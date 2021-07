Tommy Dorfman, estrella de ’13 Reasons Why’, se presenta como una mujer trans

CNN - Spanish

olivertapia

(CNN) — Tommy Dorfman se presentó a sí misma como una mujer trans y en las redes sociales anunció que se identifica con el pronombre ella.

“Estoy especialmente agradecida con todas las personas trans que caminaron por este camino, rompieron barreras y arriesgaron sus vidas para vivir auténtica y radicalmente como ellos mismos antes que yo. Gracias a todas las mujeres trans que me mostraron quién soy, cómo vivir, celebrarme y ocupar un espacio en este mundo”, escribió.

¿Qué es el género no binario, como se identifican Elliot Page y Demi Lovato?

Dorfman, quien interpretó a Ryan Shaver en “13 Reasons Why”, habló con Time y le dijo a la publicación: “Durante un año, me he estado identificando y viviendo en privado como una mujer, una mujer trans”.

Tommy Dorfman

“Es gracioso pensar en salir del armario, porque no he ido a ningún lado”, continuó. “Considero el día de hoy como una reintroducción a mí como mujer, después de haber hecho una transición médica. Salir del armario siempre se ve como una gran revelación, pero yo nunca no salí. Hoy se trata de claridad: soy una mujer trans. Mis pronombres son ella. Mi nombre es Tommy “.

Dorfman agregó que quería que el mundo viera cómo es la transición y dice que durante los últimos meses ha estado documentando la suya en Instagram.

Demi Lovato revela que se identifica como de género no binario

“He estado viviendo en esta otra versión de salir del armario en la que no me siento lo suficientemente segura como para hablar de ello, así que simplemente lo hago. Pero reconozco que la transición es hermosa. ¿Por qué no dejar que el mundo vea lo que parece”, dijo. “Así que guardé, en Instagram, una cápsula del tiempo de diario, una que muestra un cuerpo viviendo en un espacio más fluido. Sin embargo, aprendí como una persona que mira al público que mi negativa a aclarar puede despojarme de la libertad para controlar mi propia narrativa. Con esta transición médica, ha habido un discurso sobre mi cuerpo y comenzó a sentirse abrumador”.

Dorfman dice que mantendrá su nombre, que es en honor al hermano de su madre que murió poco después de que ella naciera. “Me siento muy conectada con ese nombre, con un tío que me abrazó mientras agonizaba”, dijo. “Esta es una evolución de Tommy. Me estoy volviendo más Tommy”.

“Amo mi nombre, quiero mantener mi nombre y darle nueva vida a mi nombre”, continuó. “También estoy muy orgullosa de la persona que era. Creo que es importante reconocerlo. Estoy orgullosa de lo que he sido durante los últimos años”.

Tommy Dorfman habló con Time sobre su identidad como mujer trans.

GLAAD respondió a la noticia el jueves con una declaración, diciendo que el anuncio público de Dorfman inspirará a muchos jóvenes.

“El hecho de que Tommy Dorfman comparta que es una mujer transgénero inspirará a muchos jóvenes trans y también nos recuerda que cuando se trata de identidad queer no hay una línea de tiempo u hoja de ruta específica a seguir”, dijo Anthony Allen Ramos, director de Talento de GLAAD. “Tommy recibió el premio Rising Star de GLAAD en 2017 por usar su plataforma para llamar la atención sobre problemas importantes que afectan a las personas LGBTQ, y continúa con ese trabajo en un momento en que la comunidad trans enfrenta ataques en estados de todo el país. Tommy es un artista talentoso y esperamos con ansias las historias que contará sobre la comunidad trans”.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.