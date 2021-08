Fiscal ordena nuevas medidas en investigación de supuesto incumplimiento de cuarentena durante el cumpleaños de la primera dama argentina

CNN - Spanish

(CNN Español) — El fiscal federal Ramiro González ordenó este viernes nuevas medidas en la investigación sobre el presunto incumplimiento del presidente de Argentina, Alberto Fernández, y la primera dama, Fabiola Yáñez, a las restricciones de circulación y reunión que regían en el área metropolitana de Buenos Aires en medio del llamado aislamiento social preventivo y obligatorio, que estuvo en vigor durante parte de 2020 debido a la pandemia.

Según un escrito del Ministerio Público, el fiscal solicitó que la Casa Militar, a cargo de la seguridad de la residencia presidencial, informe la identidad de las personas que ingresaron a la Quinta de Olivos el 14 de julio de 2020, si tenían permiso para circular y quién autorizó sus ingresos. González también incorporó al expediente la foto de la celebración en la que se ve al presidente participando de los festejos junto a Yáñez y otras nueve personas, además de una menor.

En medio de un discurso este viernes, Fernández lamentó que el evento haya ocurrido y dijo: “Debí haber tenido más cuidado”. Aunque admitió que “se cometió un error y no debería haber ocurrido”, deslindó la situación en su pareja, señalando que “ella convocó a una reunión con sus amigos y a un brindis que no debió haberse hecho, que definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho. Y que lamento que haya ocurrido. Claramente lo lamento”.

Antes de que hablara Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, había reconocido que “se cometió un error que no debería haber pasado y estuvo mal”, en referencia a la celebración del cumpleaños de Yáñez. “Es evidente que fue un descuido”, dijo el funcionario. “En ese momento, en ese contexto, Olivos funcionaba como el centro de operaciones de la pandemia, mucha gente entraba, salía, ministros, reuniones con expertos epidemiólogos, muchas de esas reuniones se hacían allí porque Olivos funcionaba de ese modo”, agregó.

En uno de los momentos más álgidos de la crisis sanitaria por el covid-19, el 14 de julio de 2020, el mandatario y Yáñez celebraron el cumpleaños de la primera dama en la residencia presidencial de Olivos junto a sus invitados, con lo que presuntamente habrían incumplido las normas impuestas por el propio gobierno a las reuniones sociales.

El incumplimiento de estas normas tiene penas de entre seis meses y dos años de prisión, ya que se considera que violan las medidas adoptadas por las autoridades para impedir la introducción o propagación de una epidemia, según el artículo 205 del Código Penal.

A finales de junio de 2020, Argentina había ingresado en la fase de distanciamientos social preventivo y obligatorio, pero Fernández había ordenado que se mantuvieran las prohibiciones de circulación y reunión en la Capital y el Gran Buenos Aires —donde se encuentra la Quinta de Olivos—, las zonas más afectadas por los contagios y hospitalizaciones.

Por esta razón, el fiscal busca establecer si el presidente, la primera dama y el resto de quienes aparecen en la foto incumplieron las obligaciones impuestas por el decreto presidencial 260 de 2020, que prohibía las reuniones sociales y la circulación de personal no esencial. CNN ha pedido la reacción al portavoz presidencial, pero hasta ahora no ha recibido respuestas.

La causa judicial se centra en varias visitas a la Quinta de Olivos durante la vigencia de las restricciones de circulación.

El expediente se originó por denuncias de opositores y luego de que se publicara el registro completo de ingresos a la residencia presidencial, documentos que obtuvieron miembros de la oposición mediante un pedido de acceso a la información pública. Este viernes, los denunciantes aportaron al expediente copia de la fotografía del cumpleaños que se filtró el jueves en el canal de noticias LN+.

El fiscal ya había ordenado medidas y las reiteró este viernes ante la falta de respuesta del Ejecutivo: requirió nuevamente los registros de ingresos y egresos de actores, actrices, amigos y colaboradores de la pareja presidencial a la residencia durante el aislamiento obligatorio.

