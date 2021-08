“Estaba un poco nerviosa”, dijo Quan Hongchan tras ganar oro para China en clavados a sus 14 años

CNN - Spanish

urielblanco

(CNN) — Las preocupaciones de la mayoría de los adolescentes de 14 años suelen abarcar desde la escuela hasta las reuniones sociales. Pero no para Quan Hongchan.

Hongchan, la joven sensación de los clavados (que además es la atleta más joven de China en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020), ganó este jueves una impresionante medalla de oro en la prueba de plataforma de 10 metros para mujeres.

Tras la victoria, admitió que los nervios de la competición la afectaron ligeramente. “Estaba un poco nerviosa, pero no mucho, solo un poco”, dijo a periodistas.

Hongchan hizo dos clavados perfectos con 10 por parte de todos los jueces en una exhibición dominante. Así, se convirtió en la segunda mujer más joven en ganar la medalla de oro en esta prueba, después de que su compatriota Fu Mingxia se hiciera con el título en los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992, con tan solo 13 años.

Estos son algunos de los deportistas más jóvenes y los de mayor edad en ganar una medalla en la historia de los Juegos Olímpicos

“No creo que sea una prodigio”

Aunque cuando se le preguntó qué piensa cuando la gente la llama “prodigio de los clavados”, Hongchan dijo que no estaba de acuerdo con esa etiqueta.

“No creo que sea una prodigio. No soy muy brillante. No me va bien en los estudios. Me haces todas estas preguntas y solo tengo la mente en blanco”, respondió la deportista de 14 años.

Hongchan se impuso a su compatriota Chen Yuxi para terminar en primer lugar, y la victoria amplía el dominio de China en los clavados femeninos.

El dominio de China en clavados femeninos

El país asiático ha conseguido el oro en todas las pruebas de clavados femeninos en cuatro Juegos Olímpicos consecutivos: Beijing 2008, Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020.

La última vez que una mujer que no era de China ganó una prueba olímpica de clavados fue cuando la australiana Chantelle Newbery ganó el oro en la plataforma de 10 metros en los Juegos Olímpicos de 2004 en Atenas.

Y aunque no se adelanta a la idea de competir en París 2024, Hongchan ya tiene una idea de cómo quiere festejar su victoria en Tokio 2020.

“¡Quiero comer un montón de cosas deliciosas esta noche! Lo que más me apetece es comer latiao (un popular aperitivo picante chino)”.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.