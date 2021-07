ANÁLISIS | ¡Sorpresa! Donald Trump no invierte su dinero en acciones contra el “fraude electoral”

CNN - Spanish

Alexandra Ferguson

(CNN) — Estos dos párrafos del diario The Washington Post son tan poco sorprendentes como profundamente preocupantes. “El Comité de Acción Política del expresidente Donald Trump recaudó cerca de US$ 75 millones en la primera mitad de este año mientras pregonaba la falsa noción de que las elecciones de 2020 le fueron robadas, pero el grupo no ha destinado fondos para ayudar a financiar la revisión de la boleta electoral en curso en Arizona o para impulsar esfuerzos similares en otros estados, según personas familiarizadas con las finanzas.

En su lugar, el liderazgo del Comité de Acción Política Save America, que tiene pocos límites en cuanto a cómo puede gastar su dinero, ha pagado algunos de los viajes del expresidente, los costos legales y el personal, junto con otros gastos, según las personas, que hablaron bajo la condición de anonimato para describir el funcionamiento interno del grupo. El Comité de Acción Política ha conservado gran parte de su dinero”.

Añade otro punto probatorio a esta realidad sobre Donald Trump y los que le rodean: esto es, y siempre ha sido, una estafa. Trump se dio cuenta desde el principio como candidato de que podía separar a la gente de su dinero prometiéndoles el mundo. Y que, salvo en contadas ocasiones, podía luego hacer lo que quisiera con lo que había recaudado porque la gente no lo sancionaba por no cumplir sus promesas.

La formación y ejecución del Comité de Acción Política de Trump (Save America PAC) es una perfecta ilustración de la estafa básica de Trump.

Se formó inicialmente, justo después de la derrota de Trump en 2020, para recaudar aparentemente dinero para financiar varios desafíos electorales en todo el país. A los pocos días de la formación del Comité de Acción Política, el equipo de Trump había enviado más de 100 solicitudes por correo electrónico, la gran mayoría centradas en la idea inventada de que le habían quitado la victoria. Uno de ellos, enviado a mediados de noviembre, pedía a “cada patriota… que ayude a defender la integridad” de las elecciones.

El Comité de Acción Política recaudó rápidamente decenas de millones de dólares. Pero, en lugar de gastar parte de ese dinero en los costosos esfuerzos de recuento en lugares como Arizona y Michigan, Trump optó por utilizarlo para sus propios viajes por el país, así como para acumular la gran mayoría de los fondos como una forma de mantener su poder político en las elecciones intermedias de 2022 y, eventualmente, en la carrera presidencial de 2024.

Como escriben Josh Dawsey y Rosalind Helderman del diario The Washington Post:

“Incluso mientras rastrea asiduamente los intentos de sus aliados de poner en duda la integridad de las elecciones del año pasado, Trump no ha estado interesado en financiar personalmente los esfuerzos, confiando en otras entidades y partidarios para financiar los esfuerzos, dijeron [las fuentes]”.

Todo ello plantea una pregunta obvia: si Trump cree de verdad que a) las elecciones le fueron robadas y b) las pruebas de ese hecho podrían salir a la luz en estos diversos intentos de recuento en todo el país, entonces ¿por qué no estaría dispuesto a poner su dinero en ello? Si la prueba que necesita para ser restituido está en algún lugar de Estados Unidos, ¿no gastaría cada centavo que tuviera, o, mejor dicho, cada centavo que se le haya donado después de las elecciones, para descubrirla?

A menos que, permítanme, Trump sepa que el fraude electoral es a su vez un fraude, uno que está perpetrando para arrastrar al presidente Joe Biden mientras mantiene sus propias posibilidades de postularse y ganar de nuevo.

Por supuesto, alguien que se aprovecha de la gente, y pone los pilares de la democracia en peligro, únicamente para su beneficio personal no sería un gran líder, y ciertamente no es material presidencial.

