ANÁLISIS | Los CDC acaban de actualizar su guía sobre mascarillas: esta es la ciencia detrás de los cambios

CNN - Spanish

Mariana Toro

(CNN) — Casi se podía escuchar el quejido colectivo de frustración en todo el país el martes cuando los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) actualizaron nuevamente su guía, alentando a más estadounidenses y a todos los escolares y maestros a usar máscaras para detener la propagación del covid-19.

Pero la comprensión de la comunidad sanitaria sobre el coronavirus, sus variantes y la eficacia de la vacuna ha evolucionado con el virus mismo, y esta nueva guía se basa en nueva información.

El país no cumplió con el objetivo del presidente Joe Biden de vacunar al 70% de los adultos con al menos una dosis antes del 4 de julio, lo que él quería enmarcar como un día de independencia de Estados Unidos del covid-19. Ahora, a medida que se extiende la variante delta, el país no se dirige hacia la independencia, sino hacia el uso de mascarilla.

La nueva guía establecerá otro choque entre las recomendaciones del gobierno federal y los nueve estados –muchos de los cuales donde el covid-19 es feroz– que han prohibido a los distritos escolares exigir máscaras y han evitado que las ciudades y condados impongan sus propios requisitos de uso de mascarilla.

La decisión sobre la nueva guía de mascarillas por el covid-19 en EE.UU. es inminente, dice una fuente

¿Qué es lo nuevo?

Los niños y adultos en las escuelas K-12 deben usar máscaras, independientemente del estado de vacunación. Punto. Los estadounidenses vacunados deben usar máscaras en interiores si se encuentran en áreas de alta o considerable transmisión. Los CDC quieren que los líderes locales en las áreas de alta transmisión apoyen la vacunación y el uso universal de mascarilla.

¿Qué no ha cambiado?

Los no vacunados siempre deberían haber estado usando máscaras en público, de acuerdo con los CDC. Todos los que puedan deben vacunarse.

¿Por qué cambió la guía?

Por dos razones, según la directora de los CDC, la Dra. Rochelle Walensky, quien informó a los periodistas el martes.

Los vacunados pueden propagar la variante delta. La más importante de ellas es que los CDC ahora creen que los estadounidenses vacunados, aunque están protegidos de la hospitalización y la muerte, pueden propagar la variante delta más de lo que se pensaba anteriormente.

Así es como Walensky explicó estos nuevos datos:

“La variante delta muestra todos los días su voluntad de ser más astuta que nosotros y ser una oportunista en áreas donde no hemos mostrado una respuesta reforzada en su contra”, dijo sobre la cepa de coronavirus que ahora representa la mayoría de los casos de EE.UU.

“En los últimos días, he visto nuevos datos científicos de investigaciones de brotes recientes que muestran que la variante delta se comporta de manera diferente a las cepas pasadas del virus que causan covid-19. La información sobre la variante delta de varios estados y otros países indica que, en raras ocasiones, algunas personas vacunadas infectadas con la variante delta después de la vacunación pueden ser contagiosas y transmitir el virus a otras personas. Este nuevo conocimiento es preocupante y, desafortunadamente, justifica una actualización de nuestras recomendaciones”.

También dio a entender una segunda razón para el cambio.

No se vacunaron suficientes personas. “La mayor propagación de casos está ocurriendo en lugares con bajas tasas de vacunación y entre personas no vacunadas”, dijo. “Este momento y, lo más importante, la enfermedad, el sufrimiento y la muerte asociados podrían haberse evitado con una mayor cobertura de vacunación en este país”.

Las personas que están vacunadas e infectadas tienen la misma carga viral de la variante delta que las personas no vacunadas, según un estudio aún no publicado

¿Dónde es “alta” o “sustancial” la transmisión? Puedes buscar tu propio condado en el sitio web de los CDC. Pero esas áreas comprenden más de la mitad del país: casi el 47% están clasificadas como áreas de transmisión “alta” por los CDC y más del 17% están clasificadas como “sustanciales”.

Una breve historia de la guía de la mascarilla

Muchos estadounidenses se enojarán por la falta de coherencia de los CDC y los responsables de la formulación de políticas de salud pública de la nación, que han rebotado por todas partes sobre las máscaras durante los últimos 16 meses de esta pandemia:

Advertencia contra el uso de máscaras para no agotar los escasos suministros (marzo de 2020) Recomendar a las personas que se cubran la cara con cubiertas de tela (abril de 2020) Recomendar que todos usen una máscara en lugares públicos (julio de 2020) Aclarar a los vacunados que está bien no usar una máscara en exteriores (abril de 2021) Alentar a los vacunados a no usar sus máscaras en exteriores o interiores, excepto en ciertas circunstancias (mayo de 2021) Recomendar que solo los estudiantes no vacunados deben usar máscaras en la escuela (a principios de julio de 2021)

Algunos sitios ya se están volviendo a poner la máscara. Desde Los Ángeles hasta St. Louis y Chicago, algunos lugares ya han vuelto a promulgar la guía o los requisitos de mascarilla. La recomendación de los CDC acelerará esas medidas.

Requisitos de vacunación o de mascarillas: varios lugares de EE.UU. refuerzan las medidas contra el covid-19

La Cámara de Representantes de Estados Unidos también se está poniendo la mascarilla nuevamente. El médico tratante de la Cámara envió una nueva guía el martes que requiere que se usen máscaras “bien ajustadas y de grado médico” en todos los espacios interiores de la Cámara a la luz de la nueva guía de los CDC.

También es probable que conduzca a un cambio de planes en muchos distritos escolares que se preparan para el regreso de otoño y, en algunos casos, probablemente conducirá a un choque político.

“Aquí ha habido tantas colisiones entre la política y la ciencia”, dijo el martes el Dr. Sanjay Gupta, corresponsal médico en jefe de CNN. “Si miras la ciencia, lo que dice la nueva ciencia, y esto es diferente al 13 de mayo, cuando la guía cambió inicialmente de los CDC”.

CNN ha estado rastreando cómo los distritos escolares de EE.UU. tratarán las máscaras, e incluso antes de la nueva guía de los CDC, los tres distritos escolares más grandes del país –Nueva York, Los Ángeles y Chicago– ya habían dejado en claro que requerirían máscaras en las escuelas.

Un análisis de CNN separado ha encontrado que al menos nueve estados (Arkansas, Arizona, Georgia, Iowa, Oklahoma, Carolina del Sur, Texas, Utah y Vermont) han promulgado leyes que prohíben a los distritos exigir máscaras en las escuelas. La lista de escuelas que prohíben los mandatos de máscaras ha cambiado constantemente, pero hasta ahora todos son estados con gobernadores republicanos.

Entre los 12 distritos principales del país, todos exigen máscaras, excepto los de Florida y Texas, donde los gobernadores han prohibido los mandatos de máscaras en las escuelas.

En general, al menos 14 de los 30 distritos más grandes de EE.UU. están haciendo que las máscaras sean opcionales para los estudiantes en la escuela, mientras que otros 13 las exigen. Hasta el lunes, los tres distritos restantes estaban indecisos.

Los demócratas de Texas le han suplicado al gobernador republicano, Greg Abbott, que revoque la prohibición de las máscaras en las escuelas durante el próximo año.

En Florida, el gobernador republicano, Ron DeSantis, apoya la vacunación, pero se ha opuesto con vehemencia a que el gobierno estatal o local pida a cualquier persona en su estado que se vuelva a enmascarar.

DeSantis: Florida no impondrá uso de mascarillas a niños 0:47

“Se ha hablado de personas potencialmente que abogan a nivel federal, imponiendo máscaras obligatorias a los niños”, dijo DeSantis la semana pasada. “No estamos haciendo eso en Florida, ¿de acuerdo? Necesitamos que nuestros niños respiren. Necesitamos que nuestros niños puedan ser niños”.

La vacunación contra el covid-19, ¿es ahora promovida por conservadores y republicanos?

El gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, cuyo estado es un epicentro de la variante delta, también ha rechazado la idea de nuevas regulaciones sobre máscaras, en parte porque la legislatura controlada por el Partido Republicano aprobó una ley que las rechaza, pero también señala que es menos probable que los niños se pongan extremadamente enfermos.

“Necesitamos vacunar a todos los que rodean a ese niño pequeño”, dijo Hutchinson, un republicano, a Jake Tapper de CNN el domingo. “Ese es el capullo. Así es como los protegemos”.

El efecto de combinar las vacunas contra el covid-19 1:50

Una mirada más cercana a la cronología del uso de mascarilla

No la uses. El principal experto en enfermedades infecciosas, Dr. Anthony Fauci, dijo en “60 Minutes” en marzo de 2020, que las guardaras para los trabajadores de la salud: “No hay razón para caminar con una máscara. Cuando estás en medio de un brote, usar una máscara puede hacer que las personas se sientan un poco mejor e incluso puede bloquear una gota, pero no brinda la protección perfecta que la gente cree. Y, a menudo, hay consecuencias no deseadas: la gente sigue jugando con la máscara y sigue tocándose la cara”.

¡Úsala! El entonces director de los CDC, el Dr. Robert Redfield, en julio de 2020: “Si todos nos cubrimos la cara durante las siguientes cuatro, seis, ocho, 12 semanas en todo el país, la transmisión de este virus se detendría”.

¿Por qué la evolución? Fauci el 16 de julio de 2020, explicando por qué cambió la guía: “A medida que cambia la información, debes ser lo suficientemente flexible y lo suficientemente humilde como para cambiar tu forma de pensar sobre las cosas. Y creo que, ya sabes, una de las cosas importantes que estamos enfatizando en este momento y que realmente evolucionó de una situación que sí cambió es nuestra insistencia ahora en usar máscaras. Quiero decir, las máscaras son muy importantes. Te protegen de contagiar la infección a otra persona”.

¿Cuáles son las mejores mascarillas contra el covid-19 y cuándo usarlas?

Las personas vacunadas pueden no usarlas en algunos casos. Walensky el 27 de abril de 2021: “Si estás completamente vacunado y quieres asistir a una pequeña reunión al aire libre con personas vacunadas y no vacunadas, o cenar en un restaurante al aire libre con amigos de varios hogares, la ciencia muestra que si estás vacunado, puedes hacerlo sin máscara de manera segura”, dijo la directora de los CDC.

Las personas vacunadas deben quitárselas. Walensky el 13 de mayo de 2021: “Si estás completamente vacunado, puedes comenzar a hacer las cosas que dejaste de hacer debido a la pandemia”, dijo. “Todos anhelamos este momento en el que podamos volver a un sentido de normalidad”.

Ahora, en áreas de alta o transmisión sustancial, la nueva guía es que las personas vacunadas deben volver a ponérselas.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.