Biden se dirigirá a la comunidad de inteligencia por primera vez como presidente

Washington (CNN) — A seis meses del comienzo de la presidencia de Joe Biden, la comunidad de inteligencia todavía no puede escapar de la política.

Biden hará sus primeras declaraciones formales al personal de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional el martes, un discurso que llega en un momento de cambio silencioso pero profundo para una fuerza laboral que fue golpeada por los feroces vientos políticos de la era Trump.

Después de cuatro años de amargas críticas por parte del expresidente Donald Trump, quien acusó a la comunidad de inteligencia de prácticas “nazis” y dijo que los principales líderes deberían “volver a la escuela”, la comunidad de inteligencia ha tratado de volver silenciosamente al trabajo habitual bajo un presidente decididamente más convencional.

La administración de Biden se ha comprometido a mantener la política fuera de la inteligencia de EE.UU. y ha instalado líderes de alto nivel que se consideran mucho menos abiertamente partidistas que cualquiera de los dos últimos directores de inteligencia nacional de Trump. El martes, el presidente “subrayará la importancia de la recopilación y el análisis de inteligencia que esté libre de interferencia o presión política”, dijo a CNN un alto funcionario de la administración.

Sin embargo, la comunidad de inteligencia se ha mantenido en el centro de atención nacional mientras investiga uno de los misterios con mayor carga política del momento: los orígenes de la pandemia de covid-19. Y a raíz de los disturbios del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos, la comunidad de inteligencia se ha visto cada vez más presionada a rastrear y responder a la amenaza planteada por los terroristas nacionales, quizá la tarea más complicada políticamente que se pueda imaginar.

La comunidad de inteligencia también sigue siendo un objetivo político de la derecha, con el presentador de Fox News Tucker Carlson acusando sin evidencia a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) de “espiarlo”. Una revisión de la NSA de sus intercepciones no encontró ninguna evidencia de que las comunicaciones de Carlson fueran interceptadas por la agencia, informó CNN el sábado. Según una fuente familiarizada con el asunto, el nombre de Carlson fue recogido en comunicaciones de terceros y su identidad fue desenmascarada, lo que significa que otros lo mencionaron en sus comunicaciones y los funcionarios estadounidenses buscaron entender de qué ciudadano estadounidense se estaba hablando.

David Priess, un exfuncionario de la CIA e historiador de inteligencia y autor de “El libro de los secretos del presidente”, dijo que siempre hay tensión entre la misión teóricamente apolítica de la comunidad de inteligencia y los vientos políticos en contra de la época. Esas tensiones pueden haber sido mayores durante la administración de Trump, dijo, pero la comunidad de inteligencia nunca las escapa por completo.

“Siempre existirá el problema de que la inteligencia opera en un entorno político y de políticas mucho más amplio y, sin embargo, su misión es ser apolítica”, dijo Priess. “No creo que nada ahora sea único. Siempre ha habido desafíos políticos internos para la comunidad de inteligencia”.

Enfoque en China

Desde que asumieron el cargo, los principales líderes de inteligencia han tratado de mantener el enfoque en la reorientación de la comunidad de inteligencia hacia la amenaza de una China emergente.

“Todos en Estados Unidos estamos en un momento de transición realmente importante en el mundo”, dijo el jueves a NPR el director de la CIA, Bill Burns. “Ya no somos el único niño grande en el bloque geopolítico, especialmente con el ascenso de China. Y como bien saben, hay una revolución en la tecnología, que está transformando la forma en que vivimos, trabajamos, competimos y luchamos.

“Y entonces la CIA, como todos los demás en el gobierno de Estados Unidos, tiene que tener eso en cuenta”.

Sin embargo, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, pareció aludir a las tensiones de la era Trump el lunes. Biden durante su visita “agradecerá [a la comunidad de inteligencia] por su trabajo durante lo que sin duda ha sido un momento desafiante para los miembros de la comunidad de inteligencia en los últimos años”, dijo a los periodistas.

“Es alguien que cree en el papel de la comunidad de inteligencia de los funcionarios públicos”, agregó. “Él cree que son la columna vertebral de nuestro gobierno y ciertamente lo dejará claro, pero saben que creo que todos ustedes pueden hacer el contraste inherente, no creo que sea una parte central de su mensaje mañana”.

Biden y la actual directora de Inteligencia Nacional (DNI), Avril Haines, dejaron en claro en la campaña electoral y durante el proceso de confirmación del Senado que la nueva administración buscaría reparar la relación dañada entre la Casa Blanca y la comunidad de inteligencia, en particular manteniendo la política fuera de la ecuación. Haines juró durante su audiencia de confirmación que “el DNI nunca debe rehuir decir la verdad al poder, incluso, especialmente, cuando hacerlo puede ser inconveniente o difícil”.

Ese enfoque representa un cambio radical con respecto a la forma en que se manejó la inteligencia bajo Trump, quien se enfureció o negó rotundamente la información que contradecía o socavaba sus opiniones sobre un tema determinado, a veces reprendiendo públicamente a la comunidad de inteligencia cuando sus evaluaciones eran diferentes a las suyas.

Cambio de tono bajo Biden

El cambio de tono desde la Casa Blanca es quizás el cambio más significativo en los seis meses de Biden en el cargo, dijo Priess, particularmente en el tema de la desinformación rusa, un tema que los funcionarios aprendieron a evitar plantear con Trump.

“Debido a que la gran mayoría de las personas en la comunidad de inteligencia no trabaja en cuestiones de interferencia electoral rusa, la mayoría del trabajo de la gente en la comunidad de inteligencia no se vio directamente afectado por eso y podrían continuar informando al subsecretario de Estado sobre África sin necesariamente sentirse politizados por el hecho de que el presidente no quería creer nada en ese ámbito sobre Rusia”, dijo Priess.

Pero esa dinámica creó “un estrés persistente en el sistema”, dijo Priess, “incluso un sentimiento entre la fuerza laboral en general de que, ‘Uh-oh, nos enorgullecemos de ser apolíticos… y sin embargo, estamos siendo absorbidos por eso colectivamente, si no personalmente'”.

“Ese sentimiento parece haber desaparecido”, dijo.

Aún así, la comunidad de inteligencia tendrá que navegar por una serie de asuntos espinosos bajo Biden.

Los republicanos han apostado cada vez más por la posición de que la pandemia de covid-19 probablemente se originó en un laboratorio en Wuhan, incluso cuando los líderes de inteligencia han dicho públicamente que no han llegado a conclusiones firmes sobre cómo surgió el virus.

Y la desinformación en línea, incluida la teoría de la conspiración de QAnon, ha continuado intersectándose con la política nacional sobre la libertad de expresión en las principales plataformas de redes sociales. A medida que la comunidad de inteligencia bajo Biden continúa lidiando con cómo debe responder a la desinformación en línea y al terrorismo nacional, ya sea como asuntos separados o cuando parecen conectados, algunos políticos republicanos han caracterizado esos esfuerzos como un sesgo anti-conservador.

El trabajo de inteligencia “en esta área realmente ha estado en el tercer carril para la comunidad de inteligencia”, dijo Haines en una entrevista reciente con Yahoo News. “Se puede percibir como que tenemos una búsqueda [de inteligencia] puramente doméstica”.

“Creo que el desafío consiste en articular claramente, tanto al pueblo estadounidense como a otros, ‘Esto es lo que estamos haciendo y esto es lo que no estamos haciendo, y esto es lo que creemos que tiene sentido, y este es el motivo'”, dijo.

