No, un hincha del Manchester United no quemó la camiseta de Cristiano Ronaldo en este video viral

(CNN Español) — Probablemente viste esta imagen en redes sociales o en medios como El Comercio de Perú, El Universal de Colombia y Clarín de Argentina, una captura de un video de un supuesto hincha del Manchester United quemando la camiseta de Cristiano Ronaldo en los Red Devils, con un titular contundente: “La inminente llegada del portugués al City despertó la ira de los fanáticos del clásico rival, donde CR7 fue ídolo”. Pero no es cierto.

El video es real, sí, pero no es de 2021, no es una protesta de un hincha del Manchester United contra Cristiano Ronaldo por fichar con el Manchester City (cosa que nunca ocurrió y no pasó solo de rumores) y solo correspondió a una campaña engañosa que se difundió como fuego, pero solo quedó en humo: Cristiano Ronaldo fue comprado por Manchester United y el engaño quedó en eso, una mentira.

Aunque pudo haber hinchas del United molestos durante las horas en que no estaba confirmada la verdad del traspaso, este video en particular es falso en ese contexto.

(Recuerden, cuando en los medios digan que la fuente de un contenido es “Twitter”, desconfíen de inmediato).

El video fue publicado el 29 de septiembre de 2017 por el youtuber canadiense Derek Gerard como un prank, una broma contra su hermano. La camiseta, en efecto, estaba firmada.

Fue una venganza cruel. Pero fue una rencilla familiar de youtubers (por una broma anterior sobre juguetes) y no tuvo nada que ver con Cristiano Ronaldo, con el Manchester City ni siquiera con la Juventus.

No tuvo nada que ver con fútbol.

Primero los hechos.

El mismo Derek Gerard se encargó de desmentirlo en sus redes sociales al ver una publicación del diario Olé.

Al parecer el video se hizo viral cuando lo difundió ayer el usuario @49gunsalute en Twitter dándolo por hecho. Pero como respuesta a ese tuit el usuario @WiizoUTD se encargó de mostrar que el video era de 2017.

A pesar de los rumores, una llegada de Cristiano Ronaldo al City, aunque posible, estuvo solo en el plano de la especulación. Los reportes indican que City sí entró en la puja. Pero del jugador se sabe que considera al United su casa, fue donde se formó como estrella mundial y aunque en el mundo del fútbol y de los negocios millonarios nada se puede descartar (Messi salió del Barcelona, después de todo), que llegase al equipo rival habría sido un evento excepcional que en últimas nunca sucedió.

No crean todo lo que ven en redes. Verifiquen lo que ven en medios.

