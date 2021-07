México avanza a cuartos de final en fútbol masculino de los Olímpicos tras derrotar a Sudáfrica

CNN - Spanish

(CNN Español) — La Selección Mexicana de Fútbol masculina derrotó este martes 3 goles a 0 a Sudáfrica en los Juegos Olímpicos de Tokio y avanza así a cuartos de final.

Alexis Vega, Luis Romo y Henry Martin anotaron para México.

Ahora la selección masculina deberá enfrentarse a Corea este sábado 31 de julio a las 6:00 a.m. hora centro México.

Es la segunda goleada para el equipo masculino en los Olímpicos. En su debut en Tokio se impusieron 4-1 al equipo de Francia.

Frente a Japón el ‘Tri’ cayó 2-1.

Así quedan los cruces de cuartos de final en fútbol de los Olímpicos:

España vs. Costa de Marfil Japón vs. Nueva Zelandia Brasil vs. Egipto México vs. Corea del Sur

