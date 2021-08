Grupos LGBTQ en EE.UU. consideran una nueva bandera más inclusiva con la comunidad transgénero y las personas de color

CNN - Spanish

Mariana Toro

(CNN) — Hace 55 años este mes, un grupo de mujeres transgénero en el vecindario Tenderloin de San Francisco luchó contra la policía mientras arrestaban a los clientes en la Cafetería Compton’s, un lugar que frecuentaba para evitar temporalmente el acoso, la discriminación y la violencia física que enfrentaban en las calles. Si bien se desconoce la razón fundamental de sus arrestos, la policía arrestaba con frecuencia a quienes vestían ropa “opuesta” a su sexo, lo que en ese momento era un delito.

Este acto histórico de resistencia transgénero a la Policía, que ocurrió tres años antes de los disturbios de Stonewall en 1969, casi se perdió en la historia hasta que Susan Stryker, una académica enfocada en temas LGBTQ, encontró una mención del evento en archivos históricos relacionados con la Marcha del Orgullo Gay de 1972 en Nueva York en memoria de Stonewall.

“La policía trató de arrestar a una de las reinas y les arrojaron café a la cara”, dijo a CNN Stryker, quien actualmente es la distinguida directora de Barbara Lee en Liderazgo Femenino en Mills College. En esa época, las mujeres trans femeninas que se vestían con lo que se consideraba ropa de mujer se llamaban drag queens o queens, dijo.

“La gente tiraba platos, cubiertos y azucareros a la policía, y rompían las ventanas de la cafetería”, continuó.

Aunque el evento, que más tarde se denominó el motín de la Cafetería Compton’s, no es tan conocido como Stonewall, Stryker lo caracterizó como “un precursor de un terremoto más grande”.

“Probablemente hubo un par de cientos de personas peleando y se recuerda como uno de los primeros movimientos importantes de resistencia trans / queer”, dijo.

Cincuenta y cinco años después, partes de la comunidad LGBTQ están considerando el hecho de que estas historias como el motín de la Cafetería Compton’s fueron previamente pasadas por alto, mientras se debaten formas de reflejar mejor la inclusión. Últimamente, esto ha dado lugar a más conversaciones en todo el país sobre qué versión de la bandera del Orgullo debería usar la comunidad LGBTQ.

A fines de junio, el Distrito Cultural de Lesbianas, Gay, Bisexual, Transgénero y Queer de Castro (CQCD) en San Francisco votó para recomendar a Castro Merchants, la asociación empresarial que tiene jurisdicción sobre los mástiles de bandera, que reemplace la bandera original del Orgullo en Harvey Milk Plaza con una nueva versión de la bandera más inclusiva con los miembros negros, morenos y transgénero de la comunidad LGBTQ.

La Junta Asesora de CQCD votó 7 a 2 para recomendar el cambio de la bandera arcoíris comúnmente reconocida, también conocida como el diseño de Gilbert Baker por la Bandera del Progreso del Orgullo (Progress Pride, en inglés). Esta nueva versión incluye rayas negras, marrones, celestes, blancas y rosas, además de los colores originales de la bandera del Orgullo, para reconocer e incluir a miembros negros, morenos y transgénero de la comunidad LGBTQ.

Gilbert Baker creó el diseño original de la bandera del Orgullo en 1978, que finalmente culminó con la versión de seis rayas ampliamente utilizada que se ve hoy, según la fundación de Baker. Cada color tiene un significado diferente; por ejemplo, el rojo representa la vida, mientras que el naranja representa la curación.

Después de la votación de junio, el CQCD anunció a fines de julio que realizaría una encuesta comunitaria a través de sus plataformas de redes sociales, así como a través de una encuesta impresa en la que los miembros de la comunidad podrían compartir sus pensamientos sobre la bandera actual. El grupo dijo en su página de Facebook que las respuestas a la encuesta se recopilarían y presentarían en un foro comunitario más grande en septiembre.

Los Castro Merchants finalmente tomarán la decisión sobre si se debe hacer un cambio. No hay una fecha límite establecida por CQCD o los comerciantes sobre cuándo se debe resolver el asunto.

Si bien el distrito de Castro es único porque es un barrio y un distrito cultural bien reconocido, las comunidades LGBTQ en otras partes del país también están reconsiderando las banderas que utilizan.

En 2017, Filadelfia presentó una nueva versión de su bandera del Orgullo, que presenta las rayas negras y marrones además del arcoíris tradicional.

El Centro Comunitario LGBT de la ciudad de Nueva York muestra actualmente una versión híbrida de la bandera de Gilbert Baker fuera de su oficina. Además de los colores del arco iris, incluye rayas negras y marrones, así como el nombre de la organización.

Un portavoz del centro dijo en un comunicado que enarbola algunas banderas diferentes que se intercambian en el edificio “para expresar solidaridad, expandir la inclusión y comunicar la aceptación” según la ocasión. La organización también está considerando si debería hacer modificaciones a su bandera actual o agregar más afuera, pero dijo que exhibir una bandera es “solo una de las formas en que podemos reconocer y celebrar visiblemente la colorida pluralidad de nuestra comunidad”.

El debate sobre una nueva bandera

El debate sobre una bandera actualizada se produce cuando la comunidad LGBTQ lidia con su trato a las personas negras, morenas y transgénero, que los historiadores y defensores dicen que han contribuido en gran medida al movimiento, pero cuyo trabajo a menudo se pasa por alto o se borra de la historia LGBTQ.

Eric Stanley, profesor asociado en el Departamento de Estudios de Género y Mujeres de la Universidad de California, Berkeley, le dijo a CNN que estos grupos pasados por alto han jugado un papel crucial en la lucha por los derechos civiles LGBTQ.

“Como está bien documentado, las personas negras, morenas e indígenas han sido fundamentales en todos los aspectos de los movimientos de liberación trans/queer”, dijo Stanley, al tiempo que se refirió a los disturbios de la Cafetería Compton’s como ejemplo.

“Eran en su mayoría queens callejeras de bajos ingresos, muchas de ellas negras y morenas, que lucharon contra la policía en las calles fuera del Stonewall Inn tres años después”, continuaron, y agregaron que la mayoría de los activistas lesbianas y gays blancos en la época condenaban cualquier tipo de contraataque a la policía a favor de una imagen más “respetable”. Pero muchas de estas mujeres transgénero sabían que no importaba lo respetables que fueran, la policía seguiría siendo violenta contra ellas, dijo Stanley.

Joss Greene, un becario de Sociología en la Universidad de Columbia que se enfoca en la historia de las personas transgénero, amplió la idea de que la lucha por la igualdad borró a aquellos que no encajaban en las ideas de lo que significaba ser una persona LGBTQ respetable, ya sea literal o estructuralmente.

“Algunos argumentan que el movimiento gay principal desde la década de 1970 se ha vuelto más políticamente reformista y asimilacionista”, dijo Greene. “En lugar de desafiar las normas y leyes en torno al género y la sexualidad, el movimiento gay ha argumentado que las personas homosexuales son ‘como todos los demás’ y deberían tener los mismos derechos. El problema de crear este tipo de jerarquía de respetabilidad es que empodera a los gays y lesbianas más privilegiados a expensas de los miembros de la comunidad queer que todavía son vistos como ‘anómalos’, como las personas trans”.

“Reconocer el legado organizativo de las mujeres trans de color es importante, no solo como un acto de honrar las contribuciones de las personas, sino porque nos brinda modelos y lecciones para el activismo actual”, continuó.

Aquellos que se oponen al cambio de bandera en San Francisco argumentan que quitar la bandera del Orgullo original es una forma de borrar e ignorar los deseos de Gilbert Baker.

“Si bien anteriormente creía que la bandera que ondea en Harvey Milk Plaza era un montante de soporte estándar municipal funcional, según la extensa investigación de mi estimado colega, U. Sacred Mitchell, he matizado mi posición en la bandera en ese lugar a la luz de su intención e historicidad”, dijo el miembro de la junta de CQCD, Stephen Torres, en un comunicado presentado para las notas de la reunión. “Ahora siento que este producto del trabajo y el activismo de Gilbert Baker debería poder volar a perpetuidad de acuerdo con los últimos deseos del difunto artista”.

Los Castro Merchants sugirieron a la junta asesora que se instalara una segunda asta, diciendo en un comunicado que “creemos que la creación de un espacio alternativo reflejaría mejor nuestras dos creencias sinceras: los símbolos pueden cambiar con el tiempo pero la historia queer importa”.

El tema será discutido más a fondo por la junta asesora con más aportes de la comunidad en septiembre.

Varios miembros negros, morenos y transgénero de la comunidad LGBTQ, así como organizaciones a nivel nacional, apoyan el cambio general a la Bandera del Progreso del Orgullo, diciendo que creen que es clave para la liberación de la comunidad.

“La liberación queer nos incluye a todos, lo que significa que tenemos que honrar las identidades negras, morenas y trans en todos los trabajos de liberación queer”, dijo a CNN la senadora del estado de Rhode Island Tiara Mack y agregó que sería valioso agregar también representación intersexual.

Representantes del Distrito Transgénero en San Francisco, un área legalmente reconocida por la ciudad que incluye el sitio donde tuvo lugar el motín de la Cafetería Compton’s, dijeron que los últimos dos años de protestas contra el racismo y la desigualdad indican que los símbolos cambian de significado con el tiempo.

“Como resultado, las intenciones de la bandera creada por Baker ya no son válidas; lo que de hecho es válido es el impacto que la interpretación de la bandera tiene en grupos de personas que enfrentaron el abandono de la comunidad LGBT en general y continuaron para permanecer atrincherados en la privación de derechos”, dijo la organización en un comunicado.

“La adopción de esta bandera muestra reconocimiento y rinde homenaje a las verdaderas raíces de nuestro Movimiento de Derechos LGBTQIA+”, afirmó de manera similar la Coalición LGBTQ Negra y Latina. “Es un recordatorio de que juntos somos más fuertes y una celebración de nuestra diversidad”.

Un pequeño paso por los derechos LGBTQ

Si bien muchos apoyan la Bandera del Progreso del Orgullo, algunos en la comunidad LGBTQ creen que usarla más ampliamente será solo un pequeño paso en la lucha por la liberación queer.

“Si vamos a ser libres, necesitamos una visión radicalmente diferente para la liberación trans y formas de organización que no imiten la cultura corporativa con solo un cambio de imagen del arco iris”, dijo Stanley a CNN.

“En realidad no me importa la bandera, me interesa más la devolución de la tierra, la vivienda gratuita y la atención médica para las personas trans, la abolición de las cárceles/ ICE y las reparaciones que una bandera, incluso si tiene un cambio de imagen multicultural”.

Mientras tanto, Stryker dijo que aprecia “el gesto de inclusión y el cambio” que representa la nueva bandera.

“La versión más antigua de la bandera del arco iris es un símbolo de una comunidad diversa de personas de género y sexualmente diversas”, dijo. “Si hay un sentimiento de exclusión y hay un gesto que indica la inclusión de personas que se sienten marginadas, eso es bueno”.

“¿Cambiar los colores de la bandera cambiará la calidad de vida de las personas que sufren opresión?”, continuó. “Si el objetivo es la justicia, el número de colores de una bandera no necesariamente equivale a justicia”.

