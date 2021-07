Simone Biles dice que el apoyo de sus fans le ayuda a darse cuenta de que es más que sus medallas de oro

CNN - Spanish

(CNN) — Simone Biles, la gimnasta estadounidense que se retiró de las pruebas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para dar prioridad a su salud mental, agradeció a los aficionados su “amor y apoyo” en medio de una avalancha de elogios y buenos deseos de personas de todo el mundo.

La joven de 24 años, una de las mejores gimnastas de todos los tiempos, se retiró el miércoles de la competición individual del all-around del jueves. A principio de semana había abandonado una dramática competición por equipos a principios de la semana. Biles alegó que se trataba de problemas de salud mental y la necesidad de proteger “su cuerpo y su mente”.

En un tuit publicado el miércoles, Biles se refirió al apoyo que ha recibido de los aficionados desde entonces y dijo que eso le había demostrado que era “más” que sus logros deportivos.

“La efusión de amor y apoyo que he recibido me ha hecho darme cuenta de que soy más que mis logros y la gimnasia, algo que nunca había creído realmente”, dijo Biles.

the outpouring love & support I’ve received has made me realize I’m more than my accomplishments and gymnastics which I never truly believed before. 🤍 — Simone Biles (@Simone_Biles) July 29, 2021

El organismo rector de Gimnasia de Estados Unidos (USA Gymnastics) dijo en un comunicado el mismo miércoles que apoyaba su decisión “de todo corazón” y aplaudía su “valentía”. “Su coraje demuestra, una vez más, por qué es un modelo a seguir para tantos”, señaló.

ANÁLISIS | El problema que Simone Biles puso al descubierto

La salida sorpresiva de Biles

Biles, que había sido una de las favoritas para quedarse con el oro en la final, ha ganado todas las competiciones individuales del all-around en las que ha participado desde 2013 y ganó cuatro medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Pero el martes, mientras intentaba un salto avanzado que implica un salto de manos hacia atrás con dos giros y medio en el aire antes de aterrizar, Biles vaciló y abandonó el campo de juego al borde de las lágrimas.

El estigma sobre el cuidado de la salud mental 5:39

A principios de la semana escribió en Instagram que sentía “el peso del mundo sobre [sus] hombros a veces”.

“Sé que disimulo y hago que parezca que la presión no me afecta, pero ¡maldita sea, a veces es duro jajaja!”, escribió en el post.

Su honestidad sobre la presión de la competición y la salud mental ha sido apoyada por otros atletas, así como por patrocinadores como Visa, American Airlines y Uber Eats.

El apoyo de una excompañera de Simone Biles

La tres veces medallista de oro olímpica y excompañera de equipo Aly Raisman es una de las personas que han expresado su apoyo a Biles.

Raisman criticó a USA Gymnastics y al Comité Olímpico de Estados Unidos por la falta de liderazgo en el apoyo a los atletas. Dijo que los atletas eran “personas al final del día.”

ANÁLISIS | La salud mental ocupa un lugar destacado en las noticias desde Tokio hasta Washington

“USA Gymnastics ha sido un desastre absoluto durante años y, por desgracia, no ha cambiado lo suficiente como para que creamos en un futuro más seguro. Pero creo que esto realmente muestra la falta de liderazgo [de] USA Gymnastics y el Comité Olímpico de Estados Unidos”, dijo el martes a Jake Tapper de CNN.

“¿Tiene Simone el apoyo que necesita?”, continuó Raisman. “¿Tienen otros atletas el apoyo que necesitan?”.

Y añadió: “Es una presión tremenda… Estoy completamente devastada y la apoyo muchísimo”.

Paula Radcliffe, la excorredora del equipo de Gran Bretaña que fue tachada de “desertora” cuando se vio obligada a retirarse del maratón olímpico de Atenas 2004 unos kilómetros antes de la meta por una lesión, habló de su propia experiencia en una entrevista con CNN este miércoles.

“Ninguna de las dos renunciamos. Nuestros cuerpos simplemente no eran capaces de hacerlo”, dijo Radcliffe.

“Muy poca gente entiende realmente la relación entre tu mente y tu cuerpo… particularmente en algo que es realmente exigente desde el punto de vista físico, o mental, o ambos… realmente necesitas saber cuándo empujar y cuándo escuchar a tu cuerpo, y eso es lo que la ha convertido en la gran campeona que es”, añadió.

“Yo diría que es incluso más fuerte mentalmente por ser capaz de tomar esa decisión ahora”, dijo Radcliffe sobre Simone Biles.

Periodista de CNN envía duro mensaje a críticos de Biles 5:13

El antecedente de Naomi Osaka

Las estrellas del deporte son cada vez más abiertas sobre las presiones a las que se enfrentan.

En mayo, Naomi Osaka, cuatro veces campeona de tenis, se retiró del Abierto de Francia por motivos de salud mental.

La joven de 23 años reveló que había sufrido ansiedad y depresión.

“La verdad es que he sufrido largos ataques de depresión desde el Abierto de Estados Unidos en 2018 y me ha sido muy difícil lidiar con eso”, dijo en un comunicado en ese momento.

“Cualquiera que me conozca sabe que soy introvertida, y cualquiera que me haya visto en los torneos notará que a menudo estoy usando auriculares, ya que eso ayuda a adormecer mi ansiedad social”, añadió.

— Ivana Kottasová, Josiah Ryan, Ben Church, Jill Martin y Chauncey Alcorn de CNN contribuyeron con este reportaje.

