Novak Djokovic gana su título 20 de Grand Slam en Wimbledon y empata a Federer y a Nadal

(CNN) — Novak Djokovic igualó el récord masculino de títulos individuales de Grand Slam tras vencer a Matteo Berrettini en la final de Wimbledon este domingo.

El número 1 del mundo ahora se unió a Roger Federer y Rafael Nadal con 20 Grand Slam en su carrera, consolidándose como uno de los mejores jugadores de la historia de este deporte.

Después de un comienzo complicado, Djokovic se recuperó para ganar 6-7 (4-7) 6-4 6-4 6-3 a su oponente italiano, quien jugaba su primera final de Grand Slam, para conseguir su sexto título de Wimbledon.

Un niño actúa de entrenador de Novak Djokovic y este le regala su raqueta

Tras ganar el Abierto de Australia y el Roland Garros este año, ahora necesita la medalla de oro olímpica y el título del Abierto de Estados Unidos para convertirse en el primer hombre en la historia de este deporte que gana un Golden Slam.

El Golden Slam incluye los cuatro títulos de Grand Slam del año y la medalla de oro de los Juegos Olímpicos.

‘Más que una batalla’, dice Novak Djokovic

Novak Djokovic besa el trofeo tras vencer al italiano Matteo Berrettini en Wimbledon.

“Esto fue más que una batalla. En primer lugar, me gustaría felicitar a Matteo, a su familia y a su equipo por un torneo fantástico. Hoy fue un partido duro”, dijo Djokovic en su entrevista en la cancha. “De ser un niño de 7 años en Serbia construyendo un trofeo de tenis de Wimbledon con materiales improvisados que encontré en mi habitación a estar hoy aquí con mi sexto Wimbledon. Es increíble”.

A Berrettini, que jugaba su primera final de un Grand Slam, se le podía perdonar que estuviera nervioso, pero fue el veterano Djokovic el que parecía más titubeante al principio.

El jugador de 34 años comenzó el partido con una doble falta antes de sobrevivir a un punto de quiebre en su primer juego de servicio.

Berrettini, que aspiraba a convertirse en el primer italiano en ganar un título individual en Wimbledon, buscó apoyarse en su poderoso servicio y en su potente derecha para asentarse en el partido, pero Djokovic le rompió el saque en su segundo juego de servicio.

El italiano comenzó a luchar contra su forma, fallando un par de tiros fáciles, pero descubrió su ritmo justo a tiempo, rompiendo de nuevo contra Djokovic cuando estaba sirviendo para el set.

La minivictoria pareció dar un impulso a Berrettini y el público se volcó a su favor.

El primer set se convirtió en un tie-break de infarto, que Berrettini cerró con un ace rotundo.

Djokovic, obligado a mejorar su juego para remontar

Estaba claro que Djokovic tenía que mejorar su juego, y eso es exactamente lo que hizo en el segundo set, rompiendo el servicio del italiano dos veces en sus dos primeros intentos.

Berrettini no se rindió, sin embargo, y volvió a romper el servicio cuando Djokovic estaba sirviendo para el set, pero el serbio se esforzó por igualar el partido.

El tercer set se asemejó más a la final que muchos esperaban, con ambos hombres desplegando un maravilloso tenis para deleite de las abarrotadas gradas de la Cancha Central.

Matteo Berrettini no desentonó en su primera final de un Grand Slam.

Pero, tras un tempranero break, Djokovic volvió a aguantar para adelantarse 2-1 en la final.

Berrettini siguió presionando a Djokovic en el último set del partido, pero la experiencia del gran campeón empezó a dar sus frutos. Redujo drásticamente sus errores no forzados y, como siempre, encontró la manera de ganar los puntos importantes.

‘Está escribiendo la historia de este deporte’: los elogios de Berrettini a Djokovic

“Sin duda, Novak fue mejor que yo. Es un gran campeón. Está escribiendo la historia de este deporte, así que se merece todo el crédito”, dijo Berrettini durante su entrevista en la pista. “Estoy muy contento con la final. Espero que no sea la última aquí ni la última en general. Es una sensación increíble”.

En su actual estado de forma, parece cuestión de tiempo que Djokovic supere el palmarés de Federer y Nadal, pero el serbio rindió homenaje a las dos leyendas del deporte masculino.

Crédito: GLYN KIRK/AFP via Getty Images

Y Djokovic elogia a Federer y Nadal

“Son leyendas de nuestro deporte y son los dos jugadores más importantes a los que me he enfrentado en mi carrera”, dijo. “Ellos son la razón por la que estoy donde estoy hoy. Me ayudaron a darme cuenta de lo que tengo que hacer para mejorar y hacerme más fuerte”.

Djokovic se dirigirá ahora a Tokio para competir en los Juegos Olímpicos antes de dirigirse al US Open.

