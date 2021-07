Los CEO ganaron 299 veces más que la media de sus trabajadores el año pasado

CNN - Spanish

Alexandra Ferguson

(CNN Business) — La diferencia entre el salario de los CEO y el de la media de los empleados creció en 2020 a pesar de la pandemia de covid y los estímulos de ayuda existentes.

El CEO promedio de las empresas del S&P 500 ganó 299 veces el salario del trabajador promedio el año pasado, según el informe anual Executive Paywatch de AFL-CIO. Los ejecutivos recibieron una compensación total de US$ 15,5 millones en promedio, lo que supone un aumento de más de US$ 260.000 anuales en la última década. Al mismo tiempo, el trabajador promedio de producción y no supervisión en 2020 ganó US$ 43.512, un aumento de solo US$ 957 al año durante la última década.

Tanto la remuneración promedio como la relación salarial crecieron en 2020 durante la pandemia. La remuneración total promedio de los ejecutivos aumentó más de US$ 700.000 el año pasado, mientras que las proporciones de pago de los CEO a los trabajadores aumentaron en una proprción de 264:1 en 2019.

“Esto es consistente con lo que hemos observado año tras año”, dijo Liz Schuler, secretaria-tesorera de AFL-CIO, en una conferencia de prensa con periodistas este miércoles. “La desigualdad, el desequilibrio en nuestra economía, queda claro con este informe que la remuneración de los CEO y los trabajadores sigue siendo un gran problema en este país”.

El CEO mejor pagado en 2020 fue Chad Richison, de Paycom, que recibió más de US$ 200 millones en salario y acciones que se liberan con el tiempo. Otras empresas con ejecutivos que encabezan la lista de los CEO mejor pagados son General Electric, Regeneron Pharmaceuticals, Hilton, T-Mobile, Nike, Microsoft y Netflix.

La escala salarial más sesgada pertenece a Aptiv, que tuvo una relación de 5.294:1 entre el salario de su CEO y los trabajadores el año pasado. Mientras que el CEO de la compañía, Kevin Clark, recibió una remuneración de más de US$ 31 millones en 2020, el salario promedio de sus empleados fue de US$ 5.906.

Otras empresas que encabezan esa lista son The Gap, Paycom, Chipotle, Nike y Coca-Cola.

Las empresas de la industria de consumo selectivo, incluyendo minoristas como Amazon, tuvieron la mayor disparidad con un promedio de 741:1 en la relación CEO-trabajador.

“La única razón por la que logramos llegar al otro lado de la pandemia de covid-19 es porque la gente trabajadora dio un paso adelante”, dijo Schuler. “Oímos a muchos líderes empresariales llamar a estos trabajadores esenciales y calificarlos de héroes, pero las palabras no son suficientes. Siempre hemos sido esenciales, haciendo el trabajo crítico para que este país funcione”.

Una conversación continua

La diferencia entre la remuneración de los ejecutivos y la de los demás trabajadores de las grandes empresas ha suscitado un interés creciente desde la recesión de 2008, cuando las autoridades federales obligaron a las empresas a hacer públicos esos datos.

Al comienzo de la pandemia de coronavirus del año pasado, muchos CEO y altos ejecutivos anunciaron que se rebajarían el sueldo o renunciarían a él. En las grandes empresas, la medida de renunciar a parte de la paga no fue suficiente para generar mejoras drásticas para los empleados peor pagados ni para compensar las pérdidas por la pandemia, pero fue simbólica y necesaria para mostrar a los trabajadores que los ejecutivos también se veían afectados por la crisis.

Sin embargo, renunciar a la paga tampoco habría supuesto grandes pérdidas para los ejecutivos. El salario base es solamente una fracción de la remuneración total de un ejecutivo, que suele estar compuesta por compensaciones basadas en el rendimiento, como acciones, opciones sobre acciones y bonificaciones.

A pesar de un ligero descenso en la remuneración base de los CEO, éstos disfrutaron de aumentos en su remuneración en valores, especialmente en la remuneración basada en acciones, que aumentó más de un millón de dólares el año pasado.

Por ejemplo, mientras que el salario promedio de los CEO de las empresas del S&P 500 fue de poco más de US$ 1 millón, la compensación basada en el desempeño representó US$ 14 millones adicionales, llevando la compensación total promedio a más de US$ 15 millones el año pasado.

En promedio, los CEO de las empresas del S&P 500 vieron crecer su compensación total en un 5% en 2020, mientras que el salario promedio revelado de los empleados creció solo un 1% en esas mismas empresas.

El contexto

La creciente diferencia entre la remuneración de los CEO y la de los trabajadores se produce tras un año de turbulencias económicas y en medio de una economía en recuperación.

El mes pasado, la economía estadounidense añadió 850.000 puestos de trabajo, una cifra que superó las expectativas y señaló que el crecimiento del empleo se está acelerando. Aun así, el mercado laboral ha perdido 6,8 millones de puestos de trabajo desde febrero de 2020, y 6,2 millones de personas no trabajaron o trabajaron menos porque su empresa se vio afectada por la pandemia, según el informe.

Las tasas de desempleo por grupos demográficos también muestran que las dificultades económicas de la pandemia siguen recayendo mayoritariamente en los trabajadores de bajos ingresos y en los que no son de raza blanca.

Al mismo tiempo, Estados Unidos se enfrenta a una inflación récord. El índice de precios al consumo, una medida clave de la inflación, creció un 0,9% en junio, el mayor aumento en un mes en 13 años. En el último año, los precios subieron un 5,4%, el mayor salto de la inflación anual en casi 13 años. Esta tendencia está afectando a los consumidores, que se esfuerzan por seguir el ritmo de aumento de los precios, especialmente los de la gasolina y los alimentos.

Y, al igual que el crecimiento del empleo y la inflación, el mercado de valores también está alcanzando máximos históricos. Los mayores bancos de Wall Street están reportando ganancias multimillonarias y una serie de empresas de alto perfil ya han hecho su debut en la bolsa este año.

