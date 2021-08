ANÁLISIS | Ataque terrorista en Kabul pone de relieve el dilema de Biden en Afganistán

CNN - Spanish

(CNN) — La guerra más larga de Estados Unidos está terminando como comenzó, con la nación de luto por la muerte de un ataque terrorista y un presidente indignado que promete perseguir a los culpables en Afganistán.

La coda sangrienta de 20 años tortuosos –la pérdida de 13 soldados estadounidenses y decenas de afganos en explosiones fuera del aeropuerto de Kabul el jueves– ejemplificó la tragedia humana y la futilidad final de un conflicto que fracasó en su propósito central: purgar el suelo afgano del terrorismo. En una cruel ironía, los últimos estadounidenses en morir perecieron en un ataque concebido en la misma tierra que el asalto de Al Qaeda el 11 de septiembre de 2001, que desencadenó la guerra que estaban tratando de abandonar.

La atrocidad, que se cree que fue llevada a cabo por la afiliada del Estado Islámico conocida como ISIS-K, sacudió las etapas finales de la frenética evacuación de Estados Unidos de hasta 1.000 estadounidenses que aún pueden estar en el país, así como miles de afganos que ayudaron a las fuerzas y funcionarios estadounidenses y temen las ejecuciones de los talibanes si se quedan atrás.

También arrojó una luz dura sobre la toma de decisiones del presidente Joe Biden y la naturaleza caótica de la retirada de Estados Unidos que dejó a soldados y civiles estadounidenses tan vulnerables en los confusos y caóticos días posteriores a la toma de Kabul por los talibanes.

La conclusión más alarmante después de la carnicería fue que podría haber más por venir antes de la fecha límite para que Estados Unidos se vaya definitivamente el martes.

El general Kenneth “Frank” McKenzie, que dirige el Comando Central de Estados Unidos, advirtió que las nuevas amenazas de ISIS-K, posiblemente relacionadas con misiles o bombas suicidas en vehículos, podrían ser inminentes. Eso significa que los próximos cuatro días estarán entre los más tensos y peligrosos de toda la guerra para las fuerzas estadounidenses. Y existe la terrible posibilidad de que la última víctima del país de la primera guerra posterior al 11 de septiembre aún no haya muerto.

En un momento de tragedia nacional, las naciones recurren a sus líderes. Biden, quien pasó gran parte del día en la Sala de Situación de la Casa Blanca, salió a última hora de la tarde para un discurso televisado. Dividido entre el dolor y la determinación, juró venganza. “No perdonaremos. No lo olvidaremos. Los perseguiremos y les haremos pagar”, dijo el presidente a los terroristas en declaraciones que en su mayoría parecían dirigidas a proyectar fuerza a los estadounidenses en casa.

“Responderemos con fuerza y precisión en nuestro momento, en el lugar que elijamos y en el momento que elijamos”, dijo el mandatario. La retirada de Biden marca la reversión simbólica de la llegada de Estados Unidos a Afganistán lanzada después del 11 de septiembre y la estrategia de poner soldados sobre el terreno en estados extranjeros para luchar contra el terrorismo.

Pero, irónicamente, su promesa de venganza reflejó la que hizo el expresidente George W. Bush días después de los peores ataques terroristas del mundo. “Este conflicto se inició en el momento y en los términos de otros; terminará de la manera y en la hora que elijamos”, dijo Bush en un servicio de oración en la Catedral Nacional de Washington. La similitud reflejaba la verdad de que los presidentes estadounidenses, a pesar de todo el poder de su nación ahora algo drenado por una agotadora guerra de dos décadas, pueden ser desafiados singularmente por el terrorismo, una amenaza asimétrica que no puede derrotar a Estados Unidos pero que puede herirlo y amenazarlo para arrastrarlo a un conflicto perpetuo.

Algunas cosas en el discurso de Biden no cuadran

El discurso de Biden el jueves estuvo marcado por varias contradicciones.

Primero, su promesa de “completar la misión” de extraer del país a todos los estadounidenses y afganos restantes que ayudaron a las fuerzas estadounidenses parece imposible, dado que no planea extender el plazo para la retirada el martes pasado. Su charla de seguir tratando de sacar a los amigos de Estados Unidos después de que se vayan los soldados estadounidenses pareció confirmar que comprende la imposibilidad de concluir esa misión en cuatro días. Pero sacar a los afganos del país sin tener fuerzas estadounidenses será aún más difícil.

En segundo lugar, la capacidad de Biden para contraatacar con fuerza a ISIS-K será mucho más difícil sin fuerzas estadounidenses en el terreno, o en cualquier lugar cercano a Afganistán. Su promesa será una primera prueba real de lo que él llama capacidades “sobre el horizonte”, presumiblemente usando energía aérea o drones armados con misiles, para garantizar que Afganistán no vuelva a convertirse en un refugio terrorista que pueda amenazar la seguridad de Estados Unidos. También significa que las operaciones estadounidenses en el país no terminan, sino que están cambiando.

“Puede que nos estemos yendo de Afganistán. No estamos abandonando a Afganistán, la lucha terrorista y el esfuerzo antiterrorista continúan”, dijo la analista de seguridad nacional, inteligencia y terrorismo de CNN Juliette Kayyem, el jueves por la noche.

Al menos, los ataques ejemplificaron el dilema que enfrentó Biden cuando sus aliados le pidieron que extendiera el plazo. Al irse, es posible que no pueda sacar a todos los estadounidenses y miles de afganos aliados de las garras de los talibanes. Pero quedarse expondría a las fuerzas estadounidenses a un peligro aún mayor.

Los atentados también dejaron al descubierto la extrema debilidad de la posición de Estados Unidos en Afganistán. Después de luchar contra los talibanes durante 20 años, las fuerzas estadounidenses ahora dependen de los mismos insurgentes sin experiencia en brindar seguridad para evitar que los atacantes terroristas lleguen al aeropuerto de Kabul, un arreglo que fracasó desastrosamente antes de los atentados. Pero el presidente insistió en que no era un error confiar en la ayuda de los enemigos de Estados Unidos.

“No es lo que uno llamaría una operación estrictamente reglamentada como lo son las fuerzas armadas estadounidenses, pero están actuando en sus intereses”, dijo a los periodistas después de su discurso.

El segundo ataque el jueves contra un hotel cerca de la puerta del aeropuerto, que había sido utilizado para unificar a algunos refugiados, probablemente cerró ese método de llevar a la gente al recinto del aeropuerto. Este es otro golpe a la planificación y gestión de la administración de una evacuación que terminó dependiendo de un aeropuerto en medio de un área urbana imposible de asegurar en una de las ciudades más anárquicas en uno de los estados más fallidos del mundo. La tragedia ya está planteando el escrutinio de otra decisión: irse de la vasta antigua base estadounidense en el puente aéreo de Bagram, y los críticos ahora se preguntan si alguna vez hubo suficientes fuerzas en el país para efectuar una retirada segura y eficiente.

El liderazgo de Biden cuestionado

Durante 10 días caóticos, los defensores de Biden han acusado a quienes han criticado su desempeño de tratar de cargarlo con los fracasos de tres presidentes anteriores y decisiones desastrosas que perdieron la guerra hace años. Trágicamente, el punto de su conversación –que ningún soldado estadounidense había muerto en el esfuerzo– ahora es cuestionable y siempre mostró poca apreciación del entorno enormemente peligroso dentro de Afganistán.

Es cierto que muchos de los exoficiales y expertos militares en televisión que critican el liderazgo de Biden son exactamente las personas cuyas decisiones estratégicas fracasaron cuando trabajaron para varias administraciones. Y Biden recibió una mano difícil del expresidente Donald Trump, quien había negociado una salida de Afganistán incluso más temprana, y cuya marginación del gobierno en Kabul ayudó a precipitar el colapso del Estado afgano.

También es irónico que Biden, quien siempre fue uno de los líderes más escépticos de Washington del proyecto de construcción de nación en Afganistán, termine cargando el bulto por las consecuencias de la eventual salida de Estados Unidos.

Pero Biden también se postuló para el cargo en 2020 en una plataforma de competencia y se autodenominó como un experto en política exterior. Es difícil mirar la debacle de los últimos días y ver esas cualidades en acción. La mayoría de las predicciones televisadas de Biden, que los talibanes no se tomarían repentinamente Kabul y que no habría una salida al estilo de Saigón para Estados Unidos, estaban equivocadas. Y ahora parece vulnerable a las acusaciones republicanas de debilidad y liderazgo tambaleante que pueden no ser completamente justas dada la imposibilidad de sus opciones en Afganistán, pero representan un peligro político real antes de las elecciones de mitad de período.

Sin embargo, un momento de dolor y emoción nunca es un buen momento para los pronósticos políticos, y es posible que el pueblo estadounidense procese las imágenes de derrota y horror en Kabul como validación de su decisión de llevar finalmente a casa a todos los soldados estadounidenses. Si bien los halcones lo critican por retirarse de la guerra, hay un precedente histórico que sugiere que puede estar en un terreno político más firme. El presidente Ronald Reagan retiró las fuerzas estadounidenses del Líbano a principios de 1984, meses después de que 241 efectivos estadounidenses murieran en un bombardeo de un cuartel de la Infantería de Marina de EE.UU. Obtuvo una victoria aplastante en la reelección más tarde ese año.

“Joe Biden tiene un sentido muy intuitivo del pueblo estadounidense. Entiende que hay mucho apoyo estadounidense tanto de republicanos como de demócratas para reducir la intervención de Estados Unidos en el mundo”, dijo Timothy Naftali, historiador presidencial de la Universidad de Nueva York, a Erin Burnett de CNN.

“Una de las cosas en las que está apostando es que el pueblo estadounidense aceptará un breve período de caos como pago inicial para una futura posición estadounidense más sostenible en el mundo”.

Hasta este punto, se le preguntó a Biden en la Casa Blanca si, después del horror del jueves, lamentaba su decisión de seguir adelante con la retirada de Trump.

“Nuestro interés en ir allá era evitar que al Qaeda resurgiera, primero para atrapar a Osama bin Laden, acabar con al Qaeda en Afganistán, evitar que eso volviera a suceder”, dijo Biden. “Damas y caballeros, era hora de poner fin a una guerra de 20 años”.

Naftali, sin embargo, advirtió que una gran parte del legado de Biden dependería de si los terroristas con el poder de atacar a Estados Unidos encontrarán un nuevo refugio en la atmósfera anárquica del Afganistán controlado por los talibanes.

Y como se demostró el jueves, los presidentes, a pesar de todo su poder, a menudo son rehenes de eventos horribles que escapan de su control.

