años dice que su vida y su trabajo han estado paralizados desde la toma de posesión de los talibanes.

“La atmósfera es trágica y llena de dolor y sufrimiento. Antes de la llegada de los talibanes, iba a trabajar, pero desde entonces ha sido un día oscuro, un día oscuro para los afganos y los periodistas afganos cuando cayó Herat”, le dijo a CNN.

La periodista dijo que no había ido a trabajar desde que los talibanes se apoderaron de Herat.

“Nuestro periódico local está en un receso y no estamos imprimiendo nada. [Los] talibanes han pedido a las mujeres que se queden en casa. Lo mismo ocurre con las escuelas. Las escuelas están funcionando pero no con la misma calidad que antes. El futuro no está claro”.

La llegada de los talibanes, dijo, lo había cambiado todo. “Estoy pensando en mi futuro cada segundo del día. Tengo dos hijos, ¿qué pasará con su futuro? ¿Estarán a salvo? ¿Estarán vivos? ¿Comenzarán los talibanes asesinatos y ejecuciones como antes? En jaulas? “, dijo.

