La variante delta del coronavirus, más contagiosa, ahora representa el 83% de los casos nuevos en EE.UU.

CNN - Spanish

Alexandra Ferguson

(CNN) — La variante delta de covid-19, más contagiosa, constituye ahora el 83% de las muestras secuenciadas en Estados Unidos, según declaró el martes la Dra. Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, (CDC, por sus siglas en inglés).”Se trata de un aumento drástico, frente al 50% de la semana del 3 de julio”, dijo Walensky en una audiencia del comité del Senado.

Los expertos en salud han dicho que la variante delta es más transmisible que cualquier otra variante identificada hasta ahora. “Deberíamos pensar en la variante delta como la versión del covid-19 de 2020 con esteroides”, dijo Andy Slavitt, exasesor principal del Equipo de Respuesta al covid de Joe Biden, a CNN la semana pasada.

La variante delta es un “covid-19 con esteroides”, según un experto, mientras aumentan los casos en gran parte de EE.UU.

“Es el doble de infecciosa”, dijo Slavitt. “Afortunadamente, a diferencia de 2020, tenemos una herramienta que detiene la variante delta de raíz: se llama vacuna”.

Vacunarse ‘ahorcaría’ el coronavirus, según congresista 1:49

Sin embargo, las tasas de vacunación en el país se han estancado. Menos de la mitad de la población estadounidense está totalmente vacunada, según los datos de los CDC, y la mayoría de los que no están vacunados no es probable que lo hagan, según una encuesta publicada el martes por Axios-Ipsos.

Una cuarta parte, o menos, de los que no están vacunados dijeron que sería probable que se vacunaran en determinadas circunstancias, según la encuesta, realizada entre el 16 y el 19 de julio y compuesta por una muestra representativa a nivel nacional de 1.048 adultos estadounidenses de la población general.

Si muchos de los que esperan no se vacunan, dijo el Dr. Anthony Fauci, Estados Unidos puede esperar un brote “sofocante” durante “un periodo de tiempo considerable”.

Fauci: Las vacunas protegen contra hospitalizaciones 0:45

El aumento de la variante delta se produce en un momento en que EE.UU. registra un nuevo repunte de los casos de covid-19 y un aumento de las hospitalizaciones y muertes, especialmente en las zonas del país donde las tasas de vacunación siguen siendo relativamente bajas.

El promedio de casos nuevos diarios de esta semana ha aumentado un 66% con respecto a la semana pasada y un 145% con respecto a hace dos semanas, a medida que aumentan los casos en 44 estados, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Además, las hospitalizaciones han aumentado un 26% respecto a la semana pasada.

Las vacunas son eficaces contra la variante delta

Fauci: Las vacunas protegen contra hospitalizaciones 0:45

Los datos más recientes, procedentes de Israel, que evalúan la eficacia de la vacuna contra el covid-19 de ARNm producida por Pfizer/BioNTech contra la variante delta, indican que la vacuna protege en un 64% contra la infección, y que es un 93% eficaz para prevenir la enfermedad grave y las hospitalizaciones.

Otros estudios indican que las vacunas contra el covid-19 de Moderna y Johnson & Johnson también son eficaces contra la variante delta.

Y el 99,5% de las muertes se producen entre los no vacunados, según declaró el domingo el Dr. Vivek Murthy, cirujano general de EE.UU., a Dana Bash en “State of the Union” de CNN, una cifra citada por los CDC a principios de mes.

La pandemia de covid-19 se está convirtiendo en una pandemia de los no vacunados, dice la directora de los CDC

Algunos hospitales ya están de nuevo desbordados por los pacientes de covid-19, dijo Murthy este lunes.

“Tengo el corazón roto al ver lo duro que están trabajando (los médicos), lo agotados que están”, dijo Murthy a Anderson Cooper de CNN.

“Muchos de ellos están sufriendo con depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, ideación suicida, como resultado del estrés que han soportado durante esta pandemia”.

Tras haber sido engañados antes por el virus, Murthy dice que ahora es el momento de ser precavidos.

“Ha habido múltiples ocasiones en las que hemos sido engañados por el covid-19, cuando los casos bajaron y pensamos que estábamos a salvo y luego los casos volvieron a subir”, dijo Murthy. “Esto significa que no debemos bajar la guardia hasta que los casos no solo bajen sino que se mantengan bajos, y ahora mismo los casos están subiendo. Los casos están subiendo, las hospitalizaciones están subiendo, las tasas de mortalidad están subiendo”.

Un año de trauma: más de 3.600 trabajadores de salud de Estados Unidos murieron en los primeros 12 meses de covid-19

Murthy instó a los estadounidenses a vacunarse, si no por ellos mismos, sí por los trabajadores sanitarios que necesitan protección contra el agotamiento y por los niños que aún no pueden beneficiarse de la protección que ofrece la vacuna.

Incluso si los padres están vacunados, usar mascarilla en zonas de alto riesgo de transmisión es “lo correcto”, dijo. Murthy, padre de dos niños de 3 y 4 años, dijo que adopta estas precauciones porque “quiero tomar todas las medidas posibles para proteger a mis hijos”.

“Nuestros hijos, que no pueden vacunarse, dependen de que estemos vacunados para protegerlos de la propagación del virus. Somos sus escudos”, dijo Murthy. “Incluso si no quieres hacerlo por ti mismo, considera vacunarte para proteger a los niños de tu comunidad. Ellos dependen de nosotros”.

La organización sin ánimo de lucro Mothers In Action, con sede en Los Ángeles, organiza una clínica móvil de vacunación contra el covid-19 en colaboración con el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles el 16 de julio de 2021.

La asociación de pediatría recomienda el uso de mascarillas en las escuelas

Además de proteger a los niños del contagio, muchos expertos y funcionarios han destacado la importancia de que vuelvan a las aulas de forma segura.

La mayoría de los niños corren un riesgo menor que los adultos de contraer una enfermedad grave por el covid-19, y los beneficios de aprender en un aula superan los riesgos, dijo la doctora Greta Massetti, miembro de la Respuesta de Emergencia al Covid-19 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

“Sin embargo”, añadió, “para algunas familias, en particular las que tienen niños o miembros de la familia que corren un mayor riesgo de padecer enfermedades graves a causa del covid-19, o que no pueden vacunarse, esas familias podrían sentirse más cómodas con una opción a distancia este otoño”.

La Academia Estadounidense de Pediatría recomienda el uso universal de mascarillas en las escuelas para todos los mayores de 2 años

El lunes, la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP, por sus siglas en inglés) publicó una nueva guía para las escuelas que apoya el aprendizaje en persona y recomienda el uso universal de mascarillas en las escuelas para todos los mayores de 2 años.

“La AAP cree que, en este momento de la pandemia, teniendo en cuenta lo que sabemos sobre las bajas tasas de transmisión en la escuela cuando se utilizan las medidas de prevención adecuadas, junto con la disponibilidad de vacunas eficaces para los mayores de 12 años, los beneficios de la escuela presencial superan los riesgos en todas las circunstancias”, dice la orientación.

La guía difiere en parte de las recomendaciones de los CDC, que aconsejan el uso de mascarillas en las escuelas para todas las personas que no estén totalmente vacunadas.

Pero Fauci dijo que los CDC dejan flexibilidad para que las localidades tomen decisiones en función de su situación.

Y cuando hay una alta tasa de propagación del virus en una comunidad y una baja proporción de personas vacunadas, “realmente se quiere dar un paso extra para asegurarse de que no hay una gran cantidad de transmisión, incluso infecciones posvacunación entre los individuos vacunados”, dijo Fauci. “Simplemente quieren estar más seguros”.

Una variante del coronavirus y múltiples enfoques sobre el uso de mascarillas

Algunos estados, como Connecticut, Hawai, Nuevo México, Nueva York, Virginia y Washington, siguen las directrices de la AAP y exigen el uso de mascarillas a los alumnos desde preescolar a 12 años, independientemente de su estado de vacunación.

Pero un análisis actualizado de CNN encontró que al menos nueve estados: Arkansas, Arizona, Georgia, Iowa, Oklahoma, Carolina del Sur, Texas, Utah y Vermont, han promulgado leyes que prohíben a los distritos exigir mascarillas en las escuelas.

Los líderes locales instan a los residentes a volver a ponerse mascarillas

Mientras que algunos estados se mantienen al margen de los mandatos de uso de mascarilla, otros están adoptando un retorno a las medidas preventivas.

A medida que California informa de un aumento de los casos hasta niveles que no se veían desde febrero, cuando los nuevos casos disminuían después de una oleada invernal, cerca de la mitad de la población del estado vuelve a estar sometida a mandatos y recomendaciones de mascarilla.

“Esto es inevitable”, dijo el gobernador de California, Gavin Newsom, sobre los nuevos requisitos y recomendaciones. “Si queremos acabar con esta pandemia de una vez por todas, si queremos pasar la página, podemos hacerlo en cuestión de semanas, no de meses. Es tan sencillo como esto: Si no estás vacunado, vacúnate”.

99,6% de casos en Los Ángeles no estaban vacunados 0:42

En Massachusetts, las autoridades de Provincetown emitieron el lunes un aviso de salud pública en el que aconsejaban al público que retome el uso de mascarillas y se vacune si aún no lo ha hecho. El aviso de salud pública se produce en medio de un aumento de los casos en Provincetown después del fin de semana del 4 de julio, según el aviso.

El aviso también establece que los lugares con “alta densidad en los que no es posible el distanciamiento físico se aconseja encarecidamente que se verifique el estado de vacunación antes de la admisión”.

En Nueva Jersey también se está produciendo un aumento de las tasas, con un índice de positividad que se ha incrementado hasta el 2,5% y un aumento del 20% de los pacientes no vacunados en los hospitales, según ha declarado la Comisaria de Salud del estado, Judy Persichili.

Pero el estado no retomará el mandato de uso de mascarilla por ahora.

“Seguimos estando cómodos donde estamos, pero observamos esto como un halcón. Y nuestra fuerte, fuerte preferencia es no volver atrás”, dijo el gobernador Phil Murphy.

— Deidre McPhillips, Lauren Mascarenhas, Sarah Braner, Naomi Thomas, Jacqueline Howard, Elizabeth Stuart, Cheri Mossburg, Kay Jones y Christina Bowllan de CNN contribuyeron con este reportaje.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.