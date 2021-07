La búsqueda en los escombros del edificio que colapsó en Miami no se detendrá hasta encontrar a todas las personas

CNN - Spanish

Alexandra Ferguson

(CNN) — Después de más de tres semanas de búsqueda, las cuadrillas en el sitio del colapso del condominio en Miami, han hecho grandes progresos, pero la intensidad de su trabajo aún no ha terminado, dijo un funcionario. “En el sitio del colapso original estamos casi en el fondo”, dijo a CNN el portavoz de la Policía de Miami-Dade, Álvaro Zabaleta. “¿Significa eso que casi hemos terminado con la búsqueda? No. Hasta que no despejemos todo el lugar y no encontremos más restos humanos no habremos terminado”.

“Ya casi lo logramos”, agregó Zabaleta.

Desde que parte del edificio se derrumbó en medio de la noche del 24 de junio, los equipos han recuperado 97 cuerpos de los escombros, han identificado a 92 víctimas y han notificado a 92 familias, según un comunicado de prensa del jueves de la Oficina del Alcalde de Miami-Dade.

El número de muertos tras el colapso del edificio en Miami aumenta a 97

A partir de ahora, el condado dice que solo informará del número de víctimas que han sido identificadas, “por respeto a las familias que todavía están esperando y para asegurarnos de que estamos informando de las cifras más precisas posibles”.

Con más de 9979 toneladas de concreto y escombros retirados del lugar, según el condado de Miami-Dade, la escena difiere en gran medida de los 4 metros de escombros a los que se enfrentaron los equipos en la etapa inmediatamente posterior a los hechos.

Pero el dolor que sienten la comunidad y las familias de las víctimas no ha cambiado.

Se siguen añadiendo flores, cartas y fotos al Muro de la Esperanza, un homenaje a los que estaban dentro situado en las puertas de la pista de tenis del edificio.

“Es casi como un proceso de luto o un proceso de shiva que sigue y sigue, pero aún no has tenido el funeral”, dijo Soriya Cohen a WLPG, afiliada de CNN, mientras esperaba que los rescatistas encontraran a su esposo. “Ni siquiera estoy 100% segura de que lo vayan a encontrar porque buscaron en su departamento y solo encontraron a su hermano”.

Michelle D’Antuono, Dana Kulvin y Soraya Batista se abrazan mientras visitan el homenaje que tiene fotos de algunas de las víctimas del edificio de condominios Champlain Towers South, que se derrumbó parcialmente.

El sitio se convierte en un lugar de reunión y duelo

La tragedia ha afectado a víctimas de múltiples países latinoamericanos, como Colombia, Venezuela, Uruguay y Paraguay.

Surfside, una pequeña y ecléctica ciudad de unos 6.000 habitantes, alberga también una gran población de judíos ortodoxos. Tras el derrumbe, cuando las familias se reunían, era habitual escuchar una mezcla de conversaciones en hebreo, español, inglés y portugués.

La comunidad diversa se unió, tratando de agarrarse a la fuerza de la fe. Sinagogas e iglesias abrieron sus brazos para celebrar servicios de oración de emergencia tras el derrumbe. Se celebraron vigilias por los desaparecidos, y muchos rezaron, sollozaron y se abrazaron con las ruinas de la torre visibles al fondo.

“Es evidente que esto se ha convertido en algo más que un edificio derrumbado. Es un lugar sagrado”, dijo el alcalde de Surfside, Charles Burkett, a principios de esta semana.

Una excavadora retira los escombros en el lugar del derrumbe y la demolición del edificio de condominios Champlain Towers South, el jueves.

Llamadas al 911 de los primeros momentos del derrumbe

Mientras tanto, han surgido más detalles sobre los momentos inmediatos al derrumbe.

Las llamadas al 911 durante los primeros momentos revelan el caos y la confusión entre los residentes y los testigos mientras el edificio se derrumba.

“Parece que algo subterráneo, todo explotó”, dijo una persona que llamó a los despachadores, añadiendo que parecía un terremoto.

Las llamadas al 911 por el derrumbe del edificio en Miami revelan confusión y caos

Otro hombre que llamó, que dijo a los operadores que estaba en un estacionamiento, suplicó ayuda: “Sé que la policía ya está aquí. ¿Puede alguien ayudarme a salir, por favor?”, suplicó la persona que llamó. “Logré escapar, pero estoy afuera en el estacionamiento. Si el edificio se derrumba, caerá sobre mi cabeza”.

Una persona que llamó dijo a los despachadores que una hermana vivía en el edificio, pero que estaba confundida en cuanto a lo que había sucedido y a la forma de rescatar a la gente.

“No sé si le pasó algo, pero la mitad del edificio ya no está”, dijo la persona que llamó. “Hay dos personas, están, están vivas pero eso, no pueden salir porque no hay ningún edificio al otro lado de su departamento”.

CNN obtuvo y transcribió estas frenéticas llamadas telefónicas unas tres semanas después de que se desplomara el edificio Champlain Towers South.

— Rosa Flores, Aya Elamroussi, Tina Burnside, Kelsie Smith, Rebekah Riess y Faith Karimi de CNN contribuyeron con este reportaje.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.