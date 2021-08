El hotel de Star Wars de Disney tiene un precio fuera de este mundo

CNN - Spanish

(CNN) — Disney reveló el miércoles los precios de su nuevo y esperado hotel de Star Wars, y adentrarse en una galaxia muy, muy lejana durante unos días no será barato.

El hotel Galactic Starcruiser, con sede en Disney World, es básicamente un crucero ambientado en el espacio, con un precio a la altura. La compañía dice que es la “historia de Star Wars más envolvente jamás creada”, y para participar en ella hay que desembolsar US$ 6.000 por dos noches.

Disney presenta el hotel, que abrirá sus puertas en la primavera de 2022, como una “nueva y revolucionaria experiencia de dos noches en la que tú y tu grupo emprenderán una aventura de Star Wars única en su género”.

A pesar de estar en tierra firme, el precio es similar al modelo de los cruceros de Disney en el mar: un precio fijo para un viaje de varios días, con entretenimiento, comida y bebidas incluidas.

La compañía reveló el miércoles las tarifas de muestra de los camarotes del hotel: para una estancia de dos noches, cuesta US$ 4.809 para dos huéspedes en un camarote, US$ 5.299 para tres huéspedes (dos adultos y un niño) y US$ 5.999 para cuatro huéspedes (tres adultos, un niño).

Entonces, ¿qué se consigue con US$ 6.000 en el hotel de Star Wars?

Según Disney, ese precio cubre un “entretenimiento continuo, inmersivo e interactivo, en el que las elecciones determinan tu experiencia”, tus comidas (excepto el alcohol) y la entrada a Disney’s Hollywood Studios, el hogar de la tierra con temática de Star Wars, Galaxy’s Edge.

Disney señala que “las tarifas varían en función de la fecha de salida del viaje, el número de huéspedes en su camarote y el tipo de camarote”.

El hotel es la más reciente iniciativa de Disney para dar vida a sus parques y complejos turísticos y ayudarlos a evolucionar de cara al futuro.

El hotel llega tras el debut en 2019 de Galaxy’s Edge, que fue la mayor expansión de la compañía en sus parques. La tierra utiliza tecnología innovadora y un diseño detallado para envolver a los huéspedes en una experiencia que se siente más como un teatro inmersivo que un parque temático. El nuevo hotel pretende ampliar la experiencia de Star Wars.

Actualización de los parques

Disney integró otra de sus franquicias más queridas en sus parques con el Marvel’s Avengers Campus, que se inauguró en Disneylandia, en California, el 4 de junio.

La actualización de sus parques y complejos turísticos es fundamental para el imperio mediático de Disney tras un año en el que la unidad se vio especialmente afectada por la pandemia, enfrentándose a meses de confinamientos y despidos generalizados.

El presidente de la división de parques de Disney, Josh D’Amaro, declaró en abril a CNN Business que el futuro de los parques y complejos turísticos de Disney “va a ser fresco, va a estar repleto de tecnología. Va a ser increíblemente relevante para los huéspedes de todo el mundo”.

“Cada día, estos parques están cambiando”, dijo.

