Estrenos musicales de la semana: C. Tangana lanza “Yate”, Sebastián Yatra y Jhay Cortez presentan “Delicuente”

Marysabel E. Huston-Crespo

(CNN Español) –- Esta semana nuestros estrenos musicales están encanbezados por C. Tangana quien lanzó “Yate”.

También figuran Sebastián Yatra y Jhay Cortez con “Delincuente”, Carlos Vives junto a su hija Lucy Vives y los hermanos Mau y Ricky Montaner con “Besos en cualquier horario”, la ganadora del Latin Grammy a mejor nuevo artista 2019, Nella Rojas, quien presenta “Volaré” junto a Pedro Capó y la colaboración entre el famoso DJ Tiësto y Karol G.

En Zona Pop CNN recopilamos algunos de los estrenos más notables. Mira la lista, junto a sus videos musicales, de los estrenos de la segunda semana de agosto de 2021.

También puedes disfrutar de estos temas en este playlist de los estrenos de 2021 en Spotify.

Estrenos musicales de la semana:

C. Tangana, “Yate”

El cantautor español C. Tangana lanzó el jueves “Yate”, un tema que nos hace añorar unas perfectas vacaciones en altamar.

Los sonidos de “Yate” están inspirados en la musica española de los setenta. C. Tangana coprodujo el tema junto a sus colaboradores habituales Alizzz y Victor Martínez.

“Mientras estaba de vacaciones y mirando el mar turquesa, empecé a pensar en un viaje por el Mediterráneo: el sur de Francia, Italia, Córcega. ¿A qué sonaría la música de yate hecha por El Madrileño? Indagué en la música española de los años 70 que incorporaba arreglos sofisticados y conmovedores. Quería hacer una canción alegre que pusiera a la gente de buen humor después de un año tan duro”, dijo C. Tangana a través de un comunicado de prensa.

Carlos Vives, Lucy Vives, Mau y Ricky, “Besos en cualquier horario”

Este próximo estreno musical está fuertemente familiar. No solo por los hermanos Mau y Ricky, sino que Carlos Vives trae a su hija, Lucy, para el tema “Besos en cualquier horario”.

Esta es la primera vez que los hermanos Montaner colaboran con Vives. El tema, según un comunicado de prensa, será parte de “Cumbiana 2”, el próximo álbum de Vives.

El video fue rodado en Santa Marta, Colombia, y cuenta con la aparición especial de la leyenda del fútbol Carlos “El Pibe” Valderrama.

Nella y Pedro Capó, “Volaré”

Nella Rojas llega a nuestra lista gracias a “Volaré”, esta colaboración junto a Pedro Capó. El tema es parte del álbum de la venezolana, “Doce margaritas”.

El video fue dirigido por Vadim Lasca.

“Volaré es la margarita que rompe con los males de amores que interpreto en el resto del álbum, como una ola fresca en el verano. Gracias al artistazo que es Pedro, pudimos traducir toda esta energía en el video divirtiéndonos como si no hubiese cámara. No me imagino a mejor cantante, artista y amigo que me acompañase en esta canción. Pedro es un Capo, y estoy infinitamente agradecida por esta colaboración”, dijo Nella a través de un comunicado.

Reik y Rauw Alejandro, “Loquita”

La agrupación mexicana Reik sigue experimentando con el género urbano y en esta oportunidad presentó “Loquita” junto a Rauw Alejandro.

El tema fue escrito por los cantates junto al compositor colombiano Keityn, quien también estuvo a cargo de la producción. A 24 horas de su lanzamiento, la canción superó el millón de reproducciones en Spotify y figuró en varios charts de Spotify en diversos países de América Latina.

View this post on Instagram A post shared by REIK (@reikmx)

Ximena Sariñana, “Mr. Carisma”

La cantautora y actrix mexicana Ximena Sariñana llega a nuestra lista de estrenos musicales con “Mr. Carisma”, una cumbia en la que habla del amor ded una mujer por un hombre que no es aceptado por sus amigos o círculo cercano.

La canción formará parte de “Amor adolescente”, el quinto disco de la artista, el cual se espera sea presentado en octubre.

Para el tema, Xariñana reclutó a las compositoras Ali Stone, de Colombia, y Claudia Brant, de Argentina. La canción fue producida por Marian Ruzzi, con quien ya había trabajado en “Cariñito”.

Sebastián Yatra y Jhay Cortez, “Delincuente”

Luego de generar una polémica en redes sociales por un supuesto arresto, Sebastián Yatra presentó su sencillo “Delincuente” junto a Jhay Cortez.

En el tema, Yatra contó con la producción y la composición de los hit makers colombianos Mauricio Rengifo y Andrés Torres, con quienes ha trabajado em el pasado, como en temas “Pareja del año”.

“Delincuente me tiene emocionado. Es una canción de reggaetón para bailar y disfrutar, un tema súper sexy con Jhay Cortez, que le da su propio toque. Estoy emocionado de que por fin hayamos podido colaborar y hacer un tema tan divertido y fresco como este”, dijo Yatra a través de un comunicado.

“Cuando llegó la oportunidad de unir fuerzas con Yatra para crear un éxito no lo dudé. Nos sacamos mutuamente de nuestra zona de confort en esta canción”, afirmó Jhay Cortez en el comunicado.

J Balvin, “Que locura”

La superestrella colombiana J Balvin presentó esta semana “Que locura”, sencillo que será parte de su disco “Jose”, el cual será lanzado el 10 de septiembre.

Balvin también dio a conocer su campaña con la marca de cervezas Miller Lite, “Es Jose Time”, la cual incluye una serie de latas con diseños coloridos, que han identificado la marca visual del intérprete oriundo de Medellín.

Jay Wheeler ft. Tyla Yaweh – “Take my life”

El cantante puertorriqueño Jay Wheeler lanzó esta semana “Take my life”, su primer tema en inglés. En el mismo sorprende a sus seguidores una mezcla de sonidos propios de inicio de los 2000, guitarra propia del punk/rock, y beats urbanos.

El video de la producción fue dirigido por el venezolano Nuno Gomes. A dos días de su estreno, el video acumulaba más de 6 millones de reproducciones en YouTube.

Prince Royce, “Lao’ a lao'”

Prince Royce también llega con música nueva. Se trata de “Lao a lao”, una bachata romántica con la inconfundible voz de Royce.

Según un comunicado de prensa, el sencillo rinde tributo al amor y a la simplicidad de las cosas.

“Estamos viviendo tiempos difíciles y con Lao’ a lao’ quisiera que la gente pueda desconectarse temporalmente de su cotidianidad y que conecte con la buena vibra que transmite esta canción”, señaló el cantante a través de un comunicado de prensa.

Tiësto feat. Karol G, “Don’t be shy”

Y para finalizar la lista principal de estrenos musicales de la semana tenemos a Karol G incursionando no solo al mercado anglosajón, sino también a la música dance, de la mano del mundialmente reconocido DJ Tiësto.

“Karol G es una artista muy talentosa y es perfecta para esta canción. Cuando escuché su suave voz en Don’t Be Shy por primera vez, quedé enganchado instantáneamente. Estoy emocionado de compartir esta colaboración con nuestros fans de todo el mundo”, comentó Tiësto en un comunicado.

Según la cantante colombiana, esta colaboración es una de las sorpresas más grandes de este año y reveló que en sus playlists hay canciones de Tiësto.

“Mi lista de reproducción incluye varias de sus canciones y las escucho a menudo. Cuando me contactaron con la idea de trabajar juntos y además cantar una canción en inglés, me entusiasmé mucho. En primer lugar, por la oportunidad de trabajar con Tiesto y en segundo lugar, porque sería la primera vez en cantar una canción completamente en inglés. Siempre quise que me conocieran por mi música en español, pero también creo que ahora es el momento perfecto para poder experimentar, expandirme y conquistar un público diferente”, dijo Karol G a través de un comunicado.

Otros estrenos musicales destacados:

“Soltera” de Jay Maly. “Verte” de Mati Gómez. “Ganas” del duo Vale. “Brilloteo” de Álvaro Díaz. “Buscando el olvido” de Alex Fernández. “Se le ve” de Dimelo Flow, Sech, Lenny Tavarez, Arcangel, De La Ghetto, Justin Quiles, Dalex.

