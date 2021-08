Ucrania hará “todo lo posible” para investigar a fondo la muerte de un activista

CNN - Spanish

Sol Amaya

(CNN) — El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, tuiteó el martes que estaba “conmocionado” por la muerte del activista bielorruso Vitaliy Shishov en su país. Además, dijo que Ucrania “hará todo lo posible para investigar completamente el caso”.

“Es de suma importancia para nosotros revelar la verdad sobre su trágica muerte”, dijo Kuleba.

I am shocked with tragic news of Belorussian activist Vitaliy Shyshov’s death. My deepest condolences to his relatives and close ones. Ukraine will do everything possible to fully investigate the case: it is of utmost importance for us to reveal the truth about his tragic death. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 3, 2021

En una conferencia de prensa en Bruselas el martes, la portavoz de Asuntos Exteriores de la Comisión Europea, Nabila Massrali, dijo: “Entendemos que las autoridades ucranianas están llevando a cabo una investigación sobre este caso. Y esperamos, con su ayuda, comprender la razón de esta muy, muy desafortunada muerte”.

El activista bielorruso Vitaliy Shishov fue hallado muerto en Ucrania

En tanto, el martes temprano, el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, tuiteó que la muerte de Shishov fue “horrible”.

“Como jefe de la Casa Bielorrusa en Ucrania, él [Shishov] ayudó a quienes huían de la persecución. El hecho de que los activistas bielorrusos estén siendo atacados en otros países es una escalada grave ”, dijo Sassoli.

The death of Vitaly Shishov is horrific. As head of Belarusian House in Ukraine, he helped those fleeing persecution. The fact Belarusian activists are being targeted in third countries is a serious escalation. — David Sassoli (@EP_President) August 3, 2021

La policía de Ucrania no ha llegado a la conclusión de que Shishov haya sido víctima de un homicidio selectivo. Pero ha iniciado una investigación sobre la posibilidad de que la muerte fuera un asesinato disfrazado de suicidio.

