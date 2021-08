Cinco policías de Miami Beach enfrentan cargos por presunto uso de fuerza excesiva durante un arresto dentro de un hotel

CNN - Spanish

Juan Pablo Elverdin

(CNN) — Cinco policías de Miami Beach enfrentan cargos criminales, acusados ​​de usar fuerza excesiva durante los arrestos de dos hombres en un hotel local la semana pasada.

La fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernandez Rundle, anunció cargos contra el sargento José Pérez y los agentes Kevin Pérez, Robert Sabater, Steven Serrano y David Rivas en una conferencia de prensa el lunes.

Los cinco policías de Miami han sido acusados ​​de agresión, un delito menor de primer grado. Aunque pueden seguir cargos adicionales, dijo Rundle.

“La fuerza excesiva nunca, nunca, nunca podrá ser una base aceptable para la vigilancia de cualquier comunidad”, dijo Rundle. Agregó que los policías que olvidan eso “hacen un flaco favor a las personas a las que han jurado servir”.

El incidente, registrado por cámaras

Los presuntos incidentes del 26 de julio fueron capturados en imágenes de vigilancia del hotel y registrados en cámaras de la policía, según Rundle, quien reprodujo partes editadas, subtituladas y destacadas de ellos en la conferencia de prensa.

El evento comenzó cuando Daltona Crudup supuestamente golpeó a un agente con su scooter y luego huyó al hotel Royal Palm, dijo Rundle. El video de vigilancia muestra al policía que respondió sacándolo de un ascensor, y se pudo ver a Crudup acostado boca abajo en el suelo con las manos levantadas. Luego lo esposan.

Según Rundle, las imágenes de vigilancia y bodycam muestran al sargento Pérez y al agente Pérez pateando a Crudup. El video identifica a Pérez como el policía que se ve golpeando su cabeza contra el piso.

Khalid Vaughn, que se muestra en las imágenes de vigilancia y de la cámara corporal que filman el arresto de Crudup, es visto por primera vez alejándose poco a poco de un agente que se aproxima. Luego es abordado y golpeado por el oficial Sabater, según Rundle. Más tarde es golpeado nuevamente por los oficiales Rivas y Serrano, agregó.

La fiscal estatal dijo que se han retirado los cargos contra Vaughn, pero que el caso contra Crudup por presuntamente golpear al policía con su scooter sigue adelante en este momento.

Los policías de Miami, relevados de sus funciones

Los cinco policías han sido relevados de sus funciones, a la espera de una investigación del caso, según el jefe de policía de Miami Beach, Richard Clements.

“Cuando vimos esa patada en la cabeza y luego la repetimos y vemos todas las otras patadas que la precedieron, fue simplemente insondable, fue indescriptible, es simplemente imperdonable”, dijo Rundle. “No estoy sola en ese sentimiento. Vi al jefe ver ese video y su cabeza simplemente cayó sobre el escritorio. Así que todos estamos realmente horrorizados”, enfatizó.

No está claro si los agentes tienen representación legal adicional. CNN está tratando de comunicarse con los ellos. Los policías de Miami Beach FOP Lodge 8, el sindicato que representa a los agentes, aún no ha respondido a la solicitud de comentarios de CNN.

Clements dijo que el departamento aprenderá de esto, seguirá adelante y mejorará, pero este incidente no es una representación justa de lo que ellos son.

“Estoy decepcionado de que esto esté ahí y represente a nuestro departamento de la manera en que lo hace cuando saben que somos mucho mejores que eso”, dijo el jefe en la conferencia de prensa.

“Les digo, he visto algunos logros tremendos por parte de este departamento de policía en los últimos 18 meses, lidiando con una variedad de cosas que nos han dado”, dijo. “Esto no es indicativo de quiénes somos. No es indicativo del trabajo que hemos hecho”, concluyó.

