La estrella afgana del pop Aryana Sayeed detalla la angustiosa salida de su país

(CNN) — Una estrella afgana del pop compartió su desgarradora historia de huida de su país. Aryana Sayeed y su prometido, Hasib Sayed, salieron cuando los talibanes se apoderaron de Afganistán y hablaron con Access Hollywood sobre su experiencia, parte de la cual compartió en su cuenta verificada de Instagram.

“Sentía que iba a morir aquí, literalmente”, dijo. “Estaba desesperada. Esto es como un milagro que salgamos”, agregó.

Sayeed dijo que el aeropuerto era un caos, con mujeres que se desmayaban y la multitud que se agolpaba en su desesperación por conseguir un vuelo para salir.

Aryana Sayeed contó además que una mujer intentó que se llevara a su bebé.

“No puedo separar a un bebé de la madre, y la madre en realidad quería que me llevara al bebé, pero entonces no pude”, dijo. “Los soldados me preguntaron si era mi bebé y yo les dije: ‘Mire, no es mío, pero ¿podría dejarla entrar porque el bebé va a morir? No podemos hacer eso…'”.

Sayeed y Sayed están ahora en Los Ángeles y ella dice que está preocupada por los millones de personas que quedaron atrás. “Ha estado en contacto con amigos y familiares que siguen allí”, dijo.

“Están desesperados, absolutamente desesperados”, contó. “No tienen comida ni refugio y viven con miedo. Y mi corazón sangra por ellos”, aseguró Aryana Sayeed.

